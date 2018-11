Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","shortLead":"Az örökösök bírósághoz fordulnak, hogy visszakaphassák a cégekből, szállodákból és jachtokból álló vagyont.","id":"20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bf4050-19e9-4b23-b40d-3ede42807810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538af60-7b7a-469f-b845-34973ceb2c37","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Meses_maffiavagyont_foglalnak_le_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2018. november. 24. 20:18","title":"Mesés maffiavagyont foglalnak le az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tatabánya felé vezető oldal 43-as kilométerénél a belső sávot lezárták.","shortLead":"A Tatabánya felé vezető oldal 43-as kilométerénél a belső sávot lezárták.","id":"20181125_Felborult_egy_kocsi_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e438de-fbac-4326-9a61-24596b251fbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_Felborult_egy_kocsi_az_M1esen","timestamp":"2018. november. 25. 09:33","title":"Felborult egy kocsi az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e66d5-fb85-4494-90c3-50e0abbd3e0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az összesített bajnoki címet a Testnevelési Egyetem szerezte meg.","shortLead":"Az összesített bajnoki címet a Testnevelési Egyetem szerezte meg.","id":"20181124_Cseh_Laszlo_ket_Rasovszky_Kristof_harom_aranyeremmel_zarta_az_egyetemi_bajnoksagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e66d5-fb85-4494-90c3-50e0abbd3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a42846f-a955-47e9-9ff6-5073b789b7e2","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Cseh_Laszlo_ket_Rasovszky_Kristof_harom_aranyeremmel_zarta_az_egyetemi_bajnoksagot","timestamp":"2018. november. 24. 17:29","title":"Cseh László két, Rasovszky Kristóf három aranyéremmel zárta az egyetemi bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bae069-2d09-48af-9792-8153a8e89141","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már ötszörös világbajnok brit negyedik Abu-Dzabibeli győzelmét aratta. A második Sebastian Vettel, a harmadik Verstappen lett. ","shortLead":"A már ötszörös világbajnok brit negyedik Abu-Dzabibeli győzelmét aratta. A második Sebastian Vettel, a harmadik...","id":"20181125_Hamiltongyozelemmel_ert_veget_az_idei_F1szezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4bae069-2d09-48af-9792-8153a8e89141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07b7d88-5faf-4cee-9632-078ec5eeadf7","keywords":null,"link":"/sport/20181125_Hamiltongyozelemmel_ert_veget_az_idei_F1szezon","timestamp":"2018. november. 25. 16:49","title":"Hamilton-győzelemmel ért véget az idei F1-szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leakciózták a temetkezési szertartásokat. A szlogen is elég morbid. ","shortLead":"Leakciózták a temetkezési szertartásokat. A szlogen is elég morbid. ","id":"20181123_Egy_olasz_temetkezesi_vallalkozas_is_kihasznalja_a_Black_Fridayt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eef234-4c5c-4195-8702-3228ecf15ba7","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Egy_olasz_temetkezesi_vallalkozas_is_kihasznalja_a_Black_Fridayt","timestamp":"2018. november. 23. 19:31","title":"Egy olasz temetkezési vállalkozás is kihasználja a Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két hét múlva lejárt volna egy amerikai házaspár elfelejtett lottószelvénye, de csak megtalálták, és 1,8 millió dollárt nyertek vele.","shortLead":"Két hét múlva lejárt volna egy amerikai házaspár elfelejtett lottószelvénye, de csak megtalálták, és 1,8 millió dollárt...","id":"20181124_Takaritas_kozben_kerult_elo_az_500_milliot_ero_lottoszelveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f76706-fbee-4fc3-bdb4-23af6700eb94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Takaritas_kozben_kerult_elo_az_500_milliot_ero_lottoszelveny","timestamp":"2018. november. 24. 11:18","title":"Takarítás közben került elő az 500 milliót érő lottószelvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991","c_author":"","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181125_Hollik_Trumpatkoltessel_unnepli_kinevezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f9f2f9-c455-4cfa-9d06-cd5623860991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb206605-cf98-4fe9-8237-02a452310ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Hollik_Trumpatkoltessel_unnepli_kinevezeset","timestamp":"2018. november. 25. 13:15","title":"Hollik Trump-átköltéssel ünnepli kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","shortLead":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","id":"20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c244f2a5-93d6-46ee-9f9a-3959d578100a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Még a Századvég szerint sem áll jól a kormány az államadósság elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]