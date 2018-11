Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14f9caaa-db1c-47c4-ab68-7e340df45b8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította egész Kaliforniát az amerikai elnök hétfőn este Jerry Brown kormányzó kérésére.","shortLead":"Természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította egész Kaliforniát az amerikai elnök hétfőn este Jerry Brown...","id":"20181113_kalifornia_tuzvesz_paradise_katasztrofa_sujtotta_terulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f9caaa-db1c-47c4-ab68-7e340df45b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30321ff4-76a6-475b-a1e8-e68ffb768067","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_kalifornia_tuzvesz_paradise_katasztrofa_sujtotta_terulet","timestamp":"2018. november. 13. 07:49","title":"Sosem építik újjá Paradise városát, amit elemésztett a tűz – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nincs szakállviselési engedélye, mégis borostát növesztett, és a párnája is rossz helyen volt, miközben a zárkájában olvasott – ilyen vétségekért vette elő a büntetés-végrehajtás a továbbra is előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csabát. Ráadásul az emiatt őt vegzáló bv-tiszt szavába vágott \"tiszteletlenül,\" így első- majd másodfokú fegyelmi eljárásban vizsgálták ki a gigantikus kihágást. A borosta-gate szürreális módon még folytatódni fog, mert végül jogerősen úgy döntöttek, hogy meg kell ismételni az egész procedúrát. ","shortLead":"Nincs szakállviselési engedélye, mégis borostát növesztett, és a párnája is rossz helyen volt, miközben a zárkájában...","id":"20181113_Kivizsgaltak_Czegledy_borostajanak_hosszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81014fb-2105-4de8-bfaf-d75cc4752518","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Kivizsgaltak_Czegledy_borostajanak_hosszat","timestamp":"2018. november. 13. 09:40","title":"Bv-bohózat: Czeglédy Csaba borostáját jogerősen kivizsgálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is lehet, aztán fokozatos lehűlés várható. Vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik az idő, s ekkor helyenként akár hózápor is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is...","id":"20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bfceb-7e4f-4469-a4ce-907ab7e45cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","timestamp":"2018. november. 11. 16:27","title":"Köd és nap a jövő héten - majd jön a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai internetezők kétharmada aggódik a róla tárolt információk biztonsága miatt, az adatvédelmi tájékoztatókat mégis csak a megkérdezettek mintegy 20 százaléka olvassa el – hívták fel rá a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal (NAIH) elnökhelyettesei és az EY tanácsadói a cég Versenyjog és adatvédelem c. konferenciáján. A szakértők egyetértettek abban, hogy a GDPR előrelépést jelent a tudatos fogyasztók megfelelő tájékoztatásában, de további lépésekre van szükség, hogy a személyes adatok felhasználásáról tudatosan rendelkezhessünk.","shortLead":"A hazai internetezők kétharmada aggódik a róla tárolt információk biztonsága miatt, az adatvédelmi tájékoztatókat mégis...","id":"20181112_adatvedelem_gvh_naih_ey_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato_cookie_consent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761279c6-4152-4f54-8ba4-e4d84512e8dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_adatvedelem_gvh_naih_ey_gdpr_adatkezelesi_tajekoztato_cookie_consent","timestamp":"2018. november. 12. 14:03","title":"Van egy fontos szöveg minden weboldalon, amit alig olvas el valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","shortLead":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","id":"20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e6c3a8-0d50-4150-900e-584c5f306169","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","timestamp":"2018. november. 12. 07:06","title":"Hajléktalan férfi volt a melbourne-i késes támadás hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b3cbcd-4df1-46fd-b52d-621f42dbb41f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 16-án a Sportarénában koncertezik a világhírű olasz testvérpár, Guido & Maurizio De Angelis.","shortLead":"Február 16-án a Sportarénában koncertezik a világhírű olasz testvérpár, Guido & Maurizio De Angelis.","id":"20181113_Terence_Hill_es_Kabir_Bedi_is_fellep_a_legpiedonebb_koncerten_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b3cbcd-4df1-46fd-b52d-621f42dbb41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cac9922-934d-4748-a02f-c12fd92e0eb6","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Terence_Hill_es_Kabir_Bedi_is_fellep_a_legpiedonebb_koncerten_Budapesten","timestamp":"2018. november. 13. 10:29","title":"Terence Hill és Kabir Bedi is fellép a legpiedonébb koncerten Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd6453d-e814-4fec-a25e-f75dfcbb0453","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem véd a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen az omega-3 és a D-vitamin. ","shortLead":"Nem véd a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen az omega-3 és a D-vitamin. ","id":"20181112_Nepszeru_taplalekkiegeszitokrol_derult_ki_hogy_nem_is_olyan_hasznosak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd6453d-e814-4fec-a25e-f75dfcbb0453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb051b9-b2fb-4539-91d5-1d918e7239b9","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Nepszeru_taplalekkiegeszitokrol_derult_ki_hogy_nem_is_olyan_hasznosak","timestamp":"2018. november. 12. 10:19","title":"Népszerű táplálékkiegészítőkről derült ki, hogy nem is olyan hasznosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6806d17-81f5-4820-85d9-9921d98325cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország történelmében egy háborúban sem hunyt el annyi katona, mint az első világháborúban.\r

","shortLead":"Magyarország történelmében egy háborúban sem hunyt el annyi katona, mint az első világháborúban.\r

","id":"20181111_Felavattak_Budapesten_az_elso_vilaghaboru_magyar_hoseinek_emlekmuvet__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6806d17-81f5-4820-85d9-9921d98325cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b682c3-647b-4a76-869f-420abb4954cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Felavattak_Budapesten_az_elso_vilaghaboru_magyar_hoseinek_emlekmuvet__fotok","timestamp":"2018. november. 11. 20:33","title":"Felavatták Budapesten az első világháború magyar hőseinek emlékművét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]