[{"available":true,"c_guid":"da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mer Jegiazarján 52 napja éhségsztrájkolt - közölte az örmény büntetés-végrehajtási szolgálat.\r

\r

","shortLead":"Mer Jegiazarján 52 napja éhségsztrájkolt - közölte az örmény büntetés-végrehajtási szolgálat.\r

\r

","id":"20190126_Meghalt_egy_bortonben_ehsegsztrajkolo_ormeny_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da1a39d6-df01-48d7-ab7c-fdfcff4b642d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8ece6c-200d-4dd7-ab13-ef3ab2a00e63","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Meghalt_egy_bortonben_ehsegsztrajkolo_ormeny_politikus","timestamp":"2019. január. 26. 20:18","title":"Meghalt egy börtönben éhségsztrájkoló örmény politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Százkilencre nőtt a kelet-mexikói Hidalgo állam Tlahuelilpan nevű városában a múlt héten, egy megcsapolt üzemanyag-vezetéknél bekövetkezett robbanás halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Százkilencre nőtt a kelet-mexikói Hidalgo állam Tlahuelilpan nevű városában a múlt héten, egy megcsapolt...","id":"20190125_mexiko_olajvezetek_robbanas_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcffa8e-f933-412d-806f-1f4adb2c2d92","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_mexiko_olajvezetek_robbanas_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. január. 25. 18:22","title":"Már 109 halottja van a mexikói olajvezeték-robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","shortLead":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","id":"20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f23316f-5e9b-4234-ba4b-e75e201f7ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","timestamp":"2019. január. 26. 13:19","title":"Puzsér kiosztotta Horváth Csabát, de Karácsonyt sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters szerint Kreml-közeli, illetve azzal szoros kapcsolatban álló katonákat vezényeltek Venezuelába, hogy segítsék Nicolás Maduro elnök személyi védelmét. ","shortLead":"A Reuters szerint Kreml-közeli, illetve azzal szoros kapcsolatban álló katonákat vezényeltek Venezuelába, hogy segítsék...","id":"20190126_Orosz_maganhadsereg_katonai_vigyazhatnak_Madurora_Venezuelaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b55b84-41d7-41a1-a9c7-50c34e7cfb8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Orosz_maganhadsereg_katonai_vigyazhatnak_Madurora_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 26. 14:20","title":"Orosz magánhadsereg katonái vigyázhatnak Maduróra Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem csak Tarlós István jogásza mondja, hogy törvénysértő határozatban elutasítani a túlóratörvény alkalmazását, egy munkajogásznak is ugyanez az álláspontja. A politikai cirkusz tehát fokozódik: az önkormányzati határozatokat felülvizsgáló – és fideszes vezetésű – Kormányhivatalok jó eséllyel megsemmisítik a döntést. ","shortLead":"Nem csak Tarlós István jogásza mondja, hogy törvénysértő határozatban elutasítani a túlóratörvény alkalmazását...","id":"20190125_tuloratorveny_onkormanyzat_hatarozat_tarlos_botka_munkajogasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16d46aa-2595-4eb8-b200-4fb65d8817bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_tuloratorveny_onkormanyzat_hatarozat_tarlos_botka_munkajogasz","timestamp":"2019. január. 25. 17:20","title":"Törvénysértő politikai húzások csupán a túlóratiltó önkormányzati döntések? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","shortLead":"Három ország van csak az EU-ban, ahol kevesebben szereznek diplomát 35 éves korukig, mint nálunk.","id":"20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69e0315-2772-47f9-8c10-9eeed7659552","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Ritka_rosszul_all_Magyarorszag_a_diplomasok_aranyaban","timestamp":"2019. január. 26. 16:59","title":"Ritka rosszul áll Magyarország a diplomások arányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos, hogy a hirtelen jött gondoskodásnak valóban örülni lehet. Egyesek szerint nem elképzelhetetlen, hogy a Google a szolgáltatás ellehetetlenítésére készül.","shortLead":"A Google több arra utaló jel szerint is elkezdte behozni a Maps lemaradását a Waze-val szemben, ám nem biztos...","id":"20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3728b-199b-4111-85f7-79ef14b3b68d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_google_maps_terkep_waze_kozlekedes","timestamp":"2019. január. 26. 16:03","title":"Használja a Waze-t? Akkor ennek a hírnek nagyon nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c8df7e-7650-48b0-abca-d71c8eaacd38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció a jövő hétfőn kezdődő baloldali főpolgármester-jelölti előválasztáson Karácsony Gergelyt támogatja.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció a jövő hétfőn kezdődő baloldali főpolgármester-jelölti előválasztáson Karácsony Gergelyt...","id":"20190126_Gyurcsanyek_is_Karacsonyt_tamogatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c8df7e-7650-48b0-abca-d71c8eaacd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5d2a7-94a3-4aa0-9924-8f68ea194c72","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Gyurcsanyek_is_Karacsonyt_tamogatjak","timestamp":"2019. január. 26. 10:30","title":"Gyurcsányék is Karácsonyt támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]