[{"available":true,"c_guid":"44eb5168-f8e0-4c00-81aa-4033e1d21ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Presztízs odaköltözni.","shortLead":"Presztízs odaköltözni.","id":"20181220_Budakeszi_a_legdragabb_a_budai_agglomeracioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44eb5168-f8e0-4c00-81aa-4033e1d21ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18561427-d92f-4f99-9b35-d8e7b1afc39a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Budakeszi_a_legdragabb_a_budai_agglomeracioban","timestamp":"2018. december. 20. 13:38","title":"Budakeszi a legdrágább a budai agglomerációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A pályázat központi témája idén a gyerekek elhanyagolása és a rossz bánásmód volt.","shortLead":"A pályázat központi témája idén a gyerekek elhanyagolása és a rossz bánásmód volt.","id":"20181220_Egy_otthonrol_elkergetett_muvegtagos_togoi_kisfiu_szerepel_az_ev_UNICEFfotojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a223bee-37a0-417c-a014-622133a87554","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Egy_otthonrol_elkergetett_muvegtagos_togoi_kisfiu_szerepel_az_ev_UNICEFfotojan","timestamp":"2018. december. 20. 20:37","title":"Egy otthonról elkergetett művégtagos togói kisfiú szerepel az év UNICEF-fotóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnöke az ATV-ben beszélt a pénteki békemenetről, és arról is, mennyi mindent köszönhetnek a kormánynak.","shortLead":"A párt elnöke az ATV-ben beszélt a pénteki békemenetről, és arról is, mennyi mindent köszönhetnek a kormánynak.","id":"20181221_Ketfarku_Ha_Ader_meggondolja_magat_kolcsonadjuk_az_idogepunket_hogy_visszavonhassa_alairasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c01776-b7b3-4af0-8b82-53fb57ef22ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Ketfarku_Ha_Ader_meggondolja_magat_kolcsonadjuk_az_idogepunket_hogy_visszavonhassa_alairasat","timestamp":"2018. december. 21. 06:15","title":"Kétfarkú: Ha Áder meggondolja magát, kölcsönadjuk az időgépünket, hogy visszavonhassa aláírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az embereknek problémát jelentett, hogy nem túlórázhatnak többet, ezért hozták a rabszolgatörvény néven elhíresült jogszabályt. 