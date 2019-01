Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","shortLead":"A legtöbben fűtetlen otthonukban.","id":"20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a6ca4-5ac6-413c-8e67-e55bffd48801","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Szeptember_ota_59en_fagytak_halalra","timestamp":"2019. január. 06. 14:20","title":"Szeptember óta 59-en fagytak halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fb4aee-5d8f-4b1f-9c2b-e3f571a852a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak idő kérdése volt, hogy az Apple után más gyártó is felruházza EKG-funkcióval okosóráját.","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy az Apple után más gyártó is felruházza EKG-funkcióval okosóráját.","id":"20190107_withings_move_ecg_okosora_ekg_keszitesi_lehetoseg_ces2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fb4aee-5d8f-4b1f-9c2b-e3f571a852a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f1de5-832b-4cd5-99ed-963d522f9c2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_withings_move_ecg_okosora_ekg_keszitesi_lehetoseg_ces2019","timestamp":"2019. január. 07. 19:03","title":"Megcsinálták az olcsó okosórát, ami képes EKG-t is mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói ígéretek szerint zökkőmentesen futtatja még az erőforrás-igényes videojátékokat is.","shortLead":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói...","id":"20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3018df-aac5-45e3-85da-9e67ca1e687d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 14:33","title":"Nagyon erős, de nem túl drága: itt az Nvidia új videokártyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De azt nem mondta meg, hogy mikor.","shortLead":"De azt nem mondta meg, hogy mikor.","id":"20190107_Trump_szerint_lesz_ujabb_talalkozo_Kim_DzsongUnnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9c83ba-38de-4627-a9ce-6a401c835ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Trump_szerint_lesz_ujabb_talalkozo_Kim_DzsongUnnal","timestamp":"2019. január. 07. 06:23","title":"Trump szerint lesz újabb találkozó Kim Dzsong-Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali minőségű termésre lenne szükség.","shortLead":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali...","id":"20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea8af4f-57ba-4fc3-bcdd-5310c206a1ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","timestamp":"2019. január. 08. 10:27","title":"Gondban a Sió: nem lesz miből gyümölcslevet gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"59 éves volt.","shortLead":"59 éves volt.","id":"20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4829b3-6fd6-49bd-adb8-1c05e8dde61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","timestamp":"2019. január. 07. 15:36","title":"Meghalt Dallos Andor, az állami ménesgazdaság igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt tinédzser égett bent egy épületben, Koszalinban.","shortLead":"Öt tinédzser égett bent egy épületben, Koszalinban.","id":"20190106_Lengyelorszagban_sorra_zarjak_be_a_szabaduloszobakat_a_penteki_tragedia_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e38159b-1c12-4c2b-a953-bc9e0b961f6f","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Lengyelorszagban_sorra_zarjak_be_a_szabaduloszobakat_a_penteki_tragedia_utan","timestamp":"2019. január. 06. 15:03","title":"Lengyelországban sorra zárják be a szabadulószobákat a pénteki tragédia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b","c_author":"","category":"vilag","description":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai haditengerészet egyik hadihajója elleni terrorista támadást. A Cole felrobbantásában 2000-ben 17 tengerész vesztette életét és 39 sebesült meg.","shortLead":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai...","id":"20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6c9dca-9f82-4c80-97db-0d219072ed90","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","timestamp":"2019. január. 06. 17:02","title":"Az amerikaiak megölték a Cole-hadihajó elleni robbantásos merénylet kitervelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]