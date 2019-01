Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért, hogy irányítsa a „Fontos közügyek megvitatására létrehozott nemzeti bizottságot”. Kissé leegyszerűsítve ezt afféle „francia nemzeti konzultációnak” is nevezhetnénk.","shortLead":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért...","id":"20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9d8591-a9c0-4655-990f-482a8017aec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","timestamp":"2019. január. 10. 10:20","title":"Átszámítva havi ötmilliós fizetést húzott a bérfelzárkóztatásért is felelős hivatalnok, botrány Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","shortLead":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","id":"20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d80cd0e-1a88-4830-bde2-9d022ba4f2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","timestamp":"2019. január. 09. 13:26","title":"Elegáns lakás és romániai földek is kimaradtak Bánki Erik vagyonnyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad10911-5733-475f-bad6-2d5b56b50a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az URGONight különleges eszköze fájdalommentes megoldást kínál az alvásminőség javításához. Ehhez pedig elég 20 percig viselni. ","shortLead":"Az URGONight különleges eszköze fájdalommentes megoldást kínál az alvásminőség javításához. Ehhez pedig elég 20 percig...","id":"20190109_urgonight_alvasi_problemak_alvasfigyeles_agyhullamok_ces_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad10911-5733-475f-bad6-2d5b56b50a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4a2b78-6b85-4014-a4a4-a6fd06ad26da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_urgonight_alvasi_problemak_alvasfigyeles_agyhullamok_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 17:03","title":"Nehezen alszik el? Ez a sisak segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936c9fe6-5ed8-47a5-8bee-97590e768849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autóúton járőröző rendőrök segítségével visszakerültek gazdájukhoz.","shortLead":"Az autóúton járőröző rendőrök segítségével visszakerültek gazdájukhoz.","id":"20190110_m0_autout_kutya_mentes_rendorseg_kozutkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=936c9fe6-5ed8-47a5-8bee-97590e768849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d017fa-481c-4091-9be0-e93cae2eba1e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_m0_autout_kutya_mentes_rendorseg_kozutkezelo","timestamp":"2019. január. 10. 13:27","title":"Elcsatangolt kutyákat mentettek rendőrök a forgalmas M0-sról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vele és egy másik időskorú sértettel hitelt vetetett fel, internetszolgáltatást köttetett be, de tartozásait soha nem adta meg.","shortLead":"Vele és egy másik időskorú sértettel hitelt vetetett fel, internetszolgáltatást köttetett be, de tartozásait soha nem...","id":"20190109_Idos_Alzheimerkorban_szenvedo_ismeroset_hasznalta_ki_a_kaposvari_csalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a252e92-b040-41ef-8480-d59816c64196","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Idos_Alzheimerkorban_szenvedo_ismeroset_hasznalta_ki_a_kaposvari_csalo","timestamp":"2019. január. 09. 07:30","title":"Idős, Alzheimer-kórban szenvedő ismerősét használta ki a kaposvári csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50185ed3-5c9e-47ad-9179-ba52c06414d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a Békás-tó partján tűnt fel a felirat.","shortLead":"Most a Békás-tó partján tűnt fel a felirat.","id":"20190108_Ma_mar_masodszor_tapossak_a_hoba_Debrecenben_hogy_O1G","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50185ed3-5c9e-47ad-9179-ba52c06414d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2fd84d-1fde-4d46-a162-5a3882bff600","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ma_mar_masodszor_tapossak_a_hoba_Debrecenben_hogy_O1G","timestamp":"2019. január. 08. 19:01","title":"Ma már másodszor tapossák a hóba Debrecenben, hogy O1G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit választja.","shortLead":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit...","id":"20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb16b2d-971b-41b8-a016-a952e5a03658","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","timestamp":"2019. január. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Havas hátsó lámpa mellett ködlámpával vakít a csepeli autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]