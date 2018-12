Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében. Egy új felfedezés most ennél is sokkal nagyobb problémát tárt fel. ","shortLead":"A Google közösségi szolgáltatásáról még októberben derült ki, hogy komoly adatbiztonsági rés tátongott a rendszerében...","id":"20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7054ff-3321-4703-ac30-e73fed58b3ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_google_plusz_adatszivargas_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. december. 10. 20:03","title":"Akkora rés tátongott a Google+-on, hogy kikerült 52 000 000 felhasználó személyes adata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee62b9d-e67e-43a9-a9a2-b1b26d798548","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a gyógyítás alapfeltétele a bizalom.","shortLead":"A miniszter szerint a gyógyítás alapfeltétele a bizalom.","id":"20181210_Kasler_beismerte_Soha_nem_tudunk_annyit_fizetni_az_apolonoknek_mint_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee62b9d-e67e-43a9-a9a2-b1b26d798548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb9892d-1fae-4e38-9f2e-6f0db7580f76","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Kasler_beismerte_Soha_nem_tudunk_annyit_fizetni_az_apolonoknek_mint_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 10. 09:27","title":"Kásler beismerte: Soha nem tudunk annyit fizetni az ápolónőknek, mint Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos kiállítás, akik kritizálták.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos...","id":"20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebed149a-2c18-4b65-8118-ed8bfc98ce77","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","timestamp":"2018. december. 11. 08:42","title":"Prőhle ma már írna egy előszót a sokat kritizált kiállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bcd747-1337-4566-aa33-09ce5cc63b4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem értük utol a hollandokat, de az elmúlt tíz évben sokat léptünk előre.","shortLead":"Még nem értük utol a hollandokat, de az elmúlt tíz évben sokat léptünk előre.","id":"20181210_Egyre_tobb_felnott_tanul_tovabb_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24bcd747-1337-4566-aa33-09ce5cc63b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb370868-489a-4f20-bd71-ba528e9ea358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Egyre_tobb_felnott_tanul_tovabb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 10. 14:46","title":"Egyre több felnőtt tanul tovább Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","shortLead":"Daniel Craighez csatlakozhat a Bond-franchise legújabb darabjában.","id":"20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12822966-4a80-4d8a-8f1e-19e9c08cac66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23890d29-8c95-43db-98bc-4d62fc444fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Rami_Malek_lehet_az_uj_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2018. december. 09. 11:20","title":"Rami Malek lehet az új James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ez az a megállapodás, amelyből több ország mellett hazánk is kihátrált.","shortLead":"Ez az a megállapodás, amelyből több ország mellett hazánk is kihátrált.","id":"20181210_Elfogadtak_az_ENSZ_globalis_migracios_megallapodasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800fde19-bb5a-49c3-863d-4d4e25656511","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Elfogadtak_az_ENSZ_globalis_migracios_megallapodasat","timestamp":"2018. december. 10. 10:42","title":"Elfogadták az ENSZ globális migrációs megállapodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán egy gyilkosságot is beismert. Az évek óta Villachban élő asszony azt mondta, hogy két társával boszorkányok, és szolgáltatásaikért pénzt kérnek. Egy idős nő azonban nem akart fizetni, ezért megölte.\r

","shortLead":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán...","id":"20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2720cfc-5745-4481-88c1-42462ad26f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 09. 18:19","title":"Magyar „boszorkány” ölhetett Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a38e3fa-fc25-45e1-a629-607dfdc8e066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik pályázó élvezi ugyan a tantestület támogatását, de az önkormányzatét nem. ","shortLead":"A másik pályázó élvezi ugyan a tantestület támogatását, de az önkormányzatét nem. ","id":"20181211_Plagizalt_palyazattal_jelentkezo_iskolaigazgatojeloltet_tamogatnak_a_fideszesek_Szigetszentmikloson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a38e3fa-fc25-45e1-a629-607dfdc8e066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bedbd-e90e-48ce-b9f9-4beb7808914f","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Plagizalt_palyazattal_jelentkezo_iskolaigazgatojeloltet_tamogatnak_a_fideszesek_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. december. 11. 10:57","title":"Plagizált pályázattal jelentkező iskolaigazgató-jelöltet támogatnak a fideszesek Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]