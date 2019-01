Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi Kancellária példáját követné Orbán Viktor hivatala. Ide ugyanis a külsős vendégeket is beengedik, annyi a különbség, hogy kissé eltolt idősávban, így a kormánytisztviselőknek nem kell annyit várni.","shortLead":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi...","id":"20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe5d7c7-a50b-46f5-829e-1ed22295a4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","timestamp":"2019. január. 10. 06:10","title":"A bécsi kancellária menzáján \"külsősök\" is ehetnek – ez megoldhatná a Gundel-vitát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a43644-738f-44b6-a788-36fa04983285","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy belga filmes, Alina Kneepkens visszafelé játszva mutatja be a gumicukor-gyártást, mely nemcsak az egyszerű, de annál hatásosabb filmes forgásnak köszönhetően sikerült megdöbbentőre.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Egy belga filmes, Alina Kneepkens visszafelé játszva mutatja be a gumicukor-gyártást, mely nemcsak az egyszerű, de...","id":"20190108_Eros_idegzetueknek_igy_keszul_a_gumicukor__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96a43644-738f-44b6-a788-36fa04983285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625985ef-1295-40cb-a8b8-e4dd8b09dd44","keywords":null,"link":"/kkv/20190108_Eros_idegzetueknek_igy_keszul_a_gumicukor__video","timestamp":"2019. január. 08. 14:06","title":"Erős idegzetűeknek: így készül a gumicukor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az agy fejlesztéséhez kitartásra van szükség, csak akkor lesz elég erős ahhoz, hogy meg tudjuk zabolázni szétfolyó elménket – vallja Ruby Wax, a tudatosjelenlét-alapú kognitív terápia szakértője. Cikkünkben az ő gyakorlatai közül mutatunk be négyet gondolataink megzabolázásához.","shortLead":"Az agy fejlesztéséhez kitartásra van szükség, csak akkor lesz elég erős ahhoz, hogy meg tudjuk zabolázni szétfolyó...","id":"20190108_mindfulness_ruby_wax_gyakorlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e942fc6-ad64-4a3f-89b4-38396dc17966","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190108_mindfulness_ruby_wax_gyakorlat","timestamp":"2019. január. 08. 13:15","title":"Képtelen irányítani a gondolatait? Mutatunk 4 mindfulness gyakorlatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","shortLead":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","id":"20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665f9e2-3602-4eb8-8f89-0ada8a176b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2019. január. 08. 15:11","title":"Ezt nem vártuk: a CÖF kínál jogsegélyszolgálatot a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem változtatnak.","shortLead":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem...","id":"20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e0d89b-bbaf-43af-8815-807b87ac7c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","timestamp":"2019. január. 08. 16:55","title":"Válaszolt a Henkel a heti 68 óra túlmunkáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","shortLead":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","id":"20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40519843-23ca-4e1d-886d-9cd8b95c67f7","keywords":null,"link":"/sport/20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","timestamp":"2019. január. 10. 06:52","title":"Szalayék egyre feljebb jönnek a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell a súlyos betegeket. ","shortLead":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell...","id":"20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69944030-aaa5-4444-ab7b-1402cf1f83bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","timestamp":"2019. január. 09. 05:48","title":"Megtelt kórházak: pénzbírságot kapnak, ha nem fogadják a súlyos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df836025-3857-4242-a5a3-95e999d1b976","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor luxusautó orrán minden korábbinál nagyobb méretű, abszolút márkahű hűtőrács kapott helyet. ","shortLead":"A bajor luxusautó orrán minden korábbinál nagyobb méretű, abszolút márkahű hűtőrács kapott helyet. ","id":"20190110_Ime_teljesen_pompajaban_az_uj_7es_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df836025-3857-4242-a5a3-95e999d1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77afab9f-280b-43bd-97f9-00c9ac600c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Ime_teljesen_pompajaban_az_uj_7es_BMW","timestamp":"2019. január. 10. 08:21","title":"Íme teljes pompájában az új 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]