Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","shortLead":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","id":"20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e6756-3906-456b-a378-00927628b84a","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","timestamp":"2019. január. 16. 14:23","title":"Nyaki fájdalmai miatt visszavonul Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az évszázad legfontosabb, egyben legfurcsább szavazása zajlott le ma este a brit parlamentben. A végeredmény megjósolható volt, a következmények annál kevésbé. A tét: milyen körülmények között zajlik le a Brexit, megtörténik-e, és ha igen, ki vezényli le.","shortLead":"Az évszázad legfontosabb, egyben legfurcsább szavazása zajlott le ma este a brit parlamentben. A végeredmény...","id":"20190115_brexit_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d6170-00ab-4565-b8e0-6b7a624708c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_brexit_szavazas","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb11e5a-523f-425a-bcd3-ddc0a1a70624","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól látszik, hogy a sportosan elegáns design miatt ezúttal is elbukunk némi praktikumot. ","shortLead":"Jól látszik, hogy a sportosan elegáns design miatt ezúttal is elbukunk némi praktikumot. ","id":"20190115_ime_az_uj_kecskemeti_mercedes_cla_sportos_kombi_kivitele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb11e5a-523f-425a-bcd3-ddc0a1a70624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80d770a-1e0f-499d-ba1c-7e6f68e76e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_ime_az_uj_kecskemeti_mercedes_cla_sportos_kombi_kivitele","timestamp":"2019. január. 15. 13:21","title":"Ilyen lehetne az új kecskeméti Mercedes CLA sportos kombi kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ab6c7e-3be7-45ff-ae9a-6d73fd0d7e4e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkapta David Cameront a BBC, és egészen érdekes dolgokat mondott.","shortLead":"Elkapta David Cameront a BBC, és egészen érdekes dolgokat mondott.","id":"20190116_Osszedol_Britannia_aki_okozta_nyugodtan_kocog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ab6c7e-3be7-45ff-ae9a-6d73fd0d7e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7238ed5-2662-4cb4-9f57-ac1749845c2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Osszedol_Britannia_aki_okozta_nyugodtan_kocog","timestamp":"2019. január. 16. 20:44","title":"Összedől Britannia, aki okozta, nyugodtan kocog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Korda-házaspár életrajzi könyvéből végre kiderül, honnan eredt – ahogy Balázs Klári fogalmaz – az „iszonyatos nőfalás”.","shortLead":"A Korda-házaspár életrajzi könyvéből végre kiderül, honnan eredt – ahogy Balázs Klári fogalmaz – az „iszonyatos...","id":"20190116_Nem_fogja_elhinni_mivel_cafolta_Korda_Gyorgy_a_melegsegerol_szolo_pletykakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a2725b-6692-4d91-b9e6-3ba6de8c40bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Nem_fogja_elhinni_mivel_cafolta_Korda_Gyorgy_a_melegsegerol_szolo_pletykakat","timestamp":"2019. január. 16. 10:22","title":"Nem túl meglepő módon cáfolta Korda György a melegségéről szóló pletykákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","shortLead":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","id":"20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce813eb-7096-497d-8ffb-8f200897769c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","timestamp":"2019. január. 16. 10:40","title":"A forgalommal szemben menekülve próbálta lerázni a rendőröket egy német audis Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa4db64-ea63-49a4-aa28-765f856adae9","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A Brexit egy tesztüzem. Ötszázmillió polgár nézheti végig, milyen lehetőséget és védelmet nyújt országa uniós tagsága. Theresa May kedd esti parlamenti veresége ilyen téren számunkra is tanulságokat hordoz.","shortLead":"A Brexit egy tesztüzem. Ötszázmillió polgár nézheti végig, milyen lehetőséget és védelmet nyújt országa uniós tagsága...","id":"20190116_Eloben_kozvetitik_a_nemzetallam_csodjet_mig_az_Europai_Unio_koszoni_megvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa4db64-ea63-49a4-aa28-765f856adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f766b3-48f4-44b2-ae00-5c0898558b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Eloben_kozvetitik_a_nemzetallam_csodjet_mig_az_Europai_Unio_koszoni_megvan","timestamp":"2019. január. 16. 13:50","title":"Élőben közvetítik a nemzetállam csődjét, míg az Európai Unió köszöni, megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntést a keddi Magyar Közlönyben jelentették be.","shortLead":"A döntést a keddi Magyar Közlönyben jelentették be.","id":"20190115_felmentes_paksi_atomeromu_kapacitasanak_fenntartasaert_felelos_allamtitkar_aszodi_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005f186c-a314-4322-8af8-68a1a3771e0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_felmentes_paksi_atomeromu_kapacitasanak_fenntartasaert_felelos_allamtitkar_aszodi_attila","timestamp":"2019. január. 15. 16:59","title":"Felmentették a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]