Egyeztetésre hívja az önkormányzat az Agora projekt beruházóját, továbbra is szeretnének felépíttetni három toronyházat.
Ragaszkodik a kerület ahhoz, hogy három toronyház legyen az Árpád hídnál
Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos kombinációt.
Ismeri ezt a YouTube-trükköt? Hasznos segítség lehet
A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már levelet is írtak Antonio Tajani EP-elnöknek.
Megint az Európai Parlament elé idézhetik Orbánt
A kerékpárosok védőmaszk nélkül ne is induljanak el – üzeni a Nemzeti Népegészségügyi Központ.
Ezen a hét településen nagyon egészségtelen most a levegő
Mi köze van Európa iszlamizálódásának a Tobleronéhoz? Végre megfejtették!
Megvan az európai szélsőjobboldal új ellensége, a Toblerone
Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.
Valaki betört a NASA belső rendszerébe
A bírósági ítélet szerint nem jár azért kártérítés, ha valaki egy arcüreg- és orrsövényműtét után 80 százalékos bénulást szenved. De hogy legalább a nem teljes körű tájékoztatásért kap-e valamilyen kártérítést a beteg, azt még nem vizsgálták meg 11 évvel a műtét után, a panaszos ezt újabb eljárásban kell, hogy megtegye, ha még szeretné.
11 évvel a félresikerült műtét után sem kapott kártérítést, de újra perelhet
Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti Mercedes-gyárban működő érdekvédők harcolták ki.
A szakszervezetis elárulta, hogyan harcoltak ki 35 százalékos béremelést a Mercedes kecskeméti gyárában Hasznos segítség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már levelet is írtak Antonio Tajani EP-elnöknek.","shortLead":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már...","id":"20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb17575d-0565-438a-8e96-b3baa7b136c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","timestamp":"2018. december. 19. 12:58","title":"Megint az Európai Parlament elé idézhetik Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kerékpárosok védőmaszk nélkül ne is induljanak el – üzeni a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"A kerékpárosok védőmaszk nélkül ne is induljanak el – üzeni a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20181219_Ezen_a_het_telepulesen_nagyon_egeszsegtelen_most_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f01b870-c79f-43a5-aece-a912cecba872","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Ezen_a_het_telepulesen_nagyon_egeszsegtelen_most_a_levego","timestamp":"2018. december. 19. 10:50","title":"Ezen a hét településen nagyon egészségtelen most a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea0597a-7961-4e44-a27c-0e7ba646f742","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi köze van Európa iszlamizálódásának a Tobleronéhoz? Végre megfejtették!","shortLead":"Mi köze van Európa iszlamizálódásának a Tobleronéhoz? Végre megfejtették!","id":"20181220_Megvan_az_europai_szelsojobboldal_uj_ellensege_a_Toblerone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea0597a-7961-4e44-a27c-0e7ba646f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c09571-9650-42e6-bf2d-d0b661757400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Megvan_az_europai_szelsojobboldal_uj_ellensege_a_Toblerone","timestamp":"2018. december. 20. 11:19","title":"Megvan az európai szélsőjobboldal új ellensége, a Toblerone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","id":"20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1875d8-5ae3-4adb-a9cc-c5a6758a8e8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 20. 12:33","title":"Valaki betört a NASA belső rendszerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bírósági ítélet szerint nem jár azért kártérítés, ha valaki egy arcüreg- és orrsövényműtét után 80 százalékos bénulást szenved. De hogy legalább a nem teljes körű tájékoztatásért kap-e valamilyen kártérítést a beteg, azt még nem vizsgálták meg 11 évvel a műtét után, a panaszos ezt újabb eljárásban kell, hogy megtegye, ha még szeretné.\r

","shortLead":"A bírósági ítélet szerint nem jár azért kártérítés, ha valaki egy arcüreg- és orrsövényműtét után 80 százalékos...","id":"20181220_11_evvel_a_felresikerult_mutet_utan_sem_kapott_karteritest_a_ferfi_de_ujra_perelhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fa8834-b51c-4f74-8a99-ca489fb6bced","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_11_evvel_a_felresikerult_mutet_utan_sem_kapott_karteritest_a_ferfi_de_ujra_perelhet","timestamp":"2018. december. 20. 12:17","title":"11 évvel a félresikerült műtét után sem kapott kártérítést, de újra perelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti Mercedes-gyárban működő érdekvédők harcolták ki.","shortLead":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti...","id":"20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd33df5-fb06-469b-9b0e-ddfea8f4d7c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","timestamp":"2018. december. 19. 15:59","title":"A szakszervezetis elárulta, hogyan harcoltak ki 35 százalékos béremelést a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]