[{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordultak, hogy kötelezze a környezetvédelmi hatóságot egy érdemi levegőminőségi terv kidolgozására és végrehajtásának szigorú ellenőrzésére.","shortLead":"A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordultak, hogy kötelezze a környezetvédelmi hatóságot egy érdemi...","id":"20181123_Perel_a_Levego_Munkacsoport_a_budapesti_legszennyezettseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d11274-46ce-465d-a450-570e2f1c061b","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Perel_a_Levego_Munkacsoport_a_budapesti_legszennyezettseg_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 21:01","title":"Perel a Levegő Munkacsoport a budapesti légszennyezettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem divatterepjáró, hanem egy régivágású kombi, és turbó sincs a motorján, vagyis e tekintetben nem egy túl trendi autó a 6-os Mazda. Ettől persze még bőven lehet remek választás, máris jövünk a részletekkel.","shortLead":"Nem divatterepjáró, hanem egy régivágású kombi, és turbó sincs a motorján, vagyis e tekintetben nem egy túl trendi autó...","id":"20181124_arral_szemben_teszten_az_uj_mazda_6_sportkombi_szivo_benzinmotor_skyactive","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509e58eb-7e3b-4a90-89a3-4fdbea2bf6c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_arral_szemben_teszten_az_uj_mazda_6_sportkombi_szivo_benzinmotor_skyactive","timestamp":"2018. november. 24. 10:00","title":"Árral szemben: teszten az új Mazda 6 sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat eljárás van ellene folyamatban.","shortLead":"A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat...","id":"20181123_Mar_penzmosas_es_tiltott_partfinanszirozas_miatt_is_eljaras_folyik_hazajaban_Gruevszki_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f5a53c-a276-41dd-b003-e6e1af66d66c","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Mar_penzmosas_es_tiltott_partfinanszirozas_miatt_is_eljaras_folyik_hazajaban_Gruevszki_ellen","timestamp":"2018. november. 23. 05:36","title":"Már pénzmosás és tiltott pártfinanszírozás miatt is eljárás folyik hazájában Gruevszki ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok a kormánnyal együtt, a tradíciókra építve viszik előre a magyar felsőoktatást.","shortLead":"A humántárca minisztere szerint a tanárokon is múlik, milyen útravalót kapnak a diákok, ezért reméli, hogy a rektorok...","id":"20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d26e6-2c56-4b8c-bfa0-a99b9ac5410b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Kasler_felsooktatas_tradicio_keresztenyseg","timestamp":"2018. november. 22. 11:29","title":"Kásler: A magyar felsőoktatás jó, de még jobbá kell tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Saját dicsőségét hirdető szobrokkal, épületekkel pakolta tele Szkopjét, 17 milliós napszemüvegben üdült, ellenfeleit megverette, baráti médiabirodalmat hozott létre – Nikola Gruevszki politikai menekült igazi balkáni svunggal élte életét és regnált Macedónia élén 10 éven át. ","shortLead":"Saját dicsőségét hirdető szobrokkal, épületekkel pakolta tele Szkopjét, 17 milliós napszemüvegben üdült, ellenfeleit...","id":"20181121_Nikola_Gruevszki_politikai_menekult_17_millios_napszemuvegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915166aa-cce6-4fa9-b380-7d8e82119a96","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Nikola_Gruevszki_politikai_menekult_17_millios_napszemuvegben","timestamp":"2018. november. 22. 10:55","title":"Nikola Gruevszki: politikai menekült 17 milliós napszemüvegben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták kezdeményezték, a Jobbik is csatlakozik.","shortLead":"A szocialisták kezdeményezték, a Jobbik is csatlakozik.","id":"20181123_ellenzek_vizsgalobizottsag_nikola_gruevszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d380d9-113d-44f6-bbbc-0a23b7d8a1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_ellenzek_vizsgalobizottsag_nikola_gruevszki","timestamp":"2018. november. 23. 13:43","title":"Összellenzéki vizsgálóbizottság állhat fel Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent információkat. ","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent...","id":"20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e4327-c889-485e-92e8-b9437a035d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","timestamp":"2018. november. 23. 14:10","title":"A kormány is megerősítette, hogy Moszkvának adták ki az amerikaiak által kért fegyverkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvédte Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a Fidesz európai néppárti tagságát Manfred Weber, az EPP parlamenti frakcióvezetője és csúcsjelöltje az Európai Bizottság elnöki tisztségére a Kurier című osztrák napilapnak adott interjúban. A Kurier Weberrel együtt Sebastian Kurz osztrák kancellárt is megkérdezte az Európát jelenleg leginkább foglalkoztató kérdésekről.","shortLead":"Megvédte Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a Fidesz európai néppárti tagságát Manfred Weber, az EPP parlamenti...","id":"20181122_manfred_weber_epp_frakciovezeto_csucsjelolt_orban_viktor_sebastian_kurz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeb9d3e-67d8-4153-baf5-8a94f62ace7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_manfred_weber_epp_frakciovezeto_csucsjelolt_orban_viktor_sebastian_kurz","timestamp":"2018. november. 22. 13:46","title":"Weber nem akar további szakadást, inkább megvédi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]