[{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnője képtelen arra, hogy ne keltsen feltűnést.","shortLead":"Sussex hercegnője képtelen arra, hogy ne keltsen feltűnést.","id":"20181212_Mindenki_Meghan_Markle_koromlakkjarol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645a2b1-eb71-4792-86dc-bbd57e3ff1bf","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Mindenki_Meghan_Markle_koromlakkjarol_beszel","timestamp":"2018. december. 12. 09:51","title":"Mindenki Meghan Markle körömlakkjáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","shortLead":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","id":"20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e198c3a-75fb-4c82-8ea0-58c735b0a17a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","timestamp":"2018. december. 10. 13:09","title":"Előbb halálosan megfenyegette, majd megütötte az ápolónőt a nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead52509-7ad5-46d2-8310-1d8177861853","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Így üzennek a kormányfőnek - levélben és szóban - a CEU polgárai. Videó","shortLead":"Így üzennek a kormányfőnek - levélben és szóban - a CEU polgárai. Videó","id":"20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ead52509-7ad5-46d2-8310-1d8177861853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c747e8e-5ce6-4394-a91b-9d1bd08c575b","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Video_Halld_meg_a_hangunk_Orban","timestamp":"2018. december. 10. 17:15","title":"Videó: Halld meg a hangunk, Orbán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament mai plenáris ülésén néhány perccel ezelőtt jobb- és baloldali nagy többséggel döntöttek a tagállamok az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, melyet a Fidesz már múlt héten is igyekezett megfúrni. ","shortLead":"Az Európai Parlament mai plenáris ülésén néhány perccel ezelőtt jobb- és baloldali nagy többséggel döntöttek...","id":"20181211_Az_EP_megszavazta_a_munkavallalok_vedelmet_a_Fidesz_nemmel_voksolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d392ac93-a896-4522-8b85-14ecf4b560d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff8041a-31b7-4764-aca4-e1bdbc63c3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Az_EP_megszavazta_a_munkavallalok_vedelmet_a_Fidesz_nemmel_voksolt","timestamp":"2018. december. 11. 13:01","title":"Az EP megszavazta a munkavállalók védelmét, a Fidesz nemmel voksolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube idén is elkészítette az év fontosabb történéseit bemutató videóját, azonban lehet, hogy feleslegesen: milliószám dőlnek rá a felhasználók dislike-jai.","shortLead":"A YouTube idén is elkészítette az év fontosabb történéseit bemutató videóját, azonban lehet, hogy feleslegesen...","id":"20181210_youtube_rewind_2018_dislike_justin_bieber_baby","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b586cdbb-8247-4523-8bfc-6cdbb797c456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b8bf45-2069-49c8-81d5-b39dbbfe29e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_youtube_rewind_2018_dislike_justin_bieber_baby","timestamp":"2018. december. 10. 21:03","title":"Máris az egyik legutáltabb videó lett a YouTube-on, amelyik összefoglalja, mi történt idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"EU-s haderővel veri Macron elnök a francia népet? Az interneten pillanatok alatt elterjedtek a felételek, hogy Párizsban a sárgamellényes tiltakozások alatt EU-s zászlós páncélozott járművekből támadják a tiltakozókat. A valóság sokkal kevébé izgalmas, mint az EU-szkeptikus érzéseket erősítő fake news.","shortLead":"EU-s haderővel veri Macron elnök a francia népet? Az interneten pillanatok alatt elterjedtek a felételek...","id":"20181210_EUs_zaszlos_tankok_Parizs_utcain__ime_a_magyarazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f6389-8c3a-4862-ad48-8e2f550a62b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_EUs_zaszlos_tankok_Parizs_utcain__ime_a_magyarazat","timestamp":"2018. december. 10. 14:19","title":"EU-s zászlós tankok Párizs utcáin - íme, a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és gázkitörést regisztráltak.","shortLead":"A \"füstölő hegy\" az utóbbi hetekben ismételten fokozott aktivitást mutat, csak vasárnap és hétfőn 102 kisebb vízgőz- és...","id":"20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f907b953-de05-4423-9500-e82c0af9f889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2a77ee-1cdd-41f2-8b68-ccafe26a74e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Popocatepetl_vulkan_Mexiko_vulkankitores","timestamp":"2018. december. 11. 06:10","title":"Ismét ébredezik a mexikói Popocatépetl vulkán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88841489-ea23-4e9f-9a9e-b9e934c01305","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kísérletek zajlanak mostanság az Nvidiánál: a mesterséges intelligenciát használva egy új számítógépes grafikán dolgoznak, amely már nagyon közel áll a valósághoz.","shortLead":"Érdekes kísérletek zajlanak mostanság az Nvidiánál: a mesterséges intelligenciát használva egy új számítógépes grafikán...","id":"20181211_nvidia_titan_videokartya_mesterseges_intelligencia_szamitoges_grafika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88841489-ea23-4e9f-9a9e-b9e934c01305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145d428c-7833-4a51-8391-f841a17791fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_nvidia_titan_videokartya_mesterseges_intelligencia_szamitoges_grafika","timestamp":"2018. december. 11. 12:03","title":"Olyan utcákat rajzol az Nvidia új programja, hogy azt hiszi, a valóságot látja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]