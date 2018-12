Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kapus öt év után visszatér a Szegedhez, ahová három évre köteleződött el.","shortLead":"A kapus öt év után visszatér a Szegedhez, ahová három évre köteleződött el.","id":"20181219_telekom_veszprem_mol_pick_szeged_kezilabda_mikler_roland_kapus_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5b7f2d-5066-4e88-8c69-c7e8c2ca1a2b","keywords":null,"link":"/sport/20181219_telekom_veszprem_mol_pick_szeged_kezilabda_mikler_roland_kapus_atigazolas","timestamp":"2018. december. 19. 15:01","title":"A Veszprém fő riválisához igazol Mikler Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt jogsértő a bírák 2011-es kényszernyugdíjazása – döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága. ","shortLead":"Nem volt jogsértő a bírák 2011-es kényszernyugdíjazása – döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága. ","id":"20181220_kenyszernyugdij_birak_strasbourg_ejeb_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b30a95b-ab19-4cf2-ad76-e1a18e7d5142","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_kenyszernyugdij_birak_strasbourg_ejeb_itelet","timestamp":"2018. december. 20. 12:07","title":"Vesztettek a kényszernyugdíjazott bírák Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5e285a-ab3e-4c27-bfc6-647d366d5b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől számítva öt napja van aláírni a túlóratörvényt a köztársasági elnöknek. A tüntetők azt kérik majd tőle: ne tegye meg.","shortLead":"Hétfőtől számítva öt napja van aláírni a túlóratörvényt a köztársasági elnöknek. A tüntetők azt kérik majd tőle: ne...","id":"20181219_ader_janos_allamfo_alairas_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e5e285a-ab3e-4c27-bfc6-647d366d5b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b319ef2b-25d4-4ab5-a849-eb38d10da519","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_ader_janos_allamfo_alairas_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 19. 15:51","title":"Tüntetéssel győznék meg Ádert pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már levelet is írtak Antonio Tajani EP-elnöknek.","shortLead":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már...","id":"20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb17575d-0565-438a-8e96-b3baa7b136c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","timestamp":"2018. december. 19. 12:58","title":"Megint az Európai Parlament elé idézhetik Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79586b68-05ae-423f-b071-43ef420a345b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bús Balázs szerint Kiss Anita pártatlanul járt el, az önkormányzat ellenzéki képviselői viszont egy szégyenteljes politikai akcióhoz asszisztáltak.","shortLead":"Bús Balázs szerint Kiss Anita pártatlanul járt el, az önkormányzat ellenzéki képviselői viszont egy szégyenteljes...","id":"20181219_Obuda_polgarmestere_a_jegyzo_torvenyesen_jart_el_az_MTVA_szekhazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79586b68-05ae-423f-b071-43ef420a345b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b274f30d-0a3a-4f19-92de-3bda1c990947","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Obuda_polgarmestere_a_jegyzo_torvenyesen_jart_el_az_MTVA_szekhazanal","timestamp":"2018. december. 19. 08:40","title":"Óbuda polgármestere: A jegyző törvényesen járt el az MTVA székházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az oddsok azt mutatják, hogy Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a legesélyesebb a Manchester United vezetőedzőjének megürült helyére.","shortLead":"Az oddsok azt mutatják, hogy Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a legesélyesebb a Manchester United...","id":"20181218_jose_mourinho_mauricio_pochettino_manchester_united_tottenham_hotspur_premier_league","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446930a-6888-452b-b4c8-e28decbeaefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b59e75a-a5dc-4a41-b9f2-7a7482cb1dd2","keywords":null,"link":"/sport/20181218_jose_mourinho_mauricio_pochettino_manchester_united_tottenham_hotspur_premier_league","timestamp":"2018. december. 18. 19:25","title":"A fogadóirodák szerint angol csapattól érkezik Mourinho utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec973ae6-1780-4097-95f2-d8b2ff0bc656","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb online enciklopédia magyar változata több mint 441 ezer szócikket tartalmaz – melyek között most már ott van az Orbán Viktorral szemben kritikus „népi mozgalmat” jelképező O1G-ra utaló oldal is.","shortLead":"A legnagyobb online enciklopédia magyar változata több mint 441 ezer szócikket tartalmaz – melyek között most már ott...","id":"20181218_A_Wikipedian_is_szocikk_lett_az_O1G","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec973ae6-1780-4097-95f2-d8b2ff0bc656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aede3d1c-4ec8-4ca2-a871-52ee25c8058a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_A_Wikipedian_is_szocikk_lett_az_O1G","timestamp":"2018. december. 18. 21:33","title":"A Wikipédián is szócikk lett az O1G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181220_Online_vasarlas_gigantikus_novekedessel_szamol_az_Alibaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce86e94d-344f-470e-b331-0a83d12067ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Online_vasarlas_gigantikus_novekedessel_szamol_az_Alibaba","timestamp":"2018. december. 20. 12:24","title":"Online vásárlás: gigantikus növekedéssel számol az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]