Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erős időszak volt kormányzati kommunikáció szempontjából 2018 utolsó negyedéve.","shortLead":"Erős időszak volt kormányzati kommunikáció szempontjából 2018 utolsó negyedéve.","id":"20190130_Harom_honap_alatt_147_milliardot_koltottek_reklamra_Roganek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecec2cf-5383-4551-9b40-2cf8cd4d42e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Harom_honap_alatt_147_milliardot_koltottek_reklamra_Roganek","timestamp":"2019. január. 30. 10:38","title":"Három hónap alatt 14,7 milliárdot költöttek reklámra Rogánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető a kilencedik percben megállította a játékot. Az egész stadion állva tapsolta az eltűnt argentin támadót.","shortLead":"A játékvezető a kilencedik percben megállította a játékot. Az egész stadion állva tapsolta az eltűnt argentin támadót.","id":"20190131_emiliano_sala_nantes_cardiff_eltunt_focista_bucsu_francia_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0781e1ca-9a57-4340-b8ed-90861cb2e869","keywords":null,"link":"/sport/20190131_emiliano_sala_nantes_cardiff_eltunt_focista_bucsu_francia_bajnoksag","timestamp":"2019. január. 31. 10:04","title":"Salát siratták a Nantes megszakított meccsén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta örömöt keresik. Bárhogy van is, a kezdeti lökés után a motiváció sok esetben átalakul valami mélyebb mozgatórugóvá. Cikkünkben négy sokat mozgó ember motivációit mutatjuk be.","shortLead":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta...","id":"20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e1c64e-70f3-4321-8374-1c0c7f24b7aa","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","timestamp":"2019. január. 31. 13:15","title":"És önt mi hajtja? Változatos motivációk sportoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó több napja a folyóban lehetett.","shortLead":"Az autó több napja a folyóban lehetett.","id":"20190130_Holttestet_talaltak_egy_autoban_a_Dunaban_Pilismarotnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff8e1d2-e58c-43de-8b91-e6ceabb17223","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Holttestet_talaltak_egy_autoban_a_Dunaban_Pilismarotnal","timestamp":"2019. január. 30. 17:49","title":"Holttestet találtak egy autóban a Dunában Pilismarótnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket helyreállítsák, így a korábbi Külügyminisztériumot, valamint részben az egykori főparancsnokságot is. Újjáépítik továbbá a Teleki-kastélyt és istállóépületét” – jelentette be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely.","shortLead":"„Folytatódik a budai Vár felújítása, a cél, hogy a világháborúban és a kommunizmusban lerombolt épületeket...","id":"20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a267ae9-4806-428b-96c4-c95dd844b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc79d2e-3de4-4b14-a0a2-6a5a608ff4af","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Visszaepiti_az_egykori_kiralyi_kulugyminiszteriumot_a_kormany_a_Varban","timestamp":"2019. január. 30. 09:13","title":"Visszaépíti az egykori királyi külügyminisztériumot a kormány a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte teljesen kifektetni a kilométeróra mutatóját.","shortLead":"A Lada Vesta sportosra hangolt csúcsmodellje közel 40 százalékkal erősebb az alapmodellnél. És szó szerint képes szinte...","id":"20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0412c991-22e0-4109-bc70-4916c84faa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9005ab03-5244-4d67-a16d-740a29b7bbe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_orosz_erofitogtatas_piacon_az_uj_lada_vesta_sport","timestamp":"2019. január. 30. 14:21","title":"Orosz erőfitogtatás: piacon az új Lada Vesta Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","shortLead":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","id":"20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09e618d-1970-45f2-ad03-09b2f3f42789","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","timestamp":"2019. január. 29. 19:46","title":"Zátonyra futott egy teherszállító hajó a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2171cd-c195-4e7f-8128-d9547c74139c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"\"Homlokomon hordtam annak bélyegét, hogy ott voltam a tűz-táncosok között, akik kollektíve bűnösök, támogatták a Kádár-rendszert, helyeselték a diktatúrát\" – Nyerges András a HVG-nek adott interjújában egy sokat bírált versantológiáról, az ezt tisztázó memoárjáról és új regényéről mesélt.","shortLead":"\"Homlokomon hordtam annak bélyegét, hogy ott voltam a tűz-táncosok között, akik kollektíve bűnösök, támogatták...","id":"20190131_Maig_azokat_az_eveket_nyogom__interju_Nyerges_Andrassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb2171cd-c195-4e7f-8128-d9547c74139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f771f51-8bbd-475f-8744-375862493321","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Maig_azokat_az_eveket_nyogom__interju_Nyerges_Andrassal","timestamp":"2019. január. 31. 11:28","title":"\"Máig azokat az éveket nyögöm\" – interjú Nyerges Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]