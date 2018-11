Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Saját dicsőségét hirdető szobrokkal, épületekkel pakolta tele Szkopjét, 17 milliós napszemüvegben üdült, ellenfeleit megverette, baráti médiabirodalmat hozott létre – Nikola Gruevszki politikai menekült igazi balkáni svunggal élte életét és regnált Macedónia élén 10 éven át. ","shortLead":"Saját dicsőségét hirdető szobrokkal, épületekkel pakolta tele Szkopjét, 17 milliós napszemüvegben üdült, ellenfeleit...","id":"20181121_Nikola_Gruevszki_politikai_menekult_17_millios_napszemuvegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915166aa-cce6-4fa9-b380-7d8e82119a96","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Nikola_Gruevszki_politikai_menekult_17_millios_napszemuvegben","timestamp":"2018. november. 22. 10:55","title":"Nikola Gruevszki: politikai menekült 17 milliós napszemüvegben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","shortLead":"A tervezet most már lehetővé teszi, hogy a nyugalmazott bírák visszatérjenek munkahelyükre.","id":"20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35e60f81-715a-4db5-9df1-72b16f748cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd89094-0a42-4a0a-96a1-edd7ebe8838d","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Engedett_az_Europai_Bizottsagnak_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2018. november. 21. 10:01","title":"Engedett az Európai Bizottságnak a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2217c8-66f5-4f75-abb9-8460f3454bda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feladta a leckét az antivírus szoftvereknek egy elsősorban kriptopénz-lopásra szakosodott rosszindulatú program, amelyről a szakértők egyelőre nem zárják ki, hogy másba is belekezdhet a számítógépünkön.","shortLead":"Feladta a leckét az antivírus szoftvereknek egy elsősorban kriptopénz-lopásra szakosodott rosszindulatú program...","id":"20181121_darkgate_kriptopenzlopo_virus_nem_eszleli_a_legtobb_antivirus_program_virusirto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a2217c8-66f5-4f75-abb9-8460f3454bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc78d8-b40d-4441-b727-7f211ade479c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_darkgate_kriptopenzlopo_virus_nem_eszleli_a_legtobb_antivirus_program_virusirto","timestamp":"2018. november. 21. 08:03","title":"Ebből még nagy baj lehet: a legtöbb víruskergető program nem ismeri fel ezt malware-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 44 millió dollárt elsíboló Carlos Ghosn világuralmi terveit vélhetően nélküle is megpróbálja megvalósítani a Renault–Nissan–Mitsubishi-triumvirátus – előtte azonban Tokió ki akarja deríteni, mégis hogyan tudta átverni a Nissan fél évtizeden át a könyvvizsgálóját, az Ernst & Youngot.","shortLead":"A 44 millió dollárt elsíboló Carlos Ghosn világuralmi terveit vélhetően nélküle is megpróbálja megvalósítani...","id":"20181122_A_Nissan_ellen_is_vizsgalat_indult_a_Ghosnugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147b2727-5613-46b6-95a9-33846d67c992","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_A_Nissan_ellen_is_vizsgalat_indult_a_Ghosnugyben","timestamp":"2018. november. 22. 13:38","title":"A Nissan ellen is vizsgálat indult a Ghosn-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818c7e4b-7d57-4d72-9f87-e73a5fbdb140","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közelgő választások miatt hasznosnak bizonyulható Euro Publicity Kft. megvétele a simicskátlanítás egy újabb fejezete.","shortLead":"A közelgő választások miatt hasznosnak bizonyulható Euro Publicity Kft. megvétele a simicskátlanítás egy újabb fejezete.","id":"20181121_Nyergesen_at_Meszaros_bizalmasahoz_kerul_Simicska_kozteruleti_reklamcege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=818c7e4b-7d57-4d72-9f87-e73a5fbdb140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf720fa-4962-4860-946e-4d7c6eaf6c08","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Nyergesen_at_Meszaros_bizalmasahoz_kerul_Simicska_kozteruleti_reklamcege","timestamp":"2018. november. 21. 13:28","title":"Nyergesen át Mészáros bizalmasához kerül Simicska közterületi reklámcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A futballban is csak a pénz számít - ez volt Dmitrij Ribolovljev alapelve, amikor bevásárolta magát az AS Monaco csapatába, ahol nem kisebb személyiség volt tulajdonostársa. mint Albert herceg, a miniállam uralkodója. Nem kínos ez?- kérdezte a Mediapart oknyomozó portál Monaco uralkodóját.","shortLead":"A futballban is csak a pénz számít - ez volt Dmitrij Ribolovljev alapelve, amikor bevásárolta magát az AS Monaco...","id":"20181121_Tovarisbol_Monsieur_az_orosz_oligarcha_mindenkit_megvett_Monacoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d25fd2c-2400-4b00-8987-acbb7c6067f0","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Tovarisbol_Monsieur_az_orosz_oligarcha_mindenkit_megvett_Monacoban","timestamp":"2018. november. 21. 12:19","title":"Tovarisból Monsieur: az orosz oligarcha mindenkit megvett Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Macedónia azt fogja kérni Magyarországtól, hogy vonja vissza a Nikola Gruevszki volt miniszterelnöknek megadott menekültstátuszt, Szkopje ugyanis továbbra sem áll el a kiadatási kérelemtől – jelentette be Renata Deszkoszka macedón igazságügyi miniszter a Vesti.mk szkopjei hírportál csütörtöki beszámolója szerint.","shortLead":"Macedónia azt fogja kérni Magyarországtól, hogy vonja vissza a Nikola Gruevszki volt miniszterelnöknek megadott...","id":"20181122_Macedonia_kerni_fogja_hogy_vonja_vissza_Gruevszki_menedekjogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0c9ac5-d1f1-4e45-8f85-f62935446e96","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Macedonia_kerni_fogja_hogy_vonja_vissza_Gruevszki_menedekjogat","timestamp":"2018. november. 22. 15:01","title":"Macedónia kérni fogja, hogy vonjuk vissza Gruevszki menedékjogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","shortLead":"Nincs mese, ha az SUV-k a legnépszerűbbek, akkor ezekkel kell pályákon rekordokat döntögetni.","id":"20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9638e974-6261-48e3-b940-e277e0132b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac648903-4d05-460f-b47c-60553334e3d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_Video_Itt_a_MercedesAMG_GLC_63_rekodrdkore_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. november. 22. 15:22","title":"Videó: Itt a Mercedes-AMG GLC 63 rekordköre a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]