[{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium szóvivője, reagálva Washington azon vádjára, hogy Irán egy újabb rakétatesztjével ismét megsértette a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodást.","shortLead":"Az iráni rakétaprogram védelmi jellegű, és nem sérti az ENSZ határozatait - jelentette ki a teheráni külügyminisztérium...","id":"20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efcfe56-0b43-43f9-bc08-ed4ec764248d","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Pompeo_elitelte_az_irani_raketatesztet_Teheran_vedelemrol_beszel","timestamp":"2018. december. 02. 18:46","title":"Pompeo elítélte az iráni rakétatesztet, Teherán védelemről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b0a80-87ce-40b2-a301-998099d93ee7","c_author":"S. A.","category":"kultura","description":"Steven Spielberg holokausztdrámája kezdettől fogva megosztotta a közönséget: rendre beválogatják a legemlékezetesebb amerikai filmek listáira, miközben sokan giccses melodrámának tartják.","shortLead":"Steven Spielberg holokausztdrámája kezdettől fogva megosztotta a közönséget: rendre beválogatják a legemlékezetesebb...","id":"20181201_25_eves_a_holokausztfilm_amiben_tul_sok_a_dino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00b0a80-87ce-40b2-a301-998099d93ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9374c717-e515-4637-b2ae-3454394905b0","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_25_eves_a_holokausztfilm_amiben_tul_sok_a_dino","timestamp":"2018. december. 01. 13:57","title":"25 éves a holokausztfilm, amiben túl sok a dinó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel igencsak megnehezül a besurranók dolga.","shortLead":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel...","id":"201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d936d3-f551-45ed-81b8-74f16c07a263","keywords":null,"link":"/tudomany/201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","timestamp":"2018. december. 02. 10:30","title":"Riasztott már el betörőt 100 kilométerről? Működik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást kifizetni; szinte biztos, hogy nem lesz karácsonykor Erzsébet-utalvány; nem sok jót várnak a rokkantak az ellátásaikról szóló törvény újragondolásától. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást...","id":"20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fce44-ac75-45f7-ac8f-0dbbabaf8f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","timestamp":"2018. december. 02. 10:00","title":"És akkor hirtelen eltüntettek kétmillió szegényt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef89479-c6a3-48eb-8902-8b42308549f7","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Korai lenne Andy Vajna látványos bukására fogadni, de túl sok öröm nem is lenne benne, mert a középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről. ","shortLead":"Korai lenne Andy Vajna látványos bukására fogadni, de túl sok öröm nem is lenne benne, mert a középszerű, nacionalista...","id":"201848__tortenelmi_filmek__politikai_megrendeles__nemzeti_sakalok__regi_idok_mozija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef89479-c6a3-48eb-8902-8b42308549f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d97cad-5a52-48f9-980a-efa68660a7a7","keywords":null,"link":"/kultura/201848__tortenelmi_filmek__politikai_megrendeles__nemzeti_sakalok__regi_idok_mozija","timestamp":"2018. december. 02. 20:00","title":"Régi idők mozija: becsüljük meg Andy Vajnát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d3a499-d22a-4b3f-9dbc-da72a7b6f1ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állami szinten lépénének fel a pazarló esküvők ellen Kínában. Sok helyen kocsit, házat és több ezer dollárt kérnek a családok a menyasszonyért cserébe. ","shortLead":"Állami szinten lépénének fel a pazarló esküvők ellen Kínában. Sok helyen kocsit, házat és több ezer dollárt kérnek...","id":"20181203_Nincs_tobb_ajandekauto_es_ajandekhaz_betiltanak_a_meregdraga_eskuvoket_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3d3a499-d22a-4b3f-9dbc-da72a7b6f1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbda874-ce82-4224-8fba-e1b63f39cc24","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nincs_tobb_ajandekauto_es_ajandekhaz_betiltanak_a_meregdraga_eskuvoket_Kinaban","timestamp":"2018. december. 03. 10:33","title":"Nincs több ajándékautó és ajándékház: betiltanák a méregdrága esküvőket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9258a672-2b6a-43a4-915b-93684a8cbd90","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kormány 1,9 milliárd forintot csoportosított át sportberuházásokra, de titkosításra hivatkozva nem árulják el, pontosan mire. A csillebérci Hosszú Katinka Sportakadémiáról lehet szó, a telepet az állam 300 millió forintos felárral szerezte meg. A sportoló a fejleményekről nem tud semmit.","shortLead":"A kormány 1,9 milliárd forintot csoportosított át sportberuházásokra, de titkosításra hivatkozva nem árulják el...","id":"20181202_Titkositassal_rejteget_a_kormany_milliardos_sportberuhazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9258a672-2b6a-43a4-915b-93684a8cbd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77e0dab-5258-4539-bd94-3dcf667ad697","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Titkositassal_rejteget_a_kormany_milliardos_sportberuhazast","timestamp":"2018. december. 02. 12:30","title":"Titkosítással rejteget a kormány egy milliárdos sportberuházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f3a2db-dc9e-4df2-aeec-bf7d709e7ba2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól akár a hazai utakon is lehet majd látni egy magyar rendszámos és közel 600 lóerős NSX-et. A tulajdonost irigyeljük is, meg nem is, a szervizelés ugyanis nem lesz egyszerű.","shortLead":"Mostantól akár a hazai utakon is lehet majd látni egy magyar rendszámos és közel 600 lóerős NSX-et. A tulajdonost...","id":"20181202_hazankban_vett_valaki_egy_olyan_szuperautot_amibol_eddig_egy_sem_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f3a2db-dc9e-4df2-aeec-bf7d709e7ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be16d2e-1451-4383-bdf9-63070d7fcfe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_hazankban_vett_valaki_egy_olyan_szuperautot_amibol_eddig_egy_sem_volt","timestamp":"2018. december. 02. 06:41","title":"Hazánkban vett valaki egy olyan szuperautót, amiből eddig egy sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]