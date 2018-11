Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","shortLead":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","id":"20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0812cf5-43db-4c6e-aa93-2be176a63e23","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","timestamp":"2018. november. 21. 11:06","title":"Amerika nem adott volna menedékjogot Gruevszkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381f4c12-61cc-47d0-9315-d1e1ee23d9f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A székesfehérváriak 1-0-ra nyertek az Újpest FC ellen a Mol Aréna Sóstóban a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójából elhalasztott mérkőzésen.","shortLead":"A székesfehérváriak 1-0-ra nyertek az Újpest FC ellen a Mol Aréna Sóstóban a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik...","id":"20181122_gyozelemmel_avatta_fel_stadionjat_a_vidi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=381f4c12-61cc-47d0-9315-d1e1ee23d9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e1fbda-b643-4a0b-975f-119d0757096a","keywords":null,"link":"/sport/20181122_gyozelemmel_avatta_fel_stadionjat_a_vidi","timestamp":"2018. november. 22. 06:21","title":"Győzelemmel avatta fel stadionját a Vidi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet az OBT és az OBH közötti vita, illetve Handó Tünde kinevezési gyakorlata miatt döntött a vizsgálat mellett.","shortLead":"A szervezet az OBT és az OBH közötti vita, illetve Handó Tünde kinevezési gyakorlata miatt döntött a vizsgálat mellett.","id":"20181122_A_magyarorszagi_birosagi_rendszert_vizsgalja_az_Europai_Biroi_Egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c92e60-cf59-4bde-993d-440fd14cb1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4708dc-7831-416f-b5a3-77b4873b04d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_A_magyarorszagi_birosagi_rendszert_vizsgalja_az_Europai_Biroi_Egyesulet","timestamp":"2018. november. 22. 08:10","title":"A magyarországi bírósági rendszert vizsgálja az Európai Bírói Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon kívánják megünnepelni.","shortLead":"A Gundam című anime az egyik legnépszerűbb sorozat Japánban, annyira, hogy 40. születésnapját egészen szokatlan módon...","id":"20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e27e7802-5151-49eb-9c0c-e426dd096e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bca8445-d280-4094-8f53-00f18c71c445","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_gundam_szobor_japan_jokohama_anime_rajzfilm_robot","timestamp":"2018. november. 22. 17:33","title":"Japánban nem viccelnek: 18 méter magas, járni is tudó robotszobrot építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568db815-9e0a-4cb2-bc79-aacbc3f732bb","c_author":"ZEISS Magyarország","category":"brandcontent","description":"Kezdetben csak egy üvegdarab volt, később már kézben tartható hasznos, de drága eszköz lett, évszázadok múlva pedig tömegtermék, melyet a legkülönbözőbb formákban gyártanak és értékesítenek, tökéletes megoldást biztosítva ahhoz, hogy tisztán lássuk a világot. Utánanéztünk a szemüvegek történelmének.","shortLead":"Kezdetben csak egy üvegdarab volt, később már kézben tartható hasznos, de drága eszköz lett, évszázadok múlva pedig...","id":"20181119_Szerzetesektol_indult_ma_mar_az_egyik_legkomolyabb_divattermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568db815-9e0a-4cb2-bc79-aacbc3f732bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076ded58-21a3-41ec-b793-51c3e5460bc8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181119_Szerzetesektol_indult_ma_mar_az_egyik_legkomolyabb_divattermek","timestamp":"2018. november. 21. 11:30","title":"Szerzetesektől indult, ma már az egyik legkomolyabb divattermék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7e57d1-25bb-4f3d-b7bd-666440d04104","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bambusztálkákat a magyarországi Müller drogériákban is lehetett kapni, ha vett belőle, ne használja!","shortLead":"A bambusztálkákat a magyarországi Müller drogériákban is lehetett kapni, ha vett belőle, ne használja!","id":"20181121_Mergezo_gyerekeknek_szant_tanyerokat_vont_ki_a_forgalombol_a_Nuby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7e57d1-25bb-4f3d-b7bd-666440d04104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9818f834-244d-4185-96d0-a8a10ce8f27a","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Mergezo_gyerekeknek_szant_tanyerokat_vont_ki_a_forgalombol_a_Nuby","timestamp":"2018. november. 21. 13:39","title":"Mérgező, gyerekeknek szánt tányérokat vont ki a forgalomból a Nüby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden dróntulajdonosnak használnia kell a repüléshez.","shortLead":"A légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre még várat magára, már elkszült az az alkalmazás, amit minden...","id":"20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a25885b-198f-4677-88fb-3a0de81a10eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58447b2-3a59-4f18-a637-cbf781cfad77","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_legterhasznalat_mydronespace_legterfoglalas","timestamp":"2018. november. 22. 13:33","title":"Kész az alkalmazás, amit minden magyar drónozónak használnia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","shortLead":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","id":"20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20acbbd5-6d69-4c92-a393-af2a16435ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","timestamp":"2018. november. 22. 11:06","title":"Fordulóponthoz érkezett Angelina Jolie és Brad Pitt válási háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]