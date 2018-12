Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","shortLead":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","id":"20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eaab5d-3907-45d9-bfd7-138caafcc240","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","timestamp":"2018. december. 18. 11:25","title":"Nem ment el a Fidesz, határozatképtelen lett a nemzetbiztonsági bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait bilincsben vitték el - értesült az Index. Azt egyelőre a megyei rendőrség és a TEK is tagadja, hogy az ő akciójukról lett volna szó.","shortLead":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait...","id":"20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf5d886-d15e-4a9c-a919-4b6f1ebd1ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 19. 14:04","title":"Megbilincselve vittek el egy volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova fejlődnünk. Sokan nem tudják, hogy a pénzen kívül mi a leghasznosabb adomány, ezért sokszor használhatatlan tárgyak tömkelege árasztja el a mélyszegénységben élőket. Összegyűjtöttük, hová és mit adhatnak le azok, akik az utolsó pillanatban adakoznának.","shortLead":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova...","id":"20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05e052-491b-46e7-b52a-42821f6e6789","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","timestamp":"2018. december. 17. 17:53","title":"Az adományozás nem lomtalanítás – hogyan adakozzunk jól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","shortLead":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","id":"20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a97b6-0c45-4642-ad92-5d174d5ca72e","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","timestamp":"2018. december. 19. 05:00","title":"Trump elrendelte az amerikai űrhaderő felállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039505dd-221f-45b9-af0c-549dceddfeb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ritka Magyarországon, hogy egy fiatalkorú vádlott ellen már hónapok óta folyik a büntetőeljárás, mire megérti, mi is az ellene felhozott vád. Nálunk a közvélemény inkább büntetne, mint a gyermek társadalomba való visszailleszkedését segítené. Éves szinten több mint 7600 18 év alatti gyereket kerül az igazságszoláltatás elé.



","shortLead":"Nem ritka Magyarországon, hogy egy fiatalkorú vádlott ellen már hónapok óta folyik a büntetőeljárás, mire megérti, mi...","id":"20181218_Evi_7600_gyerek_veszik_el_a_magyar_igazsagugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039505dd-221f-45b9-af0c-549dceddfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c6665e-5d43-4deb-a220-b85086f8f88c","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Evi_7600_gyerek_veszik_el_a_magyar_igazsagugyben","timestamp":"2018. december. 18. 14:28","title":"Évi 7600 gyerek veszik el a magyar igazságügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705ca845-6170-4b45-860a-a82343a6b1e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181219_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Muck_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705ca845-6170-4b45-860a-a82343a6b1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd6ee2f-c4f3-43cc-b297-1fe424b2a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Muck_Tibor","timestamp":"2018. december. 19. 16:30","title":"\"Minket senki nem utasít\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Muck Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az oddsok azt mutatják, hogy Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a legesélyesebb a Manchester United vezetőedzőjének megürült helyére.","shortLead":"Az oddsok azt mutatják, hogy Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a legesélyesebb a Manchester United...","id":"20181218_jose_mourinho_mauricio_pochettino_manchester_united_tottenham_hotspur_premier_league","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b59e75a-a5dc-4a41-b9f2-7a7482cb1dd2","keywords":null,"link":"/sport/20181218_jose_mourinho_mauricio_pochettino_manchester_united_tottenham_hotspur_premier_league","timestamp":"2018. december. 18. 19:25","title":"A fogadóirodák szerint angol csapattól érkezik Mourinho utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok az országból, így a most lehullott hó nagy része az ünnepekre jó eséllyel elolvad.","shortLead":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok...","id":"20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faee0800-4154-4210-9a04-a32f6636e8ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","timestamp":"2018. december. 18. 15:02","title":"Nem valószínű, hogy fehér karácsonyunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]