[{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Állami Operaház felújítását, valamint új műhelyházának és próbaközpontjának felépítését átadják az egész Liget-programot kezelő állami Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. által alapítandó társaságnak, és ennek érdekében még az Operaház és műhelyei épületének, valamint az épülő új létesítmények ingatlanainak vagyonkezelési jogát is ez a projekttársaság kapja meg. Ezt javasolta csütörtökön az országgyűlés törvényalkotási bizottsága egy kulturális törvénycsomag részeként.","shortLead":"Az Állami Operaház felújítását, valamint új műhelyházának és próbaközpontjának felépítését átadják az egész...","id":"20181206_Elveszik_az_Operahaztol_a_sajat_beruhazasait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99035044-3e9b-495c-9730-d44b56c5c0c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Elveszik_az_Operahaztol_a_sajat_beruhazasait","timestamp":"2018. december. 06. 20:37","title":"Elveszik az Operaháztól a saját beruházásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs egy hónapja, hogy megírtuk: betegéleteket veszélyeztet nap mint nap a Honvédkórház Podmaniczky utcai telephelyének radiológushiánya. A hétvégén elhunyt egy beteg, egy középkorú nő, akit háromszor szállítottak oda-vissza a két telephely között, mire kiderült, hogy mi a gond, már nem érte meg a műtétet. ","shortLead":"Nincs egy hónapja, hogy megírtuk: betegéleteket veszélyeztet nap mint nap a Honvédkórház Podmaniczky utcai...","id":"20181206_hovedkorhaz_radiologus_elhunyt_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6626649-ecf3-473e-992e-ded102769704","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_hovedkorhaz_radiologus_elhunyt_beteg","timestamp":"2018. december. 06. 11:05","title":"Válság a Honvédkórházban: a radiológushiány miatt halhatott meg egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első \"csillagközi bevándorlóját\" vizsgálták. ","shortLead":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első...","id":"20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c05aff9-2f49-4237-b36d-2c79165b9a85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","timestamp":"2018. december. 06. 13:03","title":"Lehet, hogy mégis ufó? Mesterséges rádiójelek után kutattak a különös üstökösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította a hatóság a Vodafone Magyarország 2100 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságát.","shortLead":"Meghosszabbította a hatóság a Vodafone Magyarország 2100 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságát.","id":"20181205_vodafone_magyarorszag_2100_mhz_nmhh_frekvenciahasznalati_jogosultsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3894be9c-4886-435a-953d-547ef7370169","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_vodafone_magyarorszag_2100_mhz_nmhh_frekvenciahasznalati_jogosultsag","timestamp":"2018. december. 05. 20:43","title":"Marad a Vodafone a 2100 Mhz-en, ezen szórják majd a szupergyors internetet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","shortLead":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","id":"20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c124ab58-33fc-4a9e-8cfd-33e01f3e7441","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 15:08","title":"Az egyik legjobb triatlonos szerint válságban van a sportág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89983976-60d5-4ff5-b11f-c48705ecf213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Bor Akadémia döntése nyomán először lett határon túli borász az Év Bortermelője. Balla Géza az Arad-hegyaljai borvidéken készíti kiváló borait.","shortLead":"A Magyar Bor Akadémia döntése nyomán először lett határon túli borász az Év Bortermelője. Balla Géza az Arad-hegyaljai...","id":"20181205_2018_Ev_Bortermeloje__Balla_Geza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89983976-60d5-4ff5-b11f-c48705ecf213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dade4a3-e00a-453d-b5c9-8f1ef8e836b3","keywords":null,"link":"/elet/20181205_2018_Ev_Bortermeloje__Balla_Geza","timestamp":"2018. december. 05. 17:41","title":"Az Év Bortermelője – Balla Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","shortLead":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","id":"20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf543163-16ba-49fe-b58f-26a8b6a55e39","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 07. 10:48","title":"Új áramfogyasztási rekordot hozott a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Vasárnap lép életbe az új menetrend.","shortLead":"Vasárnap lép életbe az új menetrend.","id":"20181207_A_gyoriek_a_MAV_teli_menetrendjenek_egyertelmu_gyoztesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd79fd9-ca9d-43f2-80d0-50e47a57fdda","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_A_gyoriek_a_MAV_teli_menetrendjenek_egyertelmu_gyoztesei","timestamp":"2018. december. 07. 10:02","title":"A győriek a MÁV téli menetrendjének egyértelmű győztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]