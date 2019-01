Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni a személyi kedvezményre való jogosultságot, ha valakinek olyan fogyatékossága van, amely idén került fel a súlyos fogyatékosságok listájára.","shortLead":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium, hogy az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni...","id":"20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f7cded-64ff-4057-90c6-e1e877076eda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Uzent_a_miniszterium_a_fogyatekkal_eloknek_penz_kaphatnak_vissza_nezzek_at_az_adobevallasukat","timestamp":"2019. január. 24. 13:24","title":"Üzent a minisztérium a súlyos betegséggel élőknek: öt éven belül kaphatnak vissza pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A világ minden részén oktatási reformok zajlanak, de ezek jó részét politikai és gazdasági érdekek vezérlik – állítja Ken Robinson. A nemzetközi hírű oktatási szakember új kötetében e helyett egy alulról jövő oktatási forradalomról ír, amely már sok helyen el is kezdődött. Szerinte először térképezzük fel a tanulók szükségleteit, és csak utolsósorban alkossunk tantervet. Állítja: megbukott az oktatás egységesítésének eszméje.\r

\r

","shortLead":"A világ minden részén oktatási reformok zajlanak, de ezek jó részét politikai és gazdasági érdekek vezérlik – állítja...","id":"20190122_Az_a_legfontosabb_ami_a_tanulonak_fontos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09519341-ce0c-46f9-9458-6e7e9f2685a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d41831-c30f-49ab-800a-f733a18ed267","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Az_a_legfontosabb_ami_a_tanulonak_fontos","timestamp":"2019. január. 22. 20:00","title":"Az a legfontosabb, ami a tanulónak fontos. És a tanterv, amit ismerünk, nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Karának és 3D Központjának kutatói, akik azt is eltervezték már, mely betegcsoport számára készítenek először \"kézműves\" gyógyszert. A pirulákat elsőként a klinikákon vetnék be, de később a patikákban is számunkra gyártott gyógyszereket kaphatunk. ","shortLead":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem...","id":"20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7832e0-8a23-4e22-95d1-bf0a4c103c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","timestamp":"2019. január. 23. 11:20","title":"Nyomtassa ki gyógyszerét a sarki patikában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ügyvédje szerint be fogja perelni a vádaskodó nőt rágalmazás miatt.","shortLead":"Ügyvédje szerint be fogja perelni a vádaskodó nőt rágalmazás miatt.","id":"20190123_Szabadon_engedtek_a_nemi_eroszakkal_vadolt_Chris_Brownt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a08b8ba-0f4c-4193-a2a3-03e619a1955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfe9036-3277-4449-a4c9-affb769608ca","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Szabadon_engedtek_a_nemi_eroszakkal_vadolt_Chris_Brownt","timestamp":"2019. január. 23. 05:24","title":"Szabadon engedték a nemi erőszakkal vádolt Chris Brownt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda új crossover modelljét élőben először a márciusi Genfi Autószalonon láthatjuk majd.","shortLead":"A Skoda új crossover modelljét élőben először a márciusi Genfi Autószalonon láthatjuk majd.","id":"20190124_skoda_kamiq_bejelentettek_a_csehek_uj_divatterepjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63cb9b6d-c787-4f4b-92e3-606e09558ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecd2252-d460-4d38-a592-dab230301969","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_skoda_kamiq_bejelentettek_a_csehek_uj_divatterepjarojat","timestamp":"2019. január. 24. 10:53","title":"Skoda Kamiq: bejelentették a csehek új divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Genoa állítólag már meg is állapodott a klubbal Schäfer András átigazolásáról.","shortLead":"A Genoa állítólag már meg is állapodott a klubbal Schäfer András átigazolásáról.","id":"20190123_mtk_genoa_serie_a_atigazolas_schafer_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2deb88af-3789-428c-befc-1950f9d834e4","keywords":null,"link":"/sport/20190123_mtk_genoa_serie_a_atigazolas_schafer_andras","timestamp":"2019. január. 23. 14:44","title":"Egymillió eurós olasz ajánlat érkezett az MTK magyar tehetségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e449cd9-329b-45f0-b636-903e3022130d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon láttunk még ilyen videót, ahol a Forma-1 közelmúltját idéző módon előzi meg egyik autós a másikat.","shortLead":"Nem nagyon láttunk még ilyen videót, ahol a Forma-1 közelmúltját idéző módon előzi meg egyik autós a másikat.","id":"20190121_autos_video_kozut_elozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e449cd9-329b-45f0-b636-903e3022130d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f14de61-8f9b-4ec4-86ad-4855843157f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_autos_video_kozut_elozes","timestamp":"2019. január. 23. 04:02","title":"Videó: ilyen előzést se láttunk még közúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem megkezdte a tűzvizsgálati eljárást, a tűz keletkezésének okait keresik a szakemberek. ","shortLead":"A katasztrófavédelem megkezdte a tűzvizsgálati eljárást, a tűz keletkezésének okait keresik a szakemberek. ","id":"20190124_ix_kerulet_kollegium_tuzoltok_katasztrofavedelem_tuzvizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb9dbeb-31f4-4684-b11a-f5f91dd264c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_ix_kerulet_kollegium_tuzoltok_katasztrofavedelem_tuzvizsgalat","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Drámai videón a IX. kerületi, halálos kollégiumtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]