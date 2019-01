Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"962f22cd-2e28-495a-ba6f-11f187c44444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok kell már, hogy a Sony konzolja átlépje a bűvös 100 milliós határt. Az Xbox viszont továbbra is csak keresi a helyét a világban.","shortLead":"Nem sok kell már, hogy a Sony konzolja átlépje a bűvös 100 milliós határt. Az Xbox viszont továbbra is csak keresi...","id":"20190109_sony_playstation_4_microsoft_xbox_one_nintendo_switch_eladasi_adatok_konzol_days_gone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962f22cd-2e28-495a-ba6f-11f187c44444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f16b70-fe7e-467e-a05e-4c7cca9fe258","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_sony_playstation_4_microsoft_xbox_one_nintendo_switch_eladasi_adatok_konzol_days_gone","timestamp":"2019. január. 09. 14:33","title":"5 éves már, mégis úgy viszik a PlayStation 4-et, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtámadták a legnagyobb német ellenzéki párt, a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) brémai tartományi vezetőjét, a politikus kórházba került – jelentették kedden német hírportálok.","shortLead":"Megtámadták a legnagyobb német ellenzéki párt, a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) brémai tartományi...","id":"20190108_frank_magnitz_alternativa_nemetorszagnak_afd_veres_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac5a1a-231e-421e-ad07-cc407ce89362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38ca562-6f00-4c41-b473-49fbe6224fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_frank_magnitz_alternativa_nemetorszagnak_afd_veres_tamadas","timestamp":"2019. január. 08. 12:42","title":"Összevertek egy bevándorlásellenes német politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű Golf sportos verziója minimum 245 lóerősnek ígérkezik.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű Golf sportos verziója minimum 245 lóerősnek ígérkezik.","id":"20190108_jon_a_8as_vw_golf_gti_ami_akar_300_loeros_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524e4f29-c1a4-4671-a063-89a5d2a01f5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_jon_a_8as_vw_golf_gti_ami_akar_300_loeros_is_lehet","timestamp":"2019. január. 08. 13:21","title":"Jön a 8-as Golf GTI, ami akár 300 lóerős is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c9929-73d1-44e9-9c9c-1475deb7263a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most éppen egy Lamborghini Urus volt meg egyiküknek Budapesten.","shortLead":"Most éppen egy Lamborghini Urus volt meg egyiküknek Budapesten.","id":"20190108_carspotter_budapest_lamborghini_urus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c9929-73d1-44e9-9c9c-1475deb7263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264ac831-fe91-4f69-b45b-2f8a8bad8738","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_carspotter_budapest_lamborghini_urus","timestamp":"2019. január. 08. 12:23","title":"Így dolgozik egy magyar carspotter, aki Lambók, Ferrarik után nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea5d94c-9228-43bc-9890-350759650570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virginia államban élő Sarah Gomez-Lane dínókról készült rajza bizonyult a legjobbnak a keresőóriás Doodle for Google nevű pályázatán. Nem kevés pénzhez juttatta ezzel iskoláját és saját magát.","shortLead":"A Virginia államban élő Sarah Gomez-Lane dínókról készült rajza bizonyult a legjobbnak a keresőóriás Doodle for Google...","id":"20190109_doodle_for_google_dinoszaurusz_rajzpalyazat_osztondijprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea5d94c-9228-43bc-9890-350759650570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6818aa-7b4d-49ea-b0a0-a69b0a8d272a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_doodle_for_google_dinoszaurusz_rajzpalyazat_osztondijprogram","timestamp":"2019. január. 09. 17:33","title":"Egy 6 éves kislány nyerte a Google 8+13 millió forintos ösztöndíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5b56ec-4051-4456-b5de-588a286f2ed0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszerkesztői értekezleteken elhangzott, lehet-e foglalkozni a „kábítószer-divat” jelenségéről, vagy hogy hogyan kell köszönteni Kádár Jánost születésnapja alkalmából.","shortLead":"A főszerkesztői értekezleteken elhangzott, lehet-e foglalkozni a „kábítószer-divat” jelenségéről, vagy hogy hogyan kell...","id":"20190108_A_partallam_vilagosan_megmondta_mirol_hogyan_kell_tudositani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e5b56ec-4051-4456-b5de-588a286f2ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077e2f8e-3e3c-49fe-97a3-cb955bb5604d","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_A_partallam_vilagosan_megmondta_mirol_hogyan_kell_tudositani","timestamp":"2019. január. 08. 16:07","title":"A pártállam világosan megmondta, miről hogyan kell tudósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc38453-ec6e-422d-8d7b-f18039edfecc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épületnek már tavaly el kellett volna készülnie, de várhatóan csak július végén lesz kész.","shortLead":"Az épületnek már tavaly el kellett volna készülnie, de várhatóan csak július végén lesz kész.","id":"20190108_Tovabb_huzodik_es_tobbe_is_kerul_majd_a_Csiky_Gergely_szinhaz_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc38453-ec6e-422d-8d7b-f18039edfecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e23d579-58f7-4665-8cf3-aee3faf12478","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Tovabb_huzodik_es_tobbe_is_kerul_majd_a_Csiky_Gergely_szinhaz_felujitasa","timestamp":"2019. január. 08. 17:52","title":"Tovább húzódik és többe is kerül majd a Csiky Gergely Színház felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f48326-f47b-4e0c-86c5-73980ac90924","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A levelet író főtitkár szerint a sikeres gazdaság tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek, nem pedig a túlórakeret növelése. ","shortLead":"A levelet író főtitkár szerint a sikeres gazdaság tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek, nem pedig...","id":"20190109_Aggodnak_a_tuloratorveny_miatt_ezert_levelet_irt_Orbannak_az_Europai_Szakszervezeti_Szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f48326-f47b-4e0c-86c5-73980ac90924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b944f-e9ba-418b-882a-58eab3a06839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Aggodnak_a_tuloratorveny_miatt_ezert_levelet_irt_Orbannak_az_Europai_Szakszervezeti_Szovetseg","timestamp":"2019. január. 09. 20:41","title":"Levélben üzent Orbánnak az Európai Szakszervezeti Szövetség a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]