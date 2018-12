Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter békülni ment volna, végül hirtelen úgy döntott, el sem megy az MTA közgyűlésére.","shortLead":"A miniszter békülni ment volna, végül hirtelen úgy döntott, el sem megy az MTA közgyűlésére.","id":"20181209_MTAbotrany_Palkovics_nem_erzekelte_a_robbanasveszelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf1b4d-2025-4d8d-89eb-ba31bc87a76d","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_MTAbotrany_Palkovics_nem_erzekelte_a_robbanasveszelyt","timestamp":"2018. december. 09. 18:07","title":"MTA-botrány: Palkovics nem érzékelte a robbanásveszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos kiállítás, akik kritizálták.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos...","id":"20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebed149a-2c18-4b65-8118-ed8bfc98ce77","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","timestamp":"2018. december. 11. 08:42","title":"Prőhle ma már írna egy előszót a sokat kritizált kiállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bea766-648f-45b7-9e87-fc3004289bbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt köztársasági elnök belőtte az új online Válasz helyét, amelynek szerinte jó helye lesz a független oldalak között.","shortLead":"A volt köztársasági elnök belőtte az új online Válasz helyét, amelynek szerinte jó helye lesz a független oldalak...","id":"20181210_Solyom_Laszlo_A_fuggetlen_oldalak_ma_a_szabadsag_kis_korei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bea766-648f-45b7-9e87-fc3004289bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ebb45d-94cc-4b84-9ba9-c93f176b9b36","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Solyom_Laszlo_A_fuggetlen_oldalak_ma_a_szabadsag_kis_korei","timestamp":"2018. december. 10. 09:18","title":"Sólyom László: „A független oldalak ma a szabadság kis körei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az akció súlypontja a legnagyobb lakosságú tartomány, a csaknem 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália lesz.","shortLead":"Az akció súlypontja a legnagyobb lakosságú tartomány, a csaknem 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália lesz.","id":"20181209_Figyelem_hetfotol_vasuti_sztrajk_lesz_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c63fae9-f823-4f22-900d-53f0ba836415","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Figyelem_hetfotol_vasuti_sztrajk_lesz_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 09. 15:05","title":"Figyelem, hétfőtől vasúti sztrájk lesz Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","shortLead":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","id":"20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ff9b74-e771-486f-a8af-5cbf8a0d5831","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","timestamp":"2018. december. 11. 07:09","title":"Vírusként terjed a gorombaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 1977-ben útnak indított Voyager-programjának második szondája is elhagyta a Naprendszert. Ezzel a Voyager–2 a második olyan űreszköz az emberiség történetében, amely már az ismert világunk határán túl jár.","shortLead":"A NASA 1977-ben útnak indított Voyager-programjának második szondája is elhagyta a Naprendszert. Ezzel a Voyager–2...","id":"20181210_voyager_2_nasa_urszonda_csillagkozi_ter_naprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dc23e5-c44d-4bd0-805a-7b76ad955a99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_voyager_2_nasa_urszonda_csillagkozi_ter_naprendszer","timestamp":"2018. december. 10. 16:03","title":"NASA: elhagyta a Naprendszert a Voyager–2, már a csillagközi térben utazgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mindkét számban címvédőként ugrott a vízbe.","shortLead":"Mindkét számban címvédőként ugrott a vízbe.","id":"20181211_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e6b10-b46d-4b17-8575-526cf6190741","keywords":null,"link":"/sport/20181211_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_","timestamp":"2018. december. 11. 06:22","title":"Rövidpályás úszó-vb: Hosszú Katinka az egyedüli magyar továbbjutó a nyitónapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","shortLead":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","id":"20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a39fbff-6e03-4e3a-a1c7-ff490622a662","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","timestamp":"2018. december. 11. 09:57","title":"Nyolc embert gyanúsítanak az olasz szórakozóhelyen kirobbant tömegpánikkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]