Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután felvetődött, hogy a programot profi szinten űzőket akár egy nagyobb mérkőzés keretein belül is egymásnak ereszthetnék. ","shortLead":"Saját bajnokságot indít a népszerű földművelős videojátékot, a Farming Simulatort fejlesztő Giants Software, miután...","id":"20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4052b3e-143d-4b83-b3bd-2deb5923a708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63287457-faa4-4ea4-943f-a5f0174cc462","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_farming_simulator_giants_software_esport_verseny_liga","timestamp":"2019. január. 28. 18:03","title":"Jön az e-sport-verseny, ahol csak vetni és aratni kell, a legjobbak pedig milliókat vihetnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 65 éves Howard Schultz azt mondta, függetlenként indulna. ","shortLead":"A 65 éves Howard Schultz azt mondta, függetlenként indulna. ","id":"20190128_Amerikai_elnok_akar_lenni_a_volt_Starbucksvezer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ecb00f-6826-40f6-8624-4608234b04c1","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Amerikai_elnok_akar_lenni_a_volt_Starbucksvezer","timestamp":"2019. január. 28. 07:02","title":"Amerikai elnök akar lenni a volt Starbucks-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"","category":"itthon","description":"A károsult megsérült, kórházba vitték.","shortLead":"A károsult megsérült, kórházba vitték.","id":"20190128_Embert_gazolt_a_vonat_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9735802c-457e-44e0-ae2f-acc0a3093f02","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Embert_gazolt_a_vonat_Debrecenben","timestamp":"2019. január. 28. 13:46","title":"Embert gázolt a vonat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","shortLead":"A Nemzeti Közműszolgáltató tehetetlen, a helyieket zavarja a pazarlás.","id":"20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4391616a-fe1d-4b9d-81a3-50568902e9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433ec2c9-baa4-4cf2-86a2-3997cff75a60","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_A_fenyuzo_Kecskemet__ot_eve_eg_egy_utcai_lampa","timestamp":"2019. január. 28. 13:23","title":"A fényűző Kecskemét – öt éve ég egy utcai lámpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c2e9f-4fb5-4a44-acd5-8a882e8d9c5b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az egykori first lady önéletrajzi könyvében többek között a családját érintő pletykák, és Donald Trump ebben játszott szerepe is szóba jön.","shortLead":"Az egykori first lady önéletrajzi könyvében többek között a családját érintő pletykák, és Donald Trump ebben játszott...","id":"20190128_Mit_nem_bocsat_meg_Michelle_Obama_soha_Donald_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225c2e9f-4fb5-4a44-acd5-8a882e8d9c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7004a8e-2025-42ba-94ba-28f7d2ccaadb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190128_Mit_nem_bocsat_meg_Michelle_Obama_soha_Donald_Trumpnak","timestamp":"2019. január. 28. 19:15","title":"Mit nem bocsát meg Michelle Obama soha Donald Trumpnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők biztonságosnak.","shortLead":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők...","id":"20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403d461d-272a-4c45-9647-40778a87c969","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","timestamp":"2019. január. 28. 10:03","title":"A YouTube karanténba zárja az áltudományos és összeesküvés-elméletes videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","shortLead":"A szülők a második gyereküket vesztették el az egész világot megindító baleset következtében.","id":"20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c45c7d-3d20-4b00-9af7-448a563847f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Eltemettek_a_100_meteres_kutba_zuhant_kisfiut","timestamp":"2019. január. 27. 17:36","title":"Eltemették a 100 méteres kútba zuhant kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes években Angliába, majd hazatért. Ma Orbánt támogatja. A fia nem. Közösen járták be Magyarországot, hogy lássák, mi a helyzet, és hogy ütköztessék véleményüket.","shortLead":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes...","id":"20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6f2c38-f23f-4548-a00f-36435aa6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","timestamp":"2019. január. 28. 14:02","title":"„Orbán fél” – bejárta Magyarországot a Guardian magyar újságírója és Orbán-támogató apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]