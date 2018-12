Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj között.","shortLead":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj...","id":"20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c0612-ed25-41ea-9909-4cf2d5e9afe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","timestamp":"2018. december. 19. 16:27","title":"Olcsóbb üzemanyagot kap az autósok egy része karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolában áramszünet miatt nem működött a fűtés.","shortLead":"Az iskolában áramszünet miatt nem működött a fűtés.","id":"20181217_Kabatban_irtak_dolgozatot_egy_pecsi_iskolaban_mert_nem_volt_futes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184ddb11-2f43-4744-ba48-97ebc2468e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Kabatban_irtak_dolgozatot_egy_pecsi_iskolaban_mert_nem_volt_futes","timestamp":"2018. december. 17. 21:50","title":"Kabátban írtak dolgozatot egy pécsi iskolában, mert nem volt fűtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Év végén bezár a Heineken martfűi gyára. A palackozás már novemberben leállt, mindössze húsz dolgozó maradt, ők is hamarosan átveszik felmondási papírjaikat. Meglátogattuk az üzemétől búcsúzó kisvárost.","shortLead":"Év végén bezár a Heineken martfűi gyára. A palackozás már novemberben leállt, mindössze húsz dolgozó maradt, ők is...","id":"20181219_martfu_heineken_gyar_felaldozhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1790b498-bb75-4a25-ab5e-6eeaa83c01fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_martfu_heineken_gyar_felaldozhatok","timestamp":"2018. december. 19. 06:30","title":"A martfűi Feláldozhatók, akiket puskával kellett hazazavarni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","shortLead":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","id":"20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46f851c-e45d-454e-8ca1-9f3afeee25b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","timestamp":"2018. december. 18. 14:02","title":"A jobbikos Staudt Gábor lemondott a parlamenti mandátumáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik legnagyobb részét a szaloncukor teszi ki. De hogy lehet mozgatni ezt a hatalmas csokimennyiséget és hogy jönnek a képbe a robotok?","shortLead":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik...","id":"20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2ce59-d755-43e2-8d9e-3dfb187b425f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"A Mikulásnak és a Jézuskának is besegítenek a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039505dd-221f-45b9-af0c-549dceddfeb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ritka Magyarországon, hogy egy fiatalkorú vádlott ellen már hónapok óta folyik a büntetőeljárás, mire megérti, mi is az ellene felhozott vád. Nálunk a közvélemény inkább büntetne, mint a gyermek társadalomba való visszailleszkedését segítené. Éves szinten több mint 7600 18 év alatti gyereket kerül az igazságszoláltatás elé.



","shortLead":"Nem ritka Magyarországon, hogy egy fiatalkorú vádlott ellen már hónapok óta folyik a büntetőeljárás, mire megérti, mi...","id":"20181218_Evi_7600_gyerek_veszik_el_a_magyar_igazsagugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039505dd-221f-45b9-af0c-549dceddfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c6665e-5d43-4deb-a220-b85086f8f88c","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Evi_7600_gyerek_veszik_el_a_magyar_igazsagugyben","timestamp":"2018. december. 18. 14:28","title":"Évi 7600 gyerek veszik el a magyar igazságügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték, hogy hiba van a mátrixban, különben máshogy hogyan sikerülhetett volna így egy magyar járda.","shortLead":"Itt a bizonyíték, hogy hiba van a mátrixban, különben máshogy hogyan sikerülhetett volna így egy magyar járda.","id":"20181219_a_nap_fotoja_vegre_egy_uthiba_amiert_nem_nagyon_lehet_haragudni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c832ad80-7d0b-4d9a-8875-2d9df15af23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2c5fc3-9cc1-48c9-9338-b0afecf5200b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_a_nap_fotoja_vegre_egy_uthiba_amiert_nem_nagyon_lehet_haragudni","timestamp":"2018. december. 19. 06:41","title":"A nap fotója: végre egy úthiba, amiért nem nagyon lehet haragudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok az országból, így a most lehullott hó nagy része az ünnepekre jó eséllyel elolvad.","shortLead":"A jelenlegi számítások szerint hétvégétől enyhülni kezd, és az ünnepekig enyhe marad az idő, kiszorulnak a fagyok...","id":"20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0291b10d-4e44-4a12-b30a-e56cc8e567af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faee0800-4154-4210-9a04-a32f6636e8ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Nem_valoszinu_hogy_feher_karacsonyunk_lesz","timestamp":"2018. december. 18. 15:02","title":"Nem valószínű, hogy fehér karácsonyunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]