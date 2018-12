Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07114750-aee8-4104-baf3-12bacd67d2c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kérdés, melyik busz lesz a sztár a következő hetekben. ","shortLead":"Nem kérdés, melyik busz lesz a sztár a következő hetekben. ","id":"20181204_BKV_Mikulasbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07114750-aee8-4104-baf3-12bacd67d2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b619e-d499-4509-b719-d7bce665f726","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_BKV_Mikulasbusz","timestamp":"2018. december. 04. 14:54","title":"Indul az a BKV-busz, amitől jobb lesz a kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül. Az első tesztek már lezajlottak, és igen ígéretesek.","shortLead":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül...","id":"20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1182b3fc-740f-40ae-89e0-06254d4d3088","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","timestamp":"2018. december. 05. 19:03","title":"Ennyin már elférne? 16 000 GB szabad hely van a Seagate új merevlemezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2dd0eb5-44a6-4111-aa86-8efe6cb3f798","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Kimi Räikkönen, amióta csak reflektorfényben van, rengeteg okot adott a szóbeszédre, de ő maga nem beszélt. Most szóra bírta egy honfitársa, a beszélgetéseikből megszülető könyv pedig bestseller lett. Elolvastuk, és elbeszélgettünk a szerzővel, Kari Hotakainennel. Kaptunk egy történetet egy autóversenyzőről, akiből autószerelő is válhatott volna. Helyette azonban világsztár lett.","shortLead":"Kimi Räikkönen, amióta csak reflektorfényben van, rengeteg okot adott a szóbeszédre, de ő maga nem beszélt. Most szóra...","id":"20181204_Kimi_Raikkonen_Az_ember_akik_keptelen_megjatszani_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2dd0eb5-44a6-4111-aa86-8efe6cb3f798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f827d5d5-4a73-4fd5-877c-cc3d9b5a09a2","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Kimi_Raikkonen_Az_ember_akik_keptelen_megjatszani_magat","timestamp":"2018. december. 04. 20:15","title":"Az ember, aki képtelen megjátszani magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d75f54-2879-43af-b7ed-235ca18d58c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Holdon és Marson történő paradicsomtermesztést fogja tanulmányozni az a műhold, amit a SpaceX indított útnak.","shortLead":"A Holdon és Marson történő paradicsomtermesztést fogja tanulmányozni az a műhold, amit a SpaceX indított útnak.","id":"20181205_hold_mars_paradicsomtermesztes_spacex_muhold_eu_corpis_dlr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d75f54-2879-43af-b7ed-235ca18d58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c3178-97d3-4e86-9703-291f014dad24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_hold_mars_paradicsomtermesztes_spacex_muhold_eu_corpis_dlr","timestamp":"2018. december. 05. 21:13","title":"Termeszthetünk-e majd paradicsomot a Holdon vagy a Marson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jóváhagyta az Európai Parlament.","shortLead":"Jóváhagyta az Európai Parlament.","id":"20181205_Nagy_nehezen_de_megszuletett_a_jovo_evi_EUkoltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0b965d-73c2-49dd-b5bd-ae317665b2fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Nagy_nehezen_de_megszuletett_a_jovo_evi_EUkoltsegvetes","timestamp":"2018. december. 05. 17:06","title":"Nagy nehezen, de megszületett a jövő évi EU-költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta fizet a rendőrség Orbán Viktor kormányfő magánrepülős barátjának.","shortLead":"Évek óta fizet a rendőrség Orbán Viktor kormányfő magánrepülős barátjának.","id":"20181206_Felmilliardert_berel_Garancsi_cegetol_egy_kispesti_raktart_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c40151-5c96-4b59-9284-447dc1e484b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Felmilliardert_berel_Garancsi_cegetol_egy_kispesti_raktart_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 06. 08:23","title":"Félmilliárdért bérel Garancsi cégétől egy kispesti raktárt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai szenátorok szerint \"nem is kérdés\", hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásának hátterében Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös állt. ","shortLead":"Amerikai szenátorok szerint \"nem is kérdés\", hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásának hátterében Mohamed...","id":"20181204_Orultnek_nevezte_a_szaudi_tronorokost_egy_szenator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269beadf-321f-4bc1-8cbf-c645b8bc8f5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Orultnek_nevezte_a_szaudi_tronorokost_egy_szenator","timestamp":"2018. december. 04. 21:40","title":"Őrültnek nevezte a szaúdi trónörököst egy szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén csak laboratóriumok, hangárok és egy krematórium található. ","shortLead":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén...","id":"20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6e6f30-a991-431c-957e-5241b1141657","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","timestamp":"2018. december. 04. 16:01","title":"Egy szigetre száműzné Dánia a nemkívánatos migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]