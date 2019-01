Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Carlos Ghosnról kiderült, hogy nem fizet vagyonadót Franciaországban, mert hivatalosan Hollandiában van bejelentve.","shortLead":"Carlos Ghosnról kiderült, hogy nem fizet vagyonadót Franciaországban, mert hivatalosan Hollandiában van bejelentve.","id":"20190111_Francia_tenyfeltaro_ujsagirok_otthon_is_lebuktattak_a_Japanban_lekapcsolt_autokiralyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90714789-6bc1-427e-98dc-9c805f1ba381","keywords":null,"link":"/kkv/20190111_Francia_tenyfeltaro_ujsagirok_otthon_is_lebuktattak_a_Japanban_lekapcsolt_autokiralyt","timestamp":"2019. január. 11. 11:13","title":"Francia tényfeltáró újságírók otthon is lebuktatták a Japánban lekapcsolt autókirályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","shortLead":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","id":"20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056fd2e-2b30-4f93-bb5d-bb0116960368","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Lesz, ahol -15 fok lesz pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ce7df2-a4cd-446b-a8b2-45812c100930","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több száz járatot töröltek Németországban a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti nemzetközi repülőtér csütörtöki menetrendjéből a biztonsági szolgálatok dolgozóinak egész napos sztrájkja miatt.","shortLead":"Több száz járatot töröltek Németországban a düsseldorfi, a köln-bonni és a stuttgarti nemzetközi repülőtér csütörtöki...","id":"20190110_sztrajk_munkabeszuntetes_koln_bonn_stuttgart_repuloter_biztonsagi_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ce7df2-a4cd-446b-a8b2-45812c100930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e20f77-9392-4734-8c48-51649100bed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_sztrajk_munkabeszuntetes_koln_bonn_stuttgart_repuloter_biztonsagi_szolgalat","timestamp":"2019. január. 10. 10:21","title":"Dübörög a német repülőtéri sztrájk, magyarokat is érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78abd1b-2628-4d5b-b04b-89631c779935","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy A kategóriás akciófilmszínész Ferrariját megcsípni nem tűnik rossz befektetésnek. ","shortLead":"Egy A kategóriás akciófilmszínész Ferrariját megcsípni nem tűnik rossz befektetésnek. ","id":"20190110_jason_statham_ferrari_F12berlinetta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e78abd1b-2628-4d5b-b04b-89631c779935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35de7f4e-c63f-4d4a-83a6-95aa3618abe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_jason_statham_ferrari_F12berlinetta","timestamp":"2019. január. 10. 17:42","title":"Jason Statham eladó Ferrarija tulajdonképp akciós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bő 40 milliárdot biztosan kifizet a kormány a 2018-as kommunikációra, további 10 milliárd pedig opciós tétel. Most itt a New Land-es példa, hogyan merítik ki a keretösszeget.","shortLead":"Bő 40 milliárdot biztosan kifizet a kormány a 2018-as kommunikációra, további 10 milliárd pedig opciós tétel. Most itt...","id":"20190110_Meg_10_szazalekot_radobott_az_MNB_a_kormany_kedvenc_kommunikacios_cegenek_kozbeszerzesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ff29b-7981-43ed-b83d-b63b56fbe2e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Meg_10_szazalekot_radobott_az_MNB_a_kormany_kedvenc_kommunikacios_cegenek_kozbeszerzesere","timestamp":"2019. január. 10. 13:45","title":"Még 10 százalékot rádobott az MNB a kormány kedvenc kommunikációs cégének közbeszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b213e72c-cb41-43b5-9d68-181d7bc9ea41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány bedrogozták, úgy kényszerítették prostitúcióra. ","shortLead":"A lány bedrogozták, úgy kényszerítették prostitúcióra. ","id":"20190110_14_eves_lanyt_kenyszeritettek_prostituciora_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b213e72c-cb41-43b5-9d68-181d7bc9ea41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c844fe-d2a5-4f21-adf1-bc9f6722ea45","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_14_eves_lanyt_kenyszeritettek_prostituciora_Szegeden","timestamp":"2019. január. 10. 16:50","title":"14 éves lányt kényszerítettek prostitúcióra Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerintük ugyanis csak arra használják őket, hogy pénzt vegyenek el a szegényektől.","shortLead":"Szerintük ugyanis csak arra használják őket, hogy pénzt vegyenek el a szegényektől.","id":"20190110_Sorra_rongaljak_a_traffipaxokat_Franciaorszagban_a_sargamellenyes_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f073270-51a3-4f6a-93ca-dbb59512cb98","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Sorra_rongaljak_a_traffipaxokat_Franciaorszagban_a_sargamellenyes_tuntetok","timestamp":"2019. január. 10. 18:55","title":"Sorra rongálják a traffipaxokat Franciaországban a sárgamellényes tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Baj lehetett az akciók feltételeivel és a készletmennyiséggel.","shortLead":"Baj lehetett az akciók feltételeivel és a készletmennyiséggel.","id":"20190110_Vizsgalja_a_GVH_az_eMAG_Black_Friday_akciojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0963a724-bb34-4bcc-8cd6-8c505dcf1195","keywords":null,"link":"/kkv/20190110_Vizsgalja_a_GVH_az_eMAG_Black_Friday_akciojat","timestamp":"2019. január. 10. 16:03","title":"Vizsgálja a GVH az eMAG Black Friday akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]