700 ezerrel dolgoznak többen, mint tavaly az Európai Unió legerősebb gazdaságában. Közülük 330 ezer német állampolgár és 370 ezer külföldi. Tegyük gyorsan hozzá, hogy a Deutsche Welle közszolgálati portál a külföldiek közé sorolja az uniós munkavállalókat is, akik közül különösen sokan jöttek Európa keleti végéből. A Deutsche Welle a lengyeleket (422 ezer) és a románokat (349 ezer) említi kiemelt helyen, hiszen ők dolgoznak a legtöbben német földön. Összesen több mint másfélmillió kelet-európai uniós munkavállalót regisztráltak Németországban. Ez lényegesen több, mint a dél-európaiak száma: 617 ezer (Görögország, Olaszország, Spanyolország és Portugália). Nem csoda tehát, ha a német munkaügyi miniszter élteti a munkaerő szabad áramlását, mert e nélkül szűk keresztmetszetek alakulnának ki a német gazdaságban. Hubertus Heil miniszter fontosnak tartja ebből a szempontból a készülő új bevándorlási törvényt is.



A szakképzett munkavállalóknak könnyebb lesz bejutni Németországba



Berlinben a kormánykoalíció pártjai megállapodtak az új bevándorlási törvény egyik legfontosabb részletében: az Európai Unión kívülről érkezők ügyeinek megítélésében. A 2015-ös migránsinvázió felkorbácsolta a szenvedélyeket ebben az ügyben. A legutóbbi kimutatás szerint 230 ezer olyan menedékkérő van Németországban, akinek a kérvényét elutasították, de nem akar hazamenni. Közülük 174 ezret mentesítettek a kitoloncolás alól - különböző jogcímeken - közli a Deutsche Welle hírportálja. Most azok, akik ebbe a kategóriába tartoznak, fellélegezhetnek, mert a tervezett új törvény kedvező változásokat hoz a számukra. Könnyebben hozzájuthatnak az áhított kék kártyához, mint eddig, vagyis megkönnyítik számukra a legális munkavállalást Németországban.



Nagy a szakmunkáshiány



Erről panaszkodott a Deutsche Welle közszolgálati portálnak a Munkaadók Szövetségének a főnöke. Nemcsak arról van szó, hogy ma rossz a helyzet, hanem arról is, hogy a jövőben még súlyosabb lehet a hiány néhány fontos ágazatban. Eddig az unión kívüli munkavállalók csak akkor reménykedhetnek legális munkában, ha megkapták a hivatalos igazolást: német vagy uniós polgár nem vállalja a munkát. Ez a kritérium a jövőben fokozatosan megszűnik - állapodott meg a kormánykoalíció Berlinben.



327 ezer menekült dolgozik legálisan



Politikailag ez igen kényes téma Németországban, ahol a kormánykoalíció pártjainak a népszerűsége folyamatosan csökken a migráns politika miatt. Ráadásul az egyik kormánypárt, a CSU sorsdöntő tartományi választás elé néz a hétvégén Bajorországban. A gazdasági érdekek és a politikai érzelmek sok helyen ellentétesek. Miközben a gyárak küzdenek a szakképzett munkaerő hiányával, aközben sokan nem szívesen látnak más civilizációkból érkezett munkavállalókat Németországban. Természetesen a berlini egyeztetés során is felmerült: a beáramló munkaerő szakképzettsége és nyelvtudása gyakran igen kétséges. Ezért az új bevándorlási törvény nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a jövőben az új bevándorlók szakmai és nyelvi képzésére több pénz jusson, hogy mielőbb be tudjanak illeszkedni a német társadalomba. (képünk illusztráció)