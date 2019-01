Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3ced80b-94af-45d0-b850-7aa93fd283a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész magángéppel érkezett, ügyvédjével az oldalán.","shortLead":"A színész magángéppel érkezett, ügyvédjével az oldalán.","id":"20190107_Tiz_perc_alatt_lezavarta_a_birosag_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_meghallgatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ced80b-94af-45d0-b850-7aa93fd283a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766f7534-147d-4959-91cc-0212735d4ddc","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Tiz_perc_alatt_lezavarta_a_birosag_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_meghallgatasat","timestamp":"2019. január. 07. 18:07","title":"Tíz perc alatt lezavarta a bíróság a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey meghallgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a cupertinói gyártó nincs ott a Las Vegas-i technológiai szakkiállításon, a CES-en, azért megtalálta a módját, hogyan irányítsa a figyelmet saját magára. És az iPhone-okra. ","shortLead":"Bár a cupertinói gyártó nincs ott a Las Vegas-i technológiai szakkiállításon, a CES-en, azért megtalálta a módját...","id":"20190107_apple_iphone_ces_2019_oriasplakat_adatbiztonsag_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c01717-d329-41db-91fa-cc3d6f8256e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_apple_iphone_ces_2019_oriasplakat_adatbiztonsag_adatszivargas","timestamp":"2019. január. 07. 10:03","title":"Toronyház méretű óriásplakáton röhögi szembe az Androidot és a Facebookot az Apple – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d416744-52e1-4309-bb54-cdb563801dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden Brüsszelben is tüntetnek Orbán Viktor kormányának politikája ellen, s a demonstráción felszólal Judith Sargentini is, az a zöldpárti EP-képviselő is, aki elkészítette az Orbán-kormányt elmarasztaló európai parlamenti jelentést.","shortLead":"Kedden Brüsszelben is tüntetnek Orbán Viktor kormányának politikája ellen, s a demonstráción felszólal Judith...","id":"20190106_A_magyar_ellenzekkel_egyutt_tuntet_Sargentini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d416744-52e1-4309-bb54-cdb563801dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469abb03-1412-4b0c-aa34-c7d02568787d","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_magyar_ellenzekkel_egyutt_tuntet_Sargentini","timestamp":"2019. január. 06. 14:53","title":"A magyar ellenzékkel együtt tüntet Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fogyasztók járnak rosszul, ha mégis. ","shortLead":"A fogyasztók járnak rosszul, ha mégis. ","id":"20190107_Mindenki_nezze_meg_hogy_nem_fagyotte_meg_a_vizoraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5466b5-7d40-4dd6-a81b-afa61cb266c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mindenki_nezze_meg_hogy_nem_fagyotte_meg_a_vizoraja","timestamp":"2019. január. 07. 15:42","title":"Mindenki nézze meg, hogy nem fagyott-e meg a vízórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A József Attila Színház igazgatója ezzel szeretne adni annak a közösségnek, ahol felnőtt.","shortLead":"A József Attila Színház igazgatója ezzel szeretne adni annak a közösségnek, ahol felnőtt.","id":"20190108_nemcsak_karoly_katolikus_templom_mocsolyastelep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69df1c-d557-4581-9e54-bc62cf1c5afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_nemcsak_karoly_katolikus_templom_mocsolyastelep","timestamp":"2019. január. 08. 13:01","title":"Templomot építtet szülőfalujába Nemcsák Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP főpolgármester-jelöltje „Szabad Budapestet most!” címmel programbemutató sajtótájékoztatót tartott kedden a Városházán.","shortLead":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP...","id":"20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c480a3f8-eee8-4f48-9b72-e0a2aca0fa14","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","timestamp":"2019. január. 08. 11:09","title":"Elkezdte a kampányt Horváth Csaba Budapestért, neki is van 5 pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De persze visszautasította az ajánlatot. ","shortLead":"De persze visszautasította az ajánlatot. ","id":"20190107_Korda_Gyorgy_szuletesnap_feleseg_hazassag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe9a7db-0218-4341-84b7-6583ad252d52","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Korda_Gyorgy_szuletesnap_feleseg_hazassag","timestamp":"2019. január. 07. 09:26","title":"Korda György: Egy nő 850 millió forintot kínált, hogy elvegyem feleségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte halálát az ausztriai Voralberg tartományban.","shortLead":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte...","id":"20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a94c0-bad4-4ff5-a5f2-9ffcb3dee645","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","timestamp":"2019. január. 07. 05:32","title":"Több mint fél méter hó esett Nyugat-Ausztriában, eddig hárman haltak meg a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]