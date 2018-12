Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Qantas a legzsúfoltabb időszakban kért „önkéntes” munkát a dolgozóitól.","shortLead":"A Qantas a legzsúfoltabb időszakban kért „önkéntes” munkát a dolgozóitól.","id":"20181208_Van_ahol_a_karacsonyi_tulora_miatt_borulnak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b179731b-082b-4afb-830f-b668aa008676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea2263-1ff2-473d-a744-6e122857cb07","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Van_ahol_a_karacsonyi_tulora_miatt_borulnak_ki","timestamp":"2018. december. 08. 12:02","title":"Van, ahol a karácsonyi túlóra miatt borulnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A franciaországi tüntetések címen bemutatott képsorok még csak nem is Franciaországban készültek. ","shortLead":"A franciaországi tüntetések címen bemutatott képsorok még csak nem is Franciaországban készültek. ","id":"20181209_Harom_evvel_ezelotti_felveteleket_mutattak_be_franciaorszagi_tunteteskent_Bayer_Zsolt_musoraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6d6c2a-05f3-4811-9fdc-ccf78c495531","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Harom_evvel_ezelotti_felveteleket_mutattak_be_franciaorszagi_tunteteskent_Bayer_Zsolt_musoraban","timestamp":"2018. december. 09. 09:24","title":"Három évvel ezelőtti felvételeket mutattak be franciaországi tüntetésként Bayer Zsolt műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát változtattak a francia rendőrök.","shortLead":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát...","id":"20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d229199c-2ffd-413f-a59c-e94c9ed90cda","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 08. 16:38","title":"Sárga mellényesek Párizsban – így változtatott taktikát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4879ffb3-4e1d-493c-a824-42792916c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem a betegeknek kellene versenyezniük az orvosokért.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem a betegeknek kellene versenyezniük az orvosokért.","id":"20181208_A_csillivilli_korhazakban_olykor_gumikesztyure_sem_futja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4879ffb3-4e1d-493c-a824-42792916c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca8906-7d9d-4286-8afc-ceacfbbe7620","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_csillivilli_korhazakban_olykor_gumikesztyure_sem_futja","timestamp":"2018. december. 08. 08:33","title":"\"A csillivilli kórházakban olykor gumikesztyűre sem futja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És a fizetés még nem minden.","shortLead":"És a fizetés még nem minden.","id":"20181207_Kiderult_mennyit_keres_egy_reszmunkaidos_boltos_az_Aldinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db733eb-e0fc-4b2c-9917-43ccb02f035b","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Kiderult_mennyit_keres_egy_reszmunkaidos_boltos_az_Aldinal","timestamp":"2018. december. 07. 14:54","title":"Kiderült, mennyit keres egy részmunkaidős boltos az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a58e729-4df7-4190-90c3-7eb14c8af600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem során először hallhatja az emberiség, hogyan fúj a szél egy idegen bolygón. Az InSight véletlenül rögzítette a hangot.","shortLead":"A történelem során először hallhatja az emberiség, hogyan fúj a szél egy idegen bolygón. Az InSight véletlenül...","id":"20181207_mars_insight_szonda_marsi_szel_hangja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a58e729-4df7-4190-90c3-7eb14c8af600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b77953-c606-4bfd-9ee0-d0cdc48c540a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_mars_insight_szonda_marsi_szel_hangja","timestamp":"2018. december. 07. 19:33","title":"Hallgassa meg: ilyen hangja van a Marson fújó szélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03540be2-1260-40f3-8d6d-7a80a6593c2d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyapjas mamut agyarából készült, ötvenezer éves tiarát találtak orosz régészek a szibériai Denyiszov-barlangban.","shortLead":"Gyapjas mamut agyarából készült, ötvenezer éves tiarát találtak orosz régészek a szibériai Denyiszov-barlangban.","id":"20181208_Elkepeszto_leletre_bukkantak_a_Denyiszovbarlangban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03540be2-1260-40f3-8d6d-7a80a6593c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d13618-99e7-4e81-9328-5d2d951b085e","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Elkepeszto_leletre_bukkantak_a_Denyiszovbarlangban","timestamp":"2018. december. 08. 10:37","title":"Elképesztő leletre bukkantak a Denyiszov-barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyreigazításra kötelezték a Lokál c. napilapot és kiadóját, mert valótlan állítást tett közzé a Magyar Helsinki Bizottságról. A Fővárosi Törvényszék ítélete még nem jogerős. Amennyiben jogerőre emelkedik, akkor 15 napon belül le kell hoznia a helyreigazítást a napilapnak.","shortLead":"Helyreigazításra kötelezték a Lokál c. napilapot és kiadóját, mert valótlan állítást tett közzé a Magyar Helsinki...","id":"20181207_Sajtopert_veszitett_a_Lokal_a_Helsinki_Bizottsaggal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfa4065-5bfa-4dfa-8794-399b76f3451f","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Sajtopert_veszitett_a_Lokal_a_Helsinki_Bizottsaggal_szemben","timestamp":"2018. december. 07. 16:09","title":"Sajtópert veszített a Lokál a Helsinki Bizottsággal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]