[{"available":true,"c_guid":"4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit dízel motorjával hívja fel magára a figyelmet.","shortLead":"A japán márka heteken belül hazánkba érkező kompakt modellje egyrészt külcsínjével, másrészt kicsit benzines, kicsit...","id":"20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfa167e-ca2a-4064-bfda-3eb03cf89d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eddd4-32a6-41b1-bb3c-df5827a4282c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_hazankban_az_uj_mazda_3_mennyibe_kerul_es_mikor_erkezik_a_szemrevalo_golfrivalis","timestamp":"2019. január. 29. 15:21","title":"Hazánkban az új Mazda 3: mennyibe kerül, és mikor érkezik a szemrevaló Golf-rivális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","shortLead":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","id":"20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c016e-9208-462f-8413-41c4bd3a054c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","timestamp":"2019. január. 28. 18:14","title":"Rémisztően dobálja a szél a repülőgépeket az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma este újabb tárgyalás következhet a Brexit ügyében.","shortLead":"Ma este újabb tárgyalás következhet a Brexit ügyében.","id":"20190130_Az_EU_uzen_a_briteknek_nem_nem_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dacec6-22d5-4049-9e4e-61045b303d27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Az_EU_uzen_a_briteknek_nem_nem_nem","timestamp":"2019. január. 30. 11:14","title":"Az EU üzen a briteknek: nem, nem, nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk – ez Oberfrank Pál egyik legfőbb érve arra, hogy miért tette lehetővé a szexuális zaklatással megvádolt Marton László rendezői visszatérését. ","shortLead":"Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk – ez Oberfrank Pál egyik legfőbb érve arra, hogy miért...","id":"20190129_Oberfrank_Pal_szerint_minden_szempontbol_jo_dontes_rendezni_hagyni_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Marton_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64fc93-9191-4dd0-b2bc-90f77be62936","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Oberfrank_Pal_szerint_minden_szempontbol_jo_dontes_rendezni_hagyni_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Marton_Laszlot","timestamp":"2019. január. 29. 09:06","title":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni, hogy hitelmentesen tudjon valaki saját lakást vásárolni. Egy átlagos 22,5 millió forintos panel 8,5 évnyi nettó átlagfizetésből érhető el, míg téglaingatlan esetében 14 évre nyúlik ez az időszak. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni...","id":"20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bddbfe9-6d17-4aab-8f12-b0cfe766ee52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","timestamp":"2019. január. 29. 10:34","title":"Az egészségügyben dolgozók 13 évnyi fizetésből tudnak panellakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87aed8c3-c9af-4711-8a61-cc4bcf075f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt hónapos jogosítvánnyal, barátja autójával egy kanyar után áttért a szemközti sávba, majd összeütközött egy neki szemből érkező személygépkocsival, és a vétlen autós meghalt. A nyáron történt baleset vizsgálatát a rendőrség lezárta. ","shortLead":"Öt hónapos jogosítvánnyal, barátja autójával egy kanyar után áttért a szemközti sávba, majd összeütközött egy neki...","id":"20190128_Gyorshajtas_halalos_baleset_szemelygepkocsi_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87aed8c3-c9af-4711-8a61-cc4bcf075f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80287c4c-e2a7-4453-9c98-d22b71bd5ac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Gyorshajtas_halalos_baleset_szemelygepkocsi_rendorseg","timestamp":"2019. január. 28. 19:54","title":"Gyorsan hajtott a tizenhét éves fiú, halálos balesetet okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d868df40-e71a-47f1-b929-bb3616feb9f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése után a bankok jó része a közterhet közvetlenül a fogyasztóra hárította. Ezt jogszerűen meg is tehették, kérdés, milyen mértékben. Matolcsy György Mesterházy Attila kérdésére küldött válasza szerint erősen megnyomták a ceruzát a pénzintézetek, majd amikor az MNB vizsgálatot indított, 26 bank be is perelte a jegybankot.","shortLead":"A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése után a bankok jó része a közterhet közvetlenül a fogyasztóra hárította. Ezt...","id":"20190130_Tranzakcios_illetek_26_bank_perelte_be_az_MNBt_volt_aki_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d868df40-e71a-47f1-b929-bb3616feb9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce0341-38da-4cd4-a93e-5d97fa3df9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Tranzakcios_illetek_26_bank_perelte_be_az_MNBt_volt_aki_nyert","timestamp":"2019. január. 30. 10:05","title":"4 milliárd forintot vettek ki jogtalanul a bankok az ügyfelek zsebéből tranzakciós illeték címén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornától, miután kedden a második játszmában feladta a szlovén Tamara Zidansek elleni mérkőzését.","shortLead":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott a thaiföldi Huahinban zajló 250 ezer dollár (69,6 millió forint) összdíjazású...","id":"20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ca4b27-e000-4946-a269-fb2f1e779f3c","keywords":null,"link":"/sport/20190129_Rosszullet_miatt_feladta_meccset_Babos_Timea","timestamp":"2019. január. 29. 13:23","title":"Rosszullét miatt feladta meccsét Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]