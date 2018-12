Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A filmsztár kisfiának Paige Butcher ausztrál modell az édesanyja.","shortLead":"A filmsztár kisfiának Paige Butcher ausztrál modell az édesanyja.","id":"20181204_A_tizedik_gyereke_is_megszuletetett_Eddie_Murphynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b46fa-470b-47d2-847a-69d8401acf4e","keywords":null,"link":"/elet/20181204_A_tizedik_gyereke_is_megszuletetett_Eddie_Murphynek","timestamp":"2018. december. 04. 09:32","title":"A tizedik gyereke is megszületett Eddie Murphynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci Sirin Labs mobilja az első, amelyik kereskedelmi forgalomba kerül.","shortLead":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci...","id":"20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d995036-1945-4c73-9044-b4c7382c8b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","timestamp":"2018. december. 04. 15:03","title":"Már árulják a világ első blockchain mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","shortLead":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","id":"20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8af9eed-22ca-4c34-a776-5e05759b0e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","timestamp":"2018. december. 04. 07:20","title":"2020-tól nem lesz pénz az egészségügyi béremelésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0904af5-bfe8-4f28-a71b-355d8d62ea61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A titkosított tárhelyszolgáltató, a Tresorit nemrég új vizekre evezett: csináltak egy fájlküldőt, ahol bárki biztonságban továbbíthat nagyméretű állományokat is, ráadásul ingyen.","shortLead":"A titkosított tárhelyszolgáltató, a Tresorit nemrég új vizekre evezett: csináltak egy fájlküldőt, ahol bárki...","id":"20181204_tresorit_send_biztonsagos_fajlkuldes_nagymeretu_fajlok_kuldese_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0904af5-bfe8-4f28-a71b-355d8d62ea61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3b8165-2249-4ea6-bd19-adfd35a426ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tresorit_send_biztonsagos_fajlkuldes_nagymeretu_fajlok_kuldese_ingyen","timestamp":"2018. december. 04. 20:03","title":"Magyarok csinálják az oldalt, ahol ingyen és biztonságban küldhet akár 5 GB-os fájlokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb61483c-9c42-4bd5-97f6-a345ba7dd866","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Andrej Bitov író, az orosz PEN Club egyik alapítója és volt elnöke hétfőn hunyt el Moszkvában, 82 évesen.","shortLead":"Andrej Bitov író, az orosz PEN Club egyik alapítója és volt elnöke hétfőn hunyt el Moszkvában, 82 évesen.","id":"20181204_Meghalt_Andrej_Bitov_az_orosz_posztmodern_irodalom_atyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb61483c-9c42-4bd5-97f6-a345ba7dd866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa8c4d-4c2a-4f83-a51a-0b7f20465d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Meghalt_Andrej_Bitov_az_orosz_posztmodern_irodalom_atyja","timestamp":"2018. december. 04. 19:04","title":"Meghalt Andrej Bitov, az orosz posztmodern irodalom atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit a Politico idéz.","shortLead":"Tízéves mélyponton a véleménynyilvánítás és az információ szabadsága világszerte, derül ki egy friss kutatásból, amit...","id":"20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6cfec-33c4-4bbc-abc8-939ee4077dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Politico_Magyarorszag_autokraciaba_hajlik","timestamp":"2018. december. 05. 14:06","title":"Politico: Magyarország autokráciába hajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fordított talársapkával és egy szóviccel bravúrosan érzékelteti a KKP a magyarországi helyzetet. ","shortLead":"Egy fordított talársapkával és egy szóviccel bravúrosan érzékelteti a KKP a magyarországi helyzetet. ","id":"20181204_Szojatekkal_gyaszolja_a_Ketfarku_Kutya_Part_a_CEUt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ecd0ea-7153-4714-ab90-be3cfa0a1db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb798-fd21-41ba-94d4-96a7be20fab1","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Szojatekkal_gyaszolja_a_Ketfarku_Kutya_Part_a_CEUt","timestamp":"2018. december. 04. 17:40","title":"Szójátékkal gyászolja a Kétfarkú Kutya Párt a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","shortLead":"Egy összeurópai akció során 84 embert tartóztattak le, köztük többen közvetlen kapcsolatban állhatnak a bűnszervezettel.","id":"20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4837d98f-09f5-4016-b7ae-c91a1c662376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea4bbb9-4578-48f3-b6fc-9aa418b5b36a","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Harom_tonna_kokain_masfel_mazsa_extasy__lecsapott_az_olasz_maffiara_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 05. 15:58","title":"Három tonna kokain, másfél mázsa ecstasy – lecsapott az olasz maffiára a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]