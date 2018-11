Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e492eb33-22d5-4996-a9e4-fd342015c809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bartha László 1998 és 2002 között már irányította a várost, 2006-ban viszont kilépett a Fideszből.","shortLead":"Bartha László 1998 és 2002 között már irányította a várost, 2006-ban viszont kilépett a Fideszből.","id":"20181114_Volt_fideszes_polgarmester_lesz_Botka_kihivoja_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e492eb33-22d5-4996-a9e4-fd342015c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e4ff26-43a7-494c-bdc7-d57bd0699470","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Volt_fideszes_polgarmester_lesz_Botka_kihivoja_Szegeden","timestamp":"2018. november. 14. 19:37","title":"Volt fideszes polgármester lesz Botka egyik kihívója Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apró mozaikokból egyre tisztább kép áll össze a volt macedón miniszterelnök Budapestre vezető útjáról. Albán lapok szerint magyar követségi autó vitte át Albániából Montenegróba. A Magyar Helsinki Bizottság azt mondja, Pintér Sándor engedélyével indulhatott el a magyar követségről Gruevszki Budapest felé. ","shortLead":"Apró mozaikokból egyre tisztább kép áll össze a volt macedón miniszterelnök Budapestre vezető útjáról. Albán lapok...","id":"20181115_Helsinki_Bizottsag_Egyre_tobb_a_kerdojel_Gruevszki_menedekkerelmenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ec4df5-a2fc-4a39-b9f3-2269e0a44013","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Helsinki_Bizottsag_Egyre_tobb_a_kerdojel_Gruevszki_menedekkerelmenel","timestamp":"2018. november. 15. 19:07","title":"Belügyminiszteri külön engedéllyel léphetett az országba Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38370c7-4b3a-4567-88d0-66a894b48728","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt ígéri a kormány, 2020-ra 60 százalékra nőhet az egynapos ellátásban végzett esetek aránya. Most ez 39 százalék, Nyugat-Európában csaknem 90.","shortLead":"Azt ígéri a kormány, 2020-ra 60 százalékra nőhet az egynapos ellátásban végzett esetek aránya. Most ez 39 százalék...","id":"20181114_Vegre_valami_amiben_kozelit_a_magyar_egeszsegugy_a_nyugateuropaihoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38370c7-4b3a-4567-88d0-66a894b48728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbc5291-1175-49bd-ae93-a08c55981004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Vegre_valami_amiben_kozelit_a_magyar_egeszsegugy_a_nyugateuropaihoz","timestamp":"2018. november. 14. 15:18","title":"Végre valami, amiben közelít a magyar egészségügy a nyugat-európaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelő testület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb más, sértő tartalmak terjedését a Facebookon.","shortLead":"Jövőre kezdi meg munkáját az a független felügyelő testület, amely megfékezheti az álhírek, a gyűlöletbeszéd és egyéb...","id":"20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbb8f2bb-7fdb-408c-83ee-88e68ea039d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9309e35-42f6-4ba3-ac8b-18e1ddef109a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_alhirek_moderalas_felugyelet_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. november. 16. 13:33","title":"Megint kitalált valamint Zuckerberg, visszaszorulhatnak az álhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Öregnek és betegnek lenni sehol sem öröm - Franciaországban egyre több a szegény az idősek körében. Erről nyilatkozott a Le Monde-nak a katolikus segélyszolgálat főnökasszonya. ","shortLead":"Öregnek és betegnek lenni sehol sem öröm - Franciaországban egyre több a szegény az idősek körében. Erről nyilatkozott...","id":"20181116_Kapcsoljak_ki_a_villanyt_Macron_elnoknel_hadd_tudja_meg_o_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bf9f21-89fc-47e4-b7d8-f180d0752e60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Kapcsoljak_ki_a_villanyt_Macron_elnoknel_hadd_tudja_meg_o_is","timestamp":"2018. november. 16. 11:24","title":"„Kapcsolják ki a villanyt Macron elnöknél, hadd tudja meg ő is!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó benne.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy Samsung-szabadalom, amelynek tárgya igencsak aktuális: egy összehajtható tabletről van szó...","id":"20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2a2603-aaf7-4381-9e79-0bdebeb145e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee61b8e-44e7-4d8b-b06f-d020119a5931","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_tablet","timestamp":"2018. november. 14. 17:33","title":"Nocsak, összehajtható tabletet is tervez a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágulnak az albérletek, és kevés a kollégiumi férőhely. Majdnem a felére csökkent 2005 óta a Budapesten tanuló vidékiek aránya – mutatta be a Habitat for Humanity.","shortLead":"Drágulnak az albérletek, és kevés a kollégiumi férőhely. Majdnem a felére csökkent 2005 óta a Budapesten tanuló...","id":"20181116_Egyre_nehezebb_az_egyetemistak_dolga_hogy_ki_tudjak_fizetni_az_alberletuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbbcee2-5bf0-4512-bd29-b23b0f17e441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Egyre_nehezebb_az_egyetemistak_dolga_hogy_ki_tudjak_fizetni_az_alberletuket","timestamp":"2018. november. 16. 12:24","title":"Egyre nehezebb az egyetemisták dolga, hogy ki tudják fizetni az albérletüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha késik a vonat, a fogyatékkal élő utasok számára hathatósabb segítséget ír elő, a kerékpárosok számára pedig a vasút könnyebb használhatóságát biztosítja.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha...","id":"20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd6ee0-31fd-4e05-9fca-873043ae78fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","timestamp":"2018. november. 15. 16:23","title":"EP: Kaphasson több kártérítést, akinek késik a vonata!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]