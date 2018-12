Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5136e22f-0291-40cd-903e-1122a309d204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A József Attila-díjas írót zavarja a sok dühödt ember, hogy riogatnak a migránsokkal, szerinte annyit romlott a demokrácia helyzete, hogy újra aktuális lett a 12 pont.","shortLead":"A József Attila-díjas írót zavarja a sok dühödt ember, hogy riogatnak a migránsokkal, szerinte annyit romlott...","id":"20181228_Hay_Janos_Aggaszto_a_mai_magyar_tarsadalom_helyzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5136e22f-0291-40cd-903e-1122a309d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e488aa8-f933-4554-b36a-230023572f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hay_Janos_Aggaszto_a_mai_magyar_tarsadalom_helyzete","timestamp":"2018. december. 28. 20:10","title":"Háy János: Aggasztó a mai magyar társadalom helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most egy 17 éves lány kezében robbant fel a pirotechnikai eszköz.","shortLead":"Most egy 17 éves lány kezében robbant fel a pirotechnikai eszköz.","id":"20181229_Megint_sulyos_serulest_okozott_a_petarda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5be02d5-f024-4b25-88c8-a460c8829a77","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Megint_sulyos_serulest_okozott_a_petarda","timestamp":"2018. december. 29. 10:53","title":"Megint súlyos sérülést okozott a petárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gazdasági bűncselekmények vádjával életfogytiglani börtönt kapott Ma Csien, a kínai kémelhárítás egykori főnöke. A Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár és és államfő által kezdett korrupcióellenes kampány során már egymillió embert nbntettek meg. ","shortLead":"Gazdasági bűncselekmények vádjával életfogytiglani börtönt kapott Ma Csien, a kínai kémelhárítás egykori főnöke. A Hszi...","id":"20181227_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d065ff0a-4a9a-493e-99d2-95d683afb74b","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_","timestamp":"2018. december. 27. 14:05","title":"Életfogytiglani börtönre ítélték a kínai kémelhárítás volt főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék kezdeményezte a parlament rendkívüli ülését, és bár egy fideszes azt mondta nekik, hogy elmennek, most közleményben azt írták, az ellenzéket \"csak a balhé és a hatalom érdekli\", ezért bojkottálják az ülést. ","shortLead":"Az ellenzék kezdeményezte a parlament rendkívüli ülését, és bár egy fideszes azt mondta nekik, hogy elmennek, most...","id":"20181228_Megis_bojkottalja_a_Fidesz_az_ellenzek_rendkivuli_uleset_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180ed048-fd69-4f8e-aaaa-95059a8bf5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Megis_bojkottalja_a_Fidesz_az_ellenzek_rendkivuli_uleset_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 28. 14:22","title":"Mégis bojkottálja a Fidesz az ellenzék rendkívüli ülését a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91e42ac-5977-41fd-9e86-a2e6c94b8d9c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem ad pénzt az állam a menhelyeknek, pedig évente húszezer ebet fogadnak be. Ugyanennyit elaltatnak a gyepmesterek, s még így is több százezernyi kóborol az utcán.","shortLead":"Nem ad pénzt az állam a menhelyeknek, pedig évente húszezer ebet fogadnak be. Ugyanennyit elaltatnak a gyepmesterek, s...","id":"201851__allatmenhelyek__kutyaszaporitok__beka_abananban__biologiai_veszcsengo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f91e42ac-5977-41fd-9e86-a2e6c94b8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33986503-4951-43f7-a9e3-9a0c47ea3198","keywords":null,"link":"/kkv/201851__allatmenhelyek__kutyaszaporitok__beka_abananban__biologiai_veszcsengo","timestamp":"2018. december. 27. 16:00","title":"Külön üzletág lett a fajtatisztának hazudott, de genetikailag selejtes kutyák eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","shortLead":"Péntek délutánra szerveztek tiltakozást Nagy Imre szobrának elszállítása miatt.","id":"20181228_Gyertyagyujtassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef14fdd7-4e9e-4e3a-b23b-e8a697048d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f7556-2f5a-4cd3-af76-3afaece5a70e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gyertyagyujtassal","timestamp":"2018. december. 28. 18:09","title":"Gyertyákat gyújtottak a demonstrálók a Nagy Imre-szobor hűlt helyén a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc6edf4-3595-4cda-8d57-c190fea76963","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha ekkora vagyonnal nem rendelkezett még az első helyezett. Az egykori gázszerelő megelőzte Csányi Sándort.","shortLead":"Soha ekkora vagyonnal nem rendelkezett még az első helyezett. Az egykori gázszerelő megelőzte Csányi Sándort.","id":"20181228_Forbes_Meszaros_Lorinc_a_leggazdagabb_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dc6edf4-3595-4cda-8d57-c190fea76963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76238e3b-a2cf-4d86-987e-1fb0b9053580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Forbes_Meszaros_Lorinc_a_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2018. december. 28. 09:44","title":"Forbes: Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Burány Sándor azt mondta, január 3-ára írták ki az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést. Az ülés minden bizonnyal elkezdődik majd, rá néhány percre pedig véget is ér.","shortLead":"Burány Sándor azt mondta, január 3-ára írták ki az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést. Az ülés minden...","id":"20181228_Tuloratorveny_ugy_tunik_osszejon_az_ellenzeknek_a_rendkivuli_parlamenti_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7643ec71-1d0f-472d-8c40-05553b6a18fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Tuloratorveny_ugy_tunik_osszejon_az_ellenzeknek_a_rendkivuli_parlamenti_ules","timestamp":"2018. december. 28. 13:12","title":"Túlóratörvény: határozatképtelen lesz a rendkívüli parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]