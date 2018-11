Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","shortLead":"A katasztrófavédők vitték a helyszínre és állították fel az ország karácsonyfáját a fővárosi Kossuth Lajos téren.","id":"20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e8ae69-7241-44ed-8943-dac4ee6bdc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638633da-d674-4234-a651-13b0ed11a0c7","keywords":null,"link":"/elet/20181128_orszag_karacsonyfa_parlament_kossuth_ter_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. november. 28. 15:15","title":"Már áll az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"És közben új újságot is szerzett, már a Szabad Föld is az övé. ","shortLead":"És közben új újságot is szerzett, már a Szabad Föld is az övé. ","id":"20181128_Meszaros_elajandekozza_a_teljes_mediabirodalmat_a_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b54365-bb1f-43da-bef5-cd3e2eec8b73","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Meszaros_elajandekozza_a_teljes_mediabirodalmat_a_KozepEuropai_Sajto_es_Media_Alapitvanynak","timestamp":"2018. november. 28. 12:02","title":"Mészáros elajándékozza a teljes médiabirodalmát a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri incidens kitervelésében, amelynek során három ukrán hadihajó megsértette az Oroszország területi vizein való áthaladás szabályait – mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Pervij Kanal orosz állami tévécsatorna Nagy Játék című műsorában.\r

","shortLead":"Nem zárható ki, hogy némely nyugati ország segített Ukrajnának a Kercsi-szoros közelében november 25-én történt tengeri...","id":"20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42448925-e13e-4da4-a490-c0f43699804d","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_oroszorszag_ukrajna_nyugat_kercsi_szoros_hadihajo_provokacio","timestamp":"2018. november. 29. 05:34","title":"Oroszország szerint a Nyugat segíthette az ukrán \"provokációt\" Kercsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5d9577-10c6-4029-af9f-da0b8c102321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu értesülése szerint az MSZP vezetésének egy része tudott arról, hogy a Szabad Földet a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks szeretné megvenni.","shortLead":"A hvg.hu értesülése szerint az MSZP vezetésének egy része tudott arról, hogy a Szabad Földet a Mészáros Lőrinc...","id":"20181128_Elore_szoltak_nehany_szocinak_hogy_eladjak_a_Szabd_Foldet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e5d9577-10c6-4029-af9f-da0b8c102321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9f1bdf-6616-4581-8d3d-55e647790881","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Elore_szoltak_nehany_szocinak_hogy_eladjak_a_Szabd_Foldet","timestamp":"2018. november. 28. 21:44","title":"Előre szóltak néhány szocinak, hogy eladják a Szabd Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő év végére a kőbányai önkormányzat tulajdonába kerülhet a bódítószerek kereskedelméről és önkényes lakásfoglalókról elhíresült Hős utcai lakótömb. A tulajdoni viszonyok rendezésére kisajátítási eljárás tehet pontot, a tervezett kerítés és a biztonsági őrség kérdése pedig bíróság elé kerülhet – írja csütörtöki számában a Magyar Idők.","shortLead":"Jövő év végére a kőbányai önkormányzat tulajdonába kerülhet a bódítószerek kereskedelméről és önkényes lakásfoglalókról...","id":"20181129_Ha_a_lakok_nem_adjak_kisajatithatjak_a_Hos_utcai_getto_lakasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16292b82-7de3-453b-9a8e-2ac3ed5ae923","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ha_a_lakok_nem_adjak_kisajatithatjak_a_Hos_utcai_getto_lakasait","timestamp":"2018. november. 29. 08:19","title":"Ha a lakók nem adják, kisajátíthatják a Hős utcai gettó lakásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","shortLead":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","id":"20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac6fc41-cd14-4863-a727-95cc24f02b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 28. 18:23","title":"Furcsa ötletet dobott be az elvándorlás ellen a román miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanús kettős haláleset után vizsgálat indult, ekkor derült ki, hogy az orvos ivott a műtét előtt.","shortLead":"A gyanús kettős haláleset után vizsgálat indult, ekkor derült ki, hogy az orvos ivott a műtét előtt.","id":"20181128_Reszegen_vegzett_csaszarmetszest_az_orvos_az_anya_es_az_ujszulott_is_meghalt_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20658ba0-601b-4204-adb0-004097965e96","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Reszegen_vegzett_csaszarmetszest_az_orvos_az_anya_es_az_ujszulott_is_meghalt_Indiaban","timestamp":"2018. november. 28. 19:48","title":"Részegen végzett császármetszést az orvos, az anya és az újszülött is meghalt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás nem csak a Föld bizonyos pontjait és országait veszélyezteti, Nagy-Britannia esetében sem tartogat pozitív forgatókönyvet. Egy most kiadott jelentésben arról is szó esik, mi várható a szigetországban, ha nem állunk le. ","shortLead":"A klímaváltozás nem csak a Föld bizonyos pontjait és országait veszélyezteti, Nagy-Britannia esetében sem tartogat...","id":"20181127_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerszint_nagy_britannia_atlaghomerseklet_forrosag_uveghazhatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c7e1a9-c1e8-4a0e-8ae2-1d9368918f5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerszint_nagy_britannia_atlaghomerseklet_forrosag_uveghazhatas","timestamp":"2018. november. 27. 18:03","title":"Egyre forróbb nyarak, mindent elöntő tengerszint: világvége-hangulatú vészjelzést adtak ki Nagy-Britanniára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]