Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bb05e69-d263-43cc-b1aa-12b202cc0fc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportág talán legismertebb szpíkere is Magyarországra jön.","shortLead":"A sportág talán legismertebb szpíkere is Magyarországra jön.","id":"20181214_Egy_vilagbajnok_es_tobb_klasszis_is_erkezik_a_Budapest_Darts_Galara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb05e69-d263-43cc-b1aa-12b202cc0fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb2b80a-b8d6-4a58-8e44-c341fbff8df4","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Egy_vilagbajnok_es_tobb_klasszis_is_erkezik_a_Budapest_Darts_Galara","timestamp":"2018. december. 14. 13:03","title":"Világbajnok dartsos érkezik a budapesti gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aef2df9-5d4b-4c10-8d17-37f28ae3120b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaplapgyártó belsős nyomozása megerősítette a vállalat korábbi állítását, miszerint nem találtak arra utaló jelet, hogy Kína rizsszemnyi chipeket tett volna a Supermicro alkatrészeire, hogy cégtitkokhoz jusson.","shortLead":"Az alaplapgyártó belsős nyomozása megerősítette a vállalat korábbi állítását, miszerint nem találtak arra utaló jelet...","id":"20181212_apple_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aef2df9-5d4b-4c10-8d17-37f28ae3120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c580930-d7f5-4aa1-8c65-d2fb9b966e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_apple_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","timestamp":"2018. december. 12. 17:03","title":"Mégsem kémkedtek az Apple-nél? Nem találják a kémchipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2023-tól fogják használni őket.","shortLead":"2023-tól fogják használni őket.","id":"20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f672e6bb-c4de-42fb-b676-0c79f8d634ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 14. 13:49","title":"Tizenhat helikoptert vásárolt a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök válaszul többször is könnygázt vetettek be. Helyszínen lévő kollégáink beszámolói szerint előzetesen nem figyelmeztettek erre, és semmilyen felszólítás nem hangzott el.","shortLead":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök...","id":"20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9639b5ff-a485-4a8e-9df3-c0c622abdbd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 13. 15:32","title":"TASZ: Jogellenesen vetett be könnygázt a rendőrség a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzt nem, csak kosztot és kvártélyt kapott a körbepörgő-rúgások és a végtelenig számolás fekete öves hollywoodi mestere, Chuck Norris a budapesti turnéjáért. Ráadásul abból is csak a (hollywoodi mércével mérve mindenképpen) fapados verziót.","shortLead":"Pénzt nem, csak kosztot és kvártélyt kapott a körbepörgő-rúgások és a végtelenig számolás fekete öves hollywoodi...","id":"20181213_Chuck_Norris_potom_penzert_turnezott_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed087c1-fa07-4110-b994-7ada4a38faca","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Chuck_Norris_potom_penzert_turnezott_Budapesten","timestamp":"2018. december. 13. 13:31","title":"Chuck Norris potom pénzért turnézott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás folyamatosan olvasztja az Északi-sarkvidék permafrost (állandóan fagypont alatti hőmérsékletű) rétegét, amely a régió 70 százalékának infrastruktúráját, köztük a kulcsfontosságú olaj- és gázmezőket is veszélyezteti – állítja egy finn tanulmány.","shortLead":"A klímaváltozás folyamatosan olvasztja az Északi-sarkvidék permafrost (állandóan fagypont alatti hőmérsékletű) rétegét...","id":"20181213_permafrost_jegolvadas_permafrost_eszaki_felteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c672b8a2-0c5f-4190-83a5-f0c3494d7902","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_permafrost_jegolvadas_permafrost_eszaki_felteke","timestamp":"2018. december. 13. 17:03","title":"„A fenyegetettség mértéke meglepő”: oda több kulcsfontosságú olajmező, ha beüt a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte a komplett kezdő Londonban maradt, Maurizio Sarri edző ugyanis nyolc sztárjátékosát sem hozta Budapestre a csütörtök esti Vidi-Chelsea összecsapásra. Ez kedvezett is valamennyire a magyaroknak, de a továbbjutás nem jött össze. ","shortLead":"Szinte a komplett kezdő Londonban maradt, Maurizio Sarri edző ugyanis nyolc sztárjátékosát sem hozta Budapestre...","id":"20181213_chelsea_vidi_europa_liga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4625ef00-0929-4e0d-abf2-5a4f6b7ef112","keywords":null,"link":"/sport/20181213_chelsea_vidi_europa_liga","timestamp":"2018. december. 13. 18:57","title":"Kiesett az Európa ligából a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","shortLead":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","id":"20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd82dd-1b5e-460b-8c20-a52ea8997453","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","timestamp":"2018. december. 13. 10:30","title":"Leopárd ölte meg az erdőben meditáló szerzetest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]