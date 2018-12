Brexit: újabb népszavazás jöhet?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még nem is tettünk említést. ","shortLead":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még...","id":"20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce20e39-3888-4422-9198-1eb78d3932b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","timestamp":"2018. december. 01. 08:21","title":"8 üléssel támad a Hyundai gigantikus új divatterepjárója, félhet az Audi Q7?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7942a7-3911-4f1a-b7e5-95fc125a01bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181202_Irodalmi_Adventi_Kalendarium_December_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c7942a7-3911-4f1a-b7e5-95fc125a01bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7d2095-75a6-4186-9ccc-139062918b14","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Irodalmi_Adventi_Kalendarium_December_2","timestamp":"2018. december. 02. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szijjártó Péter szerint jelentősek a Dél-Dunántúl munkaerő-tartalékai, a Baranya megyében működő ipari termelő cégek viszont már most egymástól csábítják át a munkavállalókat. Akkor most lesz elég magyar dolgozója a Hanonnak, vagy ukrán vendégmunkásokkal kell feltölteni a pozíciókat?","shortLead":"Szijjártó Péter szerint jelentősek a Dél-Dunántúl munkaerő-tartalékai, a Baranya megyében működő ipari termelő cégek...","id":"20181201_Szijjarto_a_szamok_es_a_valosag__honnan_kerul_magyar_munkaero_az_uj_autogyarba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf5a0b7-de5c-4bdf-813c-3ea17c8d500c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b528aa7-4f7b-47c8-b98a-60cdaf76fa16","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Szijjarto_a_szamok_es_a_valosag__honnan_kerul_magyar_munkaero_az_uj_autogyarba","timestamp":"2018. december. 01. 12:40","title":"Szijjártó, a számok és a valóság – honnan kerül magyar munkaerő az új autógyárba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","shortLead":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","id":"20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d110d-db4d-485e-aae6-7341ca8cea4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","timestamp":"2018. november. 30. 20:57","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg Alaszkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","shortLead":"Egy ilyen régi Ignis alapvetően nem foglal sok helyet, jelen esetben azonban a sofőr kimaxolta a lehetőségeket.","id":"20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace42a80-a22d-4fcb-9f0f-28dbf7f9c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d079d17e-b50e-4115-83ff-21d0abc996c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_a_nap_fotoja_igy_parkol_egy_nagyon_nagycsalados_suzukis_budakalaszon","timestamp":"2018. december. 01. 06:41","title":"A nap fotója: így parkol egy \"nagyon nagycsaládos\" suzukis Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517","c_author":"Kanicsár Ádám András","category":"elet","description":"Ismét kevesebben járnak szűrésre, egyre több a női fertőzött, nincs állami támogatás, tévhitek viszont annál inkább. Takács Sándorral, az idén 30 éves Anonim AIDS Tanácsadó Szervezet koordinátorával a szervezet történelméről, a magyar HIV-helyzetről és a sürgető problémákról beszéltünk.","shortLead":"Ismét kevesebben járnak szűrésre, egyre több a női fertőzött, nincs állami támogatás, tévhitek viszont annál inkább...","id":"20181201_Homalyos_magyar_HIVhelyzet_sok_a_tevhit_es_keves_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdcecb50-a098-4002-acb7-4963747ed517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0929ed0b-546e-4e6d-8eaf-d40840b31961","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Homalyos_magyar_HIVhelyzet_sok_a_tevhit_es_keves_segitseg","timestamp":"2018. december. 01. 20:30","title":"Homályos magyar HIV-helyzet: sok a tévhit és kevés segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9258a672-2b6a-43a4-915b-93684a8cbd90","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kormány 1,9 milliárd forintot csoportosított át sportberuházásokra, de titkosításra hivatkozva nem árulják el, pontosan mire. A csillebérci Hosszú Katinka Sportakadémiáról lehet szó, a telepet az állam 300 millió forintos felárral szerezte meg. A sportoló a fejleményekről nem tud semmit.","shortLead":"A kormány 1,9 milliárd forintot csoportosított át sportberuházásokra, de titkosításra hivatkozva nem árulják el...","id":"20181202_Titkositassal_rejteget_a_kormany_milliardos_sportberuhazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9258a672-2b6a-43a4-915b-93684a8cbd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77e0dab-5258-4539-bd94-3dcf667ad697","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Titkositassal_rejteget_a_kormany_milliardos_sportberuhazast","timestamp":"2018. december. 02. 12:30","title":"Titkosítással rejteget a kormány egy milliárdos sportberuházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá pénzt, de ez sem elég, ezért inkább áthelyezték a gyerekeket máshova, a pénzből pedig üres üzemcsarnokokat épít Pécs.","shortLead":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá...","id":"20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee078c2f-2464-4629-846f-ff2b97cacc60","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","timestamp":"2018. november. 30. 21:27","title":"Nincs pénz a pécsi iskola felújítására, 750 gyereket helyeztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]