[{"available":true,"c_guid":"90e3ae58-f3e3-468a-a6e7-2ecfd2cca444","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége, azaz, ha egy cég kellően nyereséges, és nagyobb beruházás előtt áll, akkor átmenetileg – akár 40 évig – nem kell megfizetnie a társasági adót. A lehetőséggel elsősorban az ingatlanberuházók járnak jól. ","shortLead":"Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége...","id":"20181115_Akar_40_evig_is_mentesulhet_a_tarsasagi_ado_megfizetese_alol_ha_kihasznalja_ezt_a_lehetoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ae58-f3e3-468a-a6e7-2ecfd2cca444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f88071-43b8-42e4-842a-92873296869e","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Akar_40_evig_is_mentesulhet_a_tarsasagi_ado_megfizetese_alol_ha_kihasznalja_ezt_a_lehetoseget","timestamp":"2018. november. 15. 11:10","title":"Akár 40 évig is mentesülhet a társasági adó megfizetése alól, ha kihasználja ezt a lehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor 2017-ben Oroszország lazított a családon belüli erőszakra vonatkozó törvényen, azzal az áldozatok alapvető védelmét szüntette meg. ","shortLead":"Egy orosz férfi bíróság előtt áll, mert baltával levágta a felesége kezeit. Az emberi jogi aktivisták szerint, mikor...","id":"20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ab953b7-50ba-4f14-987b-0b7f92dcdb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b462302-d3b0-4e58-b622-26a5b82d543f","keywords":null,"link":"/elet/20181115_A_ferjem_kivitt_az_erdobe_es_baltaval_vagta_le_a_kezeimet","timestamp":"2018. november. 15. 11:46","title":"“A férjem kivitt az erdőbe, és baltával levágta a kezeimet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c68699c-9288-4853-88ef-6cb5497f5ccf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábban érinthetetlen fideszes politikust korrupciós ügyekkel vádolják, mentelmi jogát is felfüggesztették.","shortLead":"A korábban érinthetetlen fideszes politikust korrupciós ügyekkel vádolják, mentelmi jogát is felfüggesztették.","id":"20181114_Rendorok_rohantak_meg_Simonka_Gyorgy_birtokait_lakasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c68699c-9288-4853-88ef-6cb5497f5ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd2173-b705-4f28-91e1-93dd8f7b7462","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Rendorok_rohantak_meg_Simonka_Gyorgy_birtokait_lakasat","timestamp":"2018. november. 14. 20:46","title":"Rendőrök rohanták le Simonka György birtokait, lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években a hazai webshopokban is tapasztalt, ráadásul egyre intenzívebb fekete pénteki érdeklődés miatt ideiglenesen változtatást léptet életbe a vásárlási folyamatban az Extreme Digital. Szokatlan lehet, de mindenkinek jobb így. Megnéztük azt is, mivel készülnek a többiek, az eMag, a Media Markt, az Alza.hu és a Mall.hu.","shortLead":"Az elmúlt években a hazai webshopokban is tapasztalt, ráadásul egyre intenzívebb fekete pénteki érdeklődés miatt...","id":"20181115_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_mediamarkt_alzahu_emag_mallhu_black_friday_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e046ac-28d7-4c9a-aef1-f7681aef5857","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_mediamarkt_alzahu_emag_mallhu_black_friday_arak","timestamp":"2018. november. 15. 19:33","title":"Ne lepődjön meg: éjféltől változtatnak a webshopok, mindegyik máshogy készül a fekete péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stormy Daniels ügyvédjét családon belüli erőszakkal gyanúsítják. ","shortLead":"Stormy Daniels ügyvédjét családon belüli erőszakkal gyanúsítják. ","id":"20181115_Rendorkezre_kerult_a_Trumpot_vadolo_pornos_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e83fc565-97fa-49e9-a5ad-3f6ce709026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84706600-39cd-4840-bbae-3e1ba2fce654","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Rendorkezre_kerult_a_Trumpot_vadolo_pornos_ugyvedje","timestamp":"2018. november. 15. 07:11","title":"Rendőrkézre került a Trumpot vádoló pornós ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítéletet a múltkorihoz azzal indokolták, hogy nem volt megállapítható bűncselekmény, mivel nem minden ponton egyértelmű az új jogszabály.","shortLead":"Az ítéletet a múltkorihoz azzal indokolták, hogy nem volt megállapítható bűncselekmény, mivel nem minden ponton...","id":"20181115_Ujra_felmentette_a_biro_a_pecsi_hajlektalant_de_a_rendorseg_most_fellebbezett__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8df8fb-8e00-448a-bc81-99e76e932530","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Ujra_felmentette_a_biro_a_pecsi_hajlektalant_de_a_rendorseg_most_fellebbezett__video","timestamp":"2018. november. 15. 12:20","title":"Újra felmentették a bíróság elé állított pécsi hajléktalant, a rendőrség fellebbezett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2008813e-dd00-4c2f-a551-7121bdea01b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A jövő héten megnyitják a világ első lefelé épült hoteljét Kínában.","shortLead":"A jövő héten megnyitják a világ első lefelé épült hoteljét Kínában.","id":"20181115_Igy_nez_ki_a_vilag_elso_forditott_luxusszallodaja__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2008813e-dd00-4c2f-a551-7121bdea01b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5672292-9690-4925-8cd6-93af64b5497a","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Igy_nez_ki_a_vilag_elso_forditott_luxusszallodaja__fotok","timestamp":"2018. november. 15. 17:44","title":"Így néz ki a világ első fordított luxusszállodája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc86fec-4869-47e4-9bfe-12a93b458013","c_author":"Weyer Béla","category":"hetilap","description":"A német történelem felemelő és szégyenteljes fordulói kötődnek az év ugyanazon napjához, s ez az ellentmondás tette elgondolkodtatóvá a megemlékezést. ","shortLead":"A német történelem felemelő és szégyenteljes fordulói kötődnek az év ugyanazon napjához, s ez az ellentmondás tette...","id":"201846__november_9__koztarsasag_kristalyejszaka__berlini_falbontas__sorsnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cc86fec-4869-47e4-9bfe-12a93b458013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9503499a-b824-4930-9e76-53adcc11760f","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.46/201846__november_9__koztarsasag_kristalyejszaka__berlini_falbontas__sorsnap","timestamp":"2018. november. 14. 00:00","title":"Sorsnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]