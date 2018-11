Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2004-ben elhunyt Stieg Larsson jegyzetei alapján egy svéd újságíró írt könyvet a Palme-gyilkosságról. ","shortLead":"A 2004-ben elhunyt Stieg Larsson jegyzetei alapján egy svéd újságíró írt könyvet a Palme-gyilkosságról. ","id":"20181106_Felderithette_az_Olof_Palmegyilkossagot_A_tetovalt_lany_szerzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb302261-034b-41f8-8e14-9557ac8b2f2b","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Felderithette_az_Olof_Palmegyilkossagot_A_tetovalt_lany_szerzoje","timestamp":"2018. november. 06. 09:54","title":"Felderíthette az Olof Palme-gyilkosságot A tetovált lány szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4218aad-0610-4b0f-9f2e-7d8cbcb541e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig egy hete lépett működésbe Svájcban a „Hívj fel, ha játszani akarsz” portál. Erre a webhelyre ingyen regiszttrálhatnak azok a prostituáltak, akik a svájci törvények szerint legálisan végzik a munkájukat. Vagyis adóznak és egészségbiztosítási járulékot is fizetnek.","shortLead":"Alig egy hete lépett működésbe Svájcban a „Hívj fel, ha játszani akarsz” portál. Erre a webhelyre ingyen...","id":"20181108_A_svajci_hatosagok_komoly_penzzel_tamogatnak_egy_prostitualtaknak_letrehozott_portalt_de_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4218aad-0610-4b0f-9f2e-7d8cbcb541e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443423b1-93db-43ae-adc7-8753467bcc8f","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_A_svajci_hatosagok_komoly_penzzel_tamogatnak_egy_prostitualtaknak_letrehozott_portalt_de_miert","timestamp":"2018. november. 08. 05:55","title":"A svájci hatóságok komoly pénzzel támogatnak egy prostituáltaknak létrehozott portált, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden vezető tisztségviselőnek érdemes tudnia, miért tartozik ő felelősséggel. Ezt gyűjtötte össze most az Adózóna.","shortLead":"Minden vezető tisztségviselőnek érdemes tudnia, miért tartozik ő felelősséggel. Ezt gyűjtötte össze most az Adózóna.","id":"20181106_Kin_lehet_szamonkerni_ha_kart_okoz_a_ceg_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc01272a-91a7-4783-bd36-3ad940311dec","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Kin_lehet_szamonkerni_ha_kart_okoz_a_ceg_vezetoje","timestamp":"2018. november. 06. 14:44","title":"Kin lehet számonkérni, ha kárt okoz a cég vezetője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f86cff-a5c7-4c23-a2e0-e5f6c1311408","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bors úgy tudja, a férfi új jogosítványt csináltatott magának a baleset után, amelyet csak nemrég vettek tőle vissza. ","shortLead":"A Bors úgy tudja, a férfi új jogosítványt csináltatott magának a baleset után, amelyet csak nemrég vettek tőle vissza. ","id":"20181106_Veronai_buszbaleset_siman_csinaltatott_uj_jogositvanyt_a_vadlott_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f86cff-a5c7-4c23-a2e0-e5f6c1311408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea6c76f-acfb-4253-9e58-61530be5100e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Veronai_buszbaleset_siman_csinaltatott_uj_jogositvanyt_a_vadlott_sofor","timestamp":"2018. november. 06. 07:14","title":"Veronai buszbaleset: simán csináltatott új jogosítványt a vádlott sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez egy 75 ezres vörös hadsereget jelent.","shortLead":"Ez egy 75 ezres vörös hadsereget jelent.","id":"20181106_Putyin_mindent_lat_a_londoni_oroszok_fele_kemgyanus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5f4806-c175-4d7b-88cd-cec544ecb600","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Putyin_mindent_lat_a_londoni_oroszok_fele_kemgyanus","timestamp":"2018. november. 06. 10:46","title":"Putyin mindent lát: a londoni oroszok fele kémgyanús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Index szerint a nagy tenisztornákra szánt pénzeket ezután nem utalják majd át a szövetségnek, hanem a sportállamtitkárság berkein belül bonyolítják az ilyen ügyeket. ","shortLead":"Az Index szerint a nagy tenisztornákra szánt pénzeket ezután nem utalják majd át a szövetségnek, hanem...","id":"20181107_Lepett_az_Emmi_a_teniszszovetseg_ellen_inditott_nyomozas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc970b6-549d-4e82-a02d-89059ce259ab","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Lepett_az_Emmi_a_teniszszovetseg_ellen_inditott_nyomozas_miatt","timestamp":"2018. november. 07. 16:09","title":"Lépett az Emmi a teniszszövetség ellen indított nyomozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom színeiben politizál tovább három korábbi jobbikos, most független országgyűlési képviselő. Volner János, Apáti István és Fülöp Erik szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elhangzott: mindhárman kérték felvételüket a nemrég alakult pártba.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom színeiben politizál tovább három korábbi jobbikos, most független országgyűlési képviselő. Volner...","id":"20181107_volner_janos_toroczkai_laszlo_duro_dora_jobbik_mi_hazank_mozgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59be8f7-90a3-44bb-b088-7e6e4e0d12af","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_volner_janos_toroczkai_laszlo_duro_dora_jobbik_mi_hazank_mozgalom","timestamp":"2018. november. 07. 15:43","title":"Volnerék megtalálták Toroczkaiéknál az igazi Jobbikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Mexikóban ezer kilométert gyalogoltak.","shortLead":"Csak Mexikóban ezer kilométert gyalogoltak.","id":"20181106_Mexikovarosba_ert_a_menekultkaravan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7247fd17-49d1-43b3-a350-e513503c788a","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Mexikovarosba_ert_a_menekultkaravan","timestamp":"2018. november. 06. 07:08","title":"Mexikóvárosba ért a menekültkaraván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]