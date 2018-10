Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","shortLead":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","id":"20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2458349-8e46-4085-a0de-087a16866d43","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","timestamp":"2018. október. 09. 09:28","title":"Esővíz-elvezetőbe szorult Miri, a túlsúlyos kandúr, de sikerült kiszabadítani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22 százalék.","shortLead":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22...","id":"20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3f7f4f-900b-41e4-bb8f-3bd51bd96919","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","timestamp":"2018. október. 08. 12:10","title":"Kiderült, milyen munkáról álmodnak a magyar hetedikesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","shortLead":"Az Év párosa díjat kaphatja meg Babos és Kristina Mladenovic. ","id":"20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1b6542-cb56-47b6-bbae-e662081cdf6c","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Komoly_dijre_eselyes_Babos_Timea","timestamp":"2018. október. 09. 21:23","title":"Komoly díjre esélyes Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"Zelki Benjámin","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hatalmas zsúfoltságra panaszkodnak a 4-es metrón utazók a Déli pályaudvar kiesése óta. A metró sűrítéséhez azonban az automata metróüzemet irányító szoftvert is módosítani kellene. ","shortLead":"Hatalmas zsúfoltságra panaszkodnak a 4-es metrón utazók a Déli pályaudvar kiesése óta. A metró sűrítéséhez azonban...","id":"20181009_Alaposan_megkinozza_a_budapesti_metrozokat_a_Deli_bezarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1463a3b-c719-4a44-989a-ab68bf96c1ac","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181009_Alaposan_megkinozza_a_budapesti_metrozokat_a_Deli_bezarasa","timestamp":"2018. október. 09. 16:38","title":"Alaposan megkínozza a budapesti metrózókat a Déli pályaudvar lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3c6e8e-82a6-4bc7-9069-26feb8a49876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Meresz_kepet_festett_Orban_Rahelrol_DrMarias","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3c6e8e-82a6-4bc7-9069-26feb8a49876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fef577c-73c3-41a1-a36a-bb075824093c","keywords":null,"link":"/kultura/20181008_Meresz_kepet_festett_Orban_Rahelrol_DrMarias","timestamp":"2018. október. 08. 13:28","title":"Merész képet festett Orbán Ráhelről DrMáriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Ezeket a vándorokat a határkerítés sem állította meg: a vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák 4-5 éve érkeztek meg hozzánk, és jobban érzik magukat, mint otthon. Természetes ellenségük nincs, irtani nem lehet őket, ősszel pedig behúzódnak a melegebb helyekre, ami sokszor a mi lakásunkat jelenti. És most már minden októberben erre lehet számítani.","shortLead":"Ezeket a vándorokat a határkerítés sem állította meg: a vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák 4-5 éve érkeztek...","id":"20181008_oktober_poloskainvazio_invaziv_rovar_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a873d31b-ac72-4ae2-94d4-b3ff9ec0e29f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_oktober_poloskainvazio_invaziv_rovar_","timestamp":"2018. október. 08. 15:16","title":"Nyakunkon az újabb poloskainvázió, és semmi remény, hogy megszabadulhatunk a büdös bogaraktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot drágult a nyugdíjasok élete, de nyugdíj-kiegészítés így sem jár az év végén.","shortLead":"Nagyot drágult a nyugdíjasok élete, de nyugdíj-kiegészítés így sem jár az év végén.","id":"20181009_nyugdijas_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd86578-bfdc-49f2-a5b2-170559eb25b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_nyugdijas_inflacio","timestamp":"2018. október. 09. 16:20","title":"Rég nem nőtt ekkorát a nyugdíjas-infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Húszmillió forintnál is többet ért a NAV fogása.","shortLead":"Húszmillió forintnál is többet ért a NAV fogása.","id":"20181009_Tizenotezer_doboz_csempeszett_cigarettat_talalt_a_NAV_egy_erdeszhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d98186-120d-4adf-9568-a98a57def3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Tizenotezer_doboz_csempeszett_cigarettat_talalt_a_NAV_egy_erdeszhazban","timestamp":"2018. október. 09. 09:17","title":"Tizenötezer doboz csempészett cigarettát talált a NAV egy erdészházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]