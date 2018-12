Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróságon megbukott az Origo karaktergyilkossággal próbálkozó anyaga, amit szokásuk szerint a lakájmédia egy másik lapjától vettek át, hogy a kampányhajrában lejárassák az akkor még előzetesben lévő, de a választásokon induló Czeglédy-t. Az egyelőre nem jogerős, elsőfokú ítéletben a törvényszék helyreigazításra kötelezte a portált, vagyis le kell hozniuk, miben hazudtak. Íme három közelmúltbeli mozgalom tapasztalatai, amik az üzleti élet szereplőinek is segíthetnek.","shortLead":"Hogyan lehet maroknyi embercsoporttal komplett tömegek gondolkodására és viselkedésére hatást gyakorolni? Íme három...","id":"20181220_Hogyan_valtoztathatjuk_meg_a_vilagot_Es_mi_lesz_ha_elertuk_a_celunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e8d8f3-3aad-433a-b571-a95c4c695d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db4ab44-a41c-422d-9e6a-14d5426f8fdd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181220_Hogyan_valtoztathatjuk_meg_a_vilagot_Es_mi_lesz_ha_elertuk_a_celunkat","timestamp":"2018. december. 20. 13:15","title":"Hogyan változtathatjuk meg a világot? És mi lesz, ha elértük a célunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","shortLead":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","id":"20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf6db6-83b3-409f-a4ad-0d952c7b797f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","timestamp":"2018. december. 20. 18:08","title":"Újra gyártják a Piros Mogyoróst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","shortLead":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","id":"20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa9d555-fd1d-4c04-9754-736ac5ce9168","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","timestamp":"2018. december. 20. 10:54","title":"Amerikában látja vendégül Schwarzenegger a férfit, akivel Magyarországon barátkozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy falat és drága, ám szükségszerű egy valódi budapesti vasúti körgyűrű kialakítása. Hibátlannak kell lennie ahhoz, hogy az autósokat a tömegközlekedésre csábítsa.","shortLead":"Nagy falat és drága, ám szükségszerű egy valódi budapesti vasúti körgyűrű kialakítása. Hibátlannak kell lennie ahhoz...","id":"20181221_Mi_kell_meg_hogy_auto_helyett_vonattal_utazzanak_az_agglomeraciobol_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54b7594-0c1c-465f-92e8-c1b6e77e4385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Mi_kell_meg_hogy_auto_helyett_vonattal_utazzanak_az_agglomeraciobol_Budapestre","timestamp":"2018. december. 21. 12:56","title":"Mi kell még, hogy autó helyett vonattal utazzanak az agglomerációból Budapestre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32a879d-56f9-4230-976c-0d30fdecdd47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár a hírek minden nap a háborúkról és az egyéb konfliktusokról szólnak, a második világháború vége óta szokatlanul békés a világ: minden korábbinál alacsonyabb a háborús konfliktusokban életüket vesztett emberek száma, jelenleg évente kevesebb, mint százezer ember veszti életét különféle katonai összecsapásokban.","shortLead":"Bár a hírek minden nap a háborúkról és az egyéb konfliktusokról szólnak, a második világháború vége óta szokatlanul...","id":"20181220_Nonek_a_fegyverkezesi_kiadasok_szaporodnak_a_konfliktusok_meddig_tarthat_meg_a_viszonylagos_nyugalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a32a879d-56f9-4230-976c-0d30fdecdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b64290-e1b6-4706-9e0a-0620203f0439","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Nonek_a_fegyverkezesi_kiadasok_szaporodnak_a_konfliktusok_meddig_tarthat_meg_a_viszonylagos_nyugalom","timestamp":"2018. december. 20. 16:38","title":"Nőnek a fegyverkezési kiadások, szaporodnak a konfliktusok, meddig tarthat még a viszonylagos nyugalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Panaszt nyújtott be két állatorvos Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ellen az MTVA Kunigunda utcai székházában tanúsított magatartása miatt a Magyar Állatorvosi Kamara Etikai Bizottságához.","shortLead":"Panaszt nyújtott be két állatorvos Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ellen az MTVA Kunigunda utcai...","id":"20181221_allatorvos_hadhazy_akos_tuntetes_mtva_panasz_etikai_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9cefc7-5a07-4d3a-b783-e1b19841e70e","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_allatorvos_hadhazy_akos_tuntetes_mtva_panasz_etikai_vizsgalat","timestamp":"2018. december. 21. 13:12","title":"Bepanaszolták a \"deviánsba hajló viselkedésű\" Hadházyt az állatorvosi kamaránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]