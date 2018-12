Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","shortLead":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","id":"20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486aff5-39b4-4c71-b615-39addd8a676d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","timestamp":"2018. december. 18. 19:47","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság a túlóratörvényt és a közigazgatási bíróságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 külföldi teherautó december eleji ellenőrzésénél 56 jogsértés miatt összesen több mint 21 millió forint bírságot szedtek be, vagy szabtak ki a szakemberek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. ","shortLead":"Több mint 800 külföldi teherautó december eleji ellenőrzésénél 56 jogsértés miatt összesen több mint 21 millió forint...","id":"20181219_A_magyar_fuvarozok_rakuldtek_az_ellenoroket_a_szabalytalankodo_kulfoldi_teherautosokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ec31f-ab70-4f1e-abf0-4d87845ea5b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_A_magyar_fuvarozok_rakuldtek_az_ellenoroket_a_szabalytalankodo_kulfoldi_teherautosokra","timestamp":"2018. december. 19. 13:29","title":"A magyar fuvarozók ráküldték az ellenőröket a szabálytalankodó külföldi teherautósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg életet mentett.","shortLead":"Az Apple sosem állította, hogy okosórája orvosi eszköz lenne, azonban a legújabb Apple Watch EKG-funkciója valószínűleg...","id":"20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d3eb10-dfcc-4133-a842-925739e49dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_apple_watch_ekg_funkcio_pitvarfibrillacio_jelzes_tapasztalat","timestamp":"2018. december. 18. 10:03","title":"Még hogy nem hasznos: életet menthetett az Apple Watch EKG-funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autonómia százszázalékos likvidálás lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk is múlik – így szűrte le a közelmúlt tapasztalatait a HVG-nek adott interjúban Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa.","shortLead":"Az autonómia százszázalékos likvidálás lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk...","id":"20181219_Kornai_Janos_a_HVGnek_Orbannak_annyi_arca_van_ahany_csoport_elismereset_el_akarja_nyerni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d90b65-6702-41c0-abf2-bce58a3cd3d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kornai_Janos_a_HVGnek_Orbannak_annyi_arca_van_ahany_csoport_elismereset_el_akarja_nyerni","timestamp":"2018. december. 19. 12:11","title":"Kornai János a HVG-nek: Orbánnak annyi arca van, ahány csoport elismerését el akarja nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","shortLead":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","id":"20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0b3ee-51f0-4721-b966-0cfdd771bfd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","timestamp":"2018. december. 19. 14:21","title":"140 millió forintot kap a Debreceni Egyetem az oltóanyaggyár koncepciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban lélekszakadva elrohanna fáért, megmutatjuk a legszimpatikusabb környezettudatos dekorációs megoldásokat, amelyekkel a meghitt hangulat is garantált, a Földet is védi és még tízezreket is spórolhat.\r

\r

","shortLead":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban...","id":"20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b1149f-8c4b-421e-9b6c-305a87487027","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","timestamp":"2018. december. 18. 11:10","title":"Karácsonyfa nélkül is van karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ed Sheeran koncertkörútja volt az idei év legsikeresebb turnéja a Pollstar zenei jegyeladási kutatócsoport összesítése szerint. ","shortLead":"Ed Sheeran koncertkörútja volt az idei év legsikeresebb turnéja a Pollstar zenei jegyeladási kutatócsoport összesítése...","id":"20181218_ed_sheeran_bevetel_turne_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0ee5b0-2ff2-4d85-9940-5e3902c26c34","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_ed_sheeran_bevetel_turne_koncert","timestamp":"2018. december. 18. 19:09","title":"Hatalmasat kaszált idén Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","shortLead":"Az elnök június óta hajtogatta, hogy kell, most aláírta a vonatkozó referendumot. 5-10 milliárd dollár megy rá.","id":"20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a97b6-0c45-4642-ad92-5d174d5ca72e","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Trump_elrendelte_az_amerikai_urhadero_felallitasat","timestamp":"2018. december. 19. 05:00","title":"Trump elrendelte az amerikai űrhaderő felállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]