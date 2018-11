Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten csak kiadós csapadék segítene. ","shortLead":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten...","id":"20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c82228-e161-45d6-9790-c8d83c0c540e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. november. 12. 19:57","title":"Elég világvége-hangulatú előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb1f2d3-6f80-4121-883a-7fb4ed48b9eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztattak Ausztráliában egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy ő rejtett el tűket a boltokba kerülő eperszállítmányokba.","shortLead":"Letartóztattak Ausztráliában egy nőt, akit azzal vádolnak, hogy ő rejtett el tűket a boltokba kerülő...","id":"20181111_Megvan_az_ausztraliai_epres_rem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb1f2d3-6f80-4121-883a-7fb4ed48b9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d0ed34-7b21-4b7a-976e-e31cf54f9152","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Megvan_az_ausztraliai_epres_rem","timestamp":"2018. november. 11. 16:54","title":"Megvan az ausztráliai epres rém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két olyan terület van, ahol az androidos gyártók egyértelműen az amúgy igen innovatív Apple előtt járnak: az összehajtható és az 5G-s készülékek esetében nagy a csend Cupertinóban. A legújabb hírek szerint azonban az Apple sem hagyhatja figyelmen kívül a jövő elvárásait, azonban egyelőre csak 2020-ra ígér 5G-s eszközt.","shortLead":"Két olyan terület van, ahol az androidos gyártók egyértelműen az amúgy igen innovatív Apple előtt járnak...","id":"20181112_apple_iphone_5g_2019_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f52060b-daae-4775-a4eb-06850a23510b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_apple_iphone_5g_2019_2020","timestamp":"2018. november. 12. 16:03","title":"Jobb későn? Csak 2020-ban jelenhet meg az 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d667940-5abc-4636-9770-6c9a1721e22d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szövetség abban a pillanatban megszűnik, ha nem Karácsony Gergely a közös zuglói polgármester-jelölt.","shortLead":"A szövetség abban a pillanatban megszűnik, ha nem Karácsony Gergely a közös zuglói polgármester-jelölt.","id":"20181111_Felteteleket_szabott_a_Parbeszed_az_MSZPnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d667940-5abc-4636-9770-6c9a1721e22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63beced1-bb80-45bb-97ff-740c17ec454a","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Felteteleket_szabott_a_Parbeszed_az_MSZPnek","timestamp":"2018. november. 11. 17:55","title":"Feltételeket szabott a Párbeszéd az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95ff11d-daa6-4290-b2f9-1d0ae0f3b6e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Santiago Solarit addig véglegesítették a poszton.","shortLead":"Santiago Solarit addig véglegesítették a poszton.","id":"20181112_real_madrid_edzo_santiago_solari_julen_lopetegui_spanyol_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95ff11d-daa6-4290-b2f9-1d0ae0f3b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2e2390-ea9e-453f-9e3e-dbf800ecbc58","keywords":null,"link":"/sport/20181112_real_madrid_edzo_santiago_solari_julen_lopetegui_spanyol_bajnoksag","timestamp":"2018. november. 12. 16:18","title":"A szezon végéig van edzője a Realnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1557506e-6925-4f20-baf6-ec7c5aefb8bd","c_author":"Index","category":"vilag","description":"A Fidesz-KDNP jelöltje, Horváth Ádám lett a XVI. kerületi 2. választókerület önkormányzati képviselője, 57-36 százalékra legyőzte a Momentum jelöltjét - írta az Index. ","shortLead":"A Fidesz-KDNP jelöltje, Horváth Ádám lett a XVI. kerületi 2. választókerület önkormányzati képviselője, 57-36...","id":"20181111_A_XVI_keruletben_is_a_Fidesz_gyozott_ott_a_Momentum_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1557506e-6925-4f20-baf6-ec7c5aefb8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fd504c-2761-4222-972e-ce1edd746821","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_A_XVI_keruletben_is_a_Fidesz_gyozott_ott_a_Momentum_ellen","timestamp":"2018. november. 11. 21:57","title":"A XVI. kerületben is a Fidesz győzött, ott a Momentum ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","shortLead":"A hatóságok csak DNS alapján tudják azonosítani az összeégett holttesteket.","id":"20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de0268-eb89-47d1-8fc5-46f15079e3be","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Harmincegyre_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. november. 12. 07:16","title":"Harmincegyre emelkedett a kaliforniai tűzvész halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784fedea-517c-454c-a745-ba915ce18411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 millió forintnál is többet zsákmányolhattak az elkövetők.","shortLead":"100 millió forintnál is többet zsákmányolhattak az elkövetők.","id":"20181113_penzvalto_rablas_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=784fedea-517c-454c-a745-ba915ce18411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be09b79-b709-417e-9ba8-485020b62bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_penzvalto_rablas_budapest","timestamp":"2018. november. 13. 07:18","title":"Kirabolt budapesti pénzváltóról ír a Blikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]