[{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A külpiacokról szeretne friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezni Mészáros Lőrinc, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel, nem éppen etikusan felépített cégbirodalmát.","shortLead":"A külpiacokról szeretne friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezni Mészáros Lőrinc, hogy tovább hizlalja...","id":"201902__meszaros_kulfoldon__belepes_acitybe__sajat_labon__kalandozzunk_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ffa135-da67-4ea4-a9ba-a718a1920963","keywords":null,"link":"/gazdasag/201902__meszaros_kulfoldon__belepes_acitybe__sajat_labon__kalandozzunk_magyarok","timestamp":"2019. január. 15. 11:00","title":"Gigászi offenzívába fogott Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112b3436-622d-4c5e-afac-065a3f5ec17b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu megszerezte a szerződést, amelyből további részletek derülnek ki a nagyon olcsó menzáról.","shortLead":"A 24.hu megszerezte a szerződést, amelyből további részletek derülnek ki a nagyon olcsó menzáról.","id":"20190114_10_evig_is_mukodhet_a_Gundel_menzaja_a_Miniszterelnoksegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112b3436-622d-4c5e-afac-065a3f5ec17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2a143d-d656-48d5-85a5-152b0af5cf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_10_evig_is_mukodhet_a_Gundel_menzaja_a_Miniszterelnoksegen","timestamp":"2019. január. 14. 15:54","title":"10 évig is működhet a Gundel menzája a Miniszterelnökségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp egyik következő frissítése lehetővé teszi majd, hogy ne kelljen attól tartanunk, esetleg illetéktelenek is beleolvasnak chatjeinkbe.","shortLead":"A WhatsApp egyik következő frissítése lehetővé teszi majd, hogy ne kelljen attól tartanunk, esetleg illetéktelenek is...","id":"20190115_whatsapp_ujjlenyomatos_vedelem_alfa_fejlesztesi_fazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ff833d-115a-4594-bb5b-ab714bcfa840","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_whatsapp_ujjlenyomatos_vedelem_alfa_fejlesztesi_fazis","timestamp":"2019. január. 15. 10:03","title":"Ez lesz a biztonság: akár az ujjlenyomatával védheti majd WhatsApp-üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a83b58-ee36-4473-9c34-068642f7dae9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A február 7-én kezdődő Berlini Nemzetközi Filmfesztivál kihirdette a rövidfilmprogramját: 17 országból érkezett 24 rövidfilm kapott meghívást az év első A-kategóriás filmünnep versenyébe, köztük Buda Flóra Anna Entropia című MOME Animáció diplomafilmje, és Tóth Luca Lidérc úr című magyar-francia koprodukcióban készült alkotása. ","shortLead":"A február 7-én kezdődő Berlini Nemzetközi Filmfesztivál kihirdette a rövidfilmprogramját: 17 országból érkezett 24...","id":"20190114_Berlinale_Buda_Flora_Anna_Toth_Luca_rovidfilm_Entropia_Liderc_ur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7a83b58-ee36-4473-9c34-068642f7dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f747046a-716b-4c36-952b-a32cdd9804eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Berlinale_Buda_Flora_Anna_Toth_Luca_rovidfilm_Entropia_Liderc_ur","timestamp":"2019. január. 14. 15:53","title":"Két magyar rövidfilmet is meghívtak a Berlinaléra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milyen az ideális állás? Ezt a kérdést tette fel a PageGroup üzleti tanácsadó iroda egy 1150 fős reprezentatív, állást kereső francia csoportnak. Tegyük hozzá, egyetemi végzettségű szakemberekről van szó.","shortLead":"Milyen az ideális állás? Ezt a kérdést tette fel a PageGroup üzleti tanácsadó iroda egy 1150 fős reprezentatív, állást...","id":"20190116_Az_idealis_allas_nem_a_fizetes_fuggvenye_persze_ha_eleg_magas_a_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890c63c8-6024-4714-95d5-79dc871ac047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Az_idealis_allas_nem_a_fizetes_fuggvenye_persze_ha_eleg_magas_a_fizetes","timestamp":"2019. január. 16. 11:34","title":"Az ideális állás nem a fizetés függvénye, persze ha elég magas a fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14a83c3-4318-4e0b-94ac-4f16431c4a33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel. A felhasználók biztosan örülnének, ha az idei Apple-telefonokban visszaköszönne a szenzorszigetet kiváltó elképzelés.","shortLead":"Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel...","id":"20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f14a83c3-4318-4e0b-94ac-4f16431c4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b4052-6d1f-4bff-b65c-53c82050f723","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_koncepciovideo_notch_nelkuli_iphone","timestamp":"2019. január. 15. 12:03","title":"Ezt a videót az Apple is megszívlelhetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg az üvöltő ifjúság zenéjének titkát.","shortLead":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg...","id":"20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0679802-0838-4ac4-b125-dba3f5456d30","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","timestamp":"2019. január. 16. 09:21","title":"Óriási megfejtést adott egy pécsi besúgó a popzene sikeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják rávenni a fiatalokat.","shortLead":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják...","id":"20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c35de36-b611-438c-9990-3e7207d131aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","timestamp":"2019. január. 16. 14:03","title":"Örülhetnek a szülők, egy rakás veszélyes videót töröl a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]