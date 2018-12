Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik napja tartanak a tüntetések Budapesten, amelyek szerdán az úgynevezett \"rabszolgatörvény\" botrányos parlamenti elfogadása után kezdődtek. A pénteki tüntetésen beszédeket is tartottak, ahol szinte minden ellenzéki párt képviselője felszólalt. A tüntetők ezután vonulni kezdtek, de hosszas békés vonulás után végül visszatértek a Kossuth térre, ahol ismét megdobálták a rendőröket, akik könnygázt vetettek be. Kövesse velünk a nap eseményeit percről percre! ","shortLead":"Harmadik napja tartanak a tüntetések Budapesten, amelyek szerdán az úgynevezett \"rabszolgatörvény\" botrányos parlamenti...","id":"20181214_rabszolgatorveny_tuntetesek_harmadik_nap_Kossuth_ter_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8c7d0b-e054-4f8f-9f60-6c258e0fea4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_rabszolgatorveny_tuntetesek_harmadik_nap_Kossuth_ter_percrol_percre","timestamp":"2018. december. 14. 17:10","title":"Újra könnygázt használtak a rendőrök a Kossuth téren - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b17ed-660b-4f24-a753-6ab83fb20210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar cég Szingapúrból rendelte az árut, amit engedély nélkül tovább akart szállítani Bosznia-Hercegovinába.","shortLead":"A magyar cég Szingapúrból rendelte az árut, amit engedély nélkül tovább akart szállítani Bosznia-Hercegovinába.","id":"20181214_Csaknem_egy_tonna_gyanus_potencianovelot_es_hormontablettat_foglalt_le_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b17ed-660b-4f24-a753-6ab83fb20210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6bd341-f74c-4f11-86df-85d367425de6","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Csaknem_egy_tonna_gyanus_potencianovelot_es_hormontablettat_foglalt_le_a_NAV","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Csaknem egy tonna gyanús potencianövelőt és hormontablettát foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát külföldi születésű munkavállalók, azaz migránsok, akik kihasználva az EU-s szabályokat, Magyarországra jönnek dolgozni.","shortLead":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát...","id":"20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78115f2f-ce71-4015-9ed1-056aae5f126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 14. 12:21","title":"Meredeken emelkedik a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6530266-64f9-4806-806a-49bf5f8c1960","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetés során azért vették őrizetbe, mert gördeszkájával leverte egy rendőrautónak a visszapillantóját. Állítása szerint meg is verték, meg is fenyegették.","shortLead":"A tüntetés során azért vették őrizetbe, mert gördeszkájával leverte egy rendőrautónak a visszapillantóját. Állítása...","id":"20181214_Videon_ahogy_a_rendorok_lerohanjak_a_21_eves_ferfit_a_Koruton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6530266-64f9-4806-806a-49bf5f8c1960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1de265-786e-4b05-b393-1190a83d0c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Videon_ahogy_a_rendorok_lerohanjak_a_21_eves_ferfit_a_Koruton","timestamp":"2018. december. 14. 19:49","title":"Videón, ahogy a rendőrök lerohanják a 21 éves férfit a Körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves gyermekek is szavazhassanak a választásokon. Szerinte ugyanis a fiatalokat jelenleg hátrányos megkülönböztetés sújtja, mert olyanok döntenek a politikáról, akiket csak a jelen érdekel.","shortLead":"Az őt ért heves bírálatok ellenére továbbra is azt javasolja a Cambridge Egyetem tanára, David Runciman, hogy a hatéves...","id":"20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf9a04b-3d4f-492c-b7f7-7d4f893ebc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608a8d18-e506-4dbf-b5f7-e29dd71e39ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Kapjanak_szavazatot_a_hatevesek_is__javasolja_egy_brit_politologus","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Kapjanak szavazatot a hatévesek is – javasolja egy brit politológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azt gondoltuk, a 4 millió forintos iPhone-nál nem lesz extrémebb kiadás. Tévedtünk.","shortLead":"Eddig azt gondoltuk, a 4 millió forintos iPhone-nál nem lesz extrémebb kiadás. Tévedtünk.","id":"20181213_apple_iphone_xs_max_apple_watch_series_4_caviar_luxustelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d02bb48-3890-4bbc-9f32-64307fa22886","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_apple_iphone_xs_max_apple_watch_series_4_caviar_luxustelefon","timestamp":"2018. december. 13. 19:03","title":"Sokallja az 577 ezer forintot egy iPhone-ért? Akkor nézze meg a 6,1 millió forintos változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart a kezében, ezután kiemelik és elviszik a rendőrök.","shortLead":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart...","id":"20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c20039-6494-413f-b161-866956748d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","timestamp":"2018. december. 13. 22:24","title":"Videó: Arcon fújták a rendőrök a füstgránátos tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan nem tiltották meg, hogy pénzzel honorálják a túlmunkát, Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyében a gyakorlat más.","shortLead":"Ugyan nem tiltották meg, hogy pénzzel honorálják a túlmunkát, Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyében a gyakorlat más.","id":"20181214_Semmit_nem_ert_a_botrany_nem_fizetik_ki_a_rendorok_tulorait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0c85db-f2c0-46b5-bb7d-65800bb26919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Semmit_nem_ert_a_botrany_nem_fizetik_ki_a_rendorok_tulorait","timestamp":"2018. december. 14. 16:09","title":"Semmit nem ért a botrány, nem fizetik ki a rendőrök túlóráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]