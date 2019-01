A védőügyvédek szerint bármit bevallanak a megtért maffiózók, hogy cserébe enyhébb börtönbüntetést kapjanak. Sok minden kiderült már eddig is a Sinaloa kartellről, mely átvette a kolumbiaiak szerepét és az USA legnagyobb kábítószer ellátója lett. A Köpcösnek nevezett kartellfőnök, aki csaknem analfabéta, kiváló üzleti érzékkel szervezte meg a kábítószer útját Latin-Amerikából a világ legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba. Rábeszélte a kolumbiai kábítószer-kereskedőket arra, hogy vele együtt terítsék az árut az USA piacán, hiszen a mexikóiaknak sokkal jobb volt az eladási hálózatuk.



Az értékesítés fontosabb, mint az előállítás



Erre az alapvető üzleti igazságra jött rá Joaquin Guzman, akit Köpcösnek neveztek nem túlságosan daliás termete miatt. Aki együttműködött vele a kolumbiai kábítószer-kereskedők közül, az életben maradt. Aki nem, az eltakarította az útból.



Sok a színes részlet, de kevesen beszélnek a lényegről, a pénzről



Az egyik koronatanú például a Köpcös legmegbízhatóbb híve és pilótája, Miguel Angel Martinez. Olyan sztorikat ad elő, melyek előbb vagy utóbb filmre kerülnek Hollywoodban. Például, hogy Las Vegasban mennyit vesztett kártyán a főnök, aki Svájcba járt plasztikai sebészetre és öregedés elleni kezelésekre. De nemcsak Las Vegast kedvelte a Köpcös, hanem Makaót is, ahol szintén sok pénzt veszített. A Köpcösnek saját állatkertje volt, és Rolex óráit gyémántok díszítették. De közben azért mindig az üzletre koncentrált. Amikor Makaón járt, benézett Hongkongba és Thaiföldre is. Miért? Kikkel tárgyalt? Egyelőre rejtély...



A mexikói elit a zsebében volt, de ki még?



Kétszer szökött meg a börtönből a Sinaloa-kartell főnöke- mindkét alkalommal magas helyről segítettek neki. Az USA azért is kérte a kiadatását Mexikótól, mert az Egyesült Államok börtöneiből azért nehezebb megszökni. A Köpcös védőügyvédei két mexikói elnököt is megvádoltak azzal, hogy többszáz millió dollárt kaptak a Sinaloa-kartelltől. Ők persze cáfolnak, de a jelenlegi elnök, aki december elsején vette át a tisztségét, a korrupcióellenes harcot tűzte a zászlajára és ezzel nyert Mexikóban. Abban az országban, ahol a népszerű fürdőhelyen, Acapulcóban a hadsereget kellett kirendelni, hogy letartóztassa a helyi zsarukat, akiket a kokain- kartell szőröstől-bőröstül megvásárolt.

A Sinaloa-kartell könyvelője elmondta a bíróságnak, hogy kétszer fizettek 3 millió dollárt annak a főrendőrnek Mexikóban, aki mindent elintézett nekik. Genaro Garcia Luna kezdetben a kábítószer-ellenes harc főnöke volt a rendőrségen, később sikeres munkája elismeréseképpen ő lett a közbiztonsági miniszter. A törekvő köztisztviselő ezenkívül 56 millió dollárt kapott egy másik kartelltől - vallotta a Sinaloa-kartell könyvelője a bíróság előtt New York-ban. Sajnos a tanú, aki ezt igazolta volna,meghalt a börtönben egy nappal azelőtt, hogy vallomást tehetett volna...



A Sinaloa-kartell hatalmas pénzeket hozott Mexikónak



A La Jornada című mexikói napilap a bírósági tárgyalás újrakezdése kapcsán megállapítja : a Köpcös profi módon szervezte meg az USA kielégíthetetlenül mohó kábítószer-piacának az ellátását. Ebből Mexikónak többszáz millió dolláros haszna volt havonta...



És mennyit kapott a DEA, az amerikai kábítószer-ellenes ügynökség?



Egy másik klán főnök, Vicente Zambada Nieblo arról vallott Chicagóban, hogy 1,3 milliárd dolláros üzletet bonyolított le kábítószerekkel az Egyesült Államokban. Az ő 19 oldalas vallomását most csatolták a Köpcös peréhez. Csakhogy az El Universal című mexikói lap hosszú tényfeltáró riportban írta meg: a kartell főnök a DEA embere volt. Kettős ügynök? Évekig játszhatta ezt a szerepet miközben 1,3 milliárd dollár értékű kábítószert terített az Egyesült Államokban. Ez az apróság nem képezi vizsgálat tárgyát, noha az igazságügyi minisztérium Washingtonban korábban megállapította: a DEA ténykedése felvet etikai,sőt nemzetbiztonsági problémákat is. A kartellek ugyanis fegyverekkel- elsősorban Kalasnyikov géppisztolyokkal - is üzleteltek. Ők látták el a szélsőjobbos és szélsőbalos gerillákat fegyverekkel Kolumbiában.



Milyen szerepük volt a pénzt tisztára mosó bankoknak?



A Wachovia és a HSBC többszáz millió dollárt mosott tisztára a kábítószer klánok pénzeiből- állapította meg egy szenátusi vizsgálóbizottság Washingtonban. Ez sem képezi jelenleg a vizsgálat tárgyát New York-ban, ahol a Köpcös áll bírái előtt. A bíróság álláspontja az: elkaptuk a nagyfőnököt, megnyertük a háborút. Közben viszont soha ennyi kábítószer nem érkezett Kolumbiából, mint tavaly, Mexikóban pedig minden korábbinál több áldozata van a kiskirályok háborújának. De hát ott már a Köpcös történelem. Leírták. A helyét rég betöltötték. A világ legnagyobb kábítószer kartelljének lebukott főnöke csak akkor reménykedhet abban, hogy megölelheti még hétéves ikerlányait a börtön falain kívül, ha rávall mindenkire, beleértve az utódait is, akik minden bizonnyal elárulták őt- írja a londoni Guardian, mely beszámol a Köpcös perének újrakezdéséről New York-ban.