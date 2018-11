Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt szerdán kezdődő, kétnapos helsinki kongresszusán színvallásra bírná Orbán Viktort, milyen a viszonya a demokráciával.","shortLead":"Az Európai Néppárt szerdán kezdődő, kétnapos helsinki kongresszusán színvallásra bírná Orbán Viktort, milyen a viszonya...","id":"20181105_Uzent_a_Neppart_Orbannak_surgossegi_hatarozattervezettel_tennek_helyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4327c5ac-9b8b-4d98-b3d2-992244fecfa9","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Uzent_a_Neppart_Orbannak_surgossegi_hatarozattervezettel_tennek_helyre","timestamp":"2018. november. 05. 10:15","title":"Üzent a Néppárt Orbánnak: sürgősségi határozattervezettel tennék helyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","shortLead":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

\r

","id":"20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f074f7d-b821-44aa-9b8f-5e8152f1be5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ne_ijedjunk_meg_hetfon_orszagszerte_morgato_szirenaprobat_tartanak","timestamp":"2018. november. 04. 18:44","title":"Ne ijedjünk meg: hétfőn országszerte „morgató” szirénapróbát tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hubble felvételén két sárga fényű égitest látható egy fényív felett, a formáció mosolygó arcot rajzolt a csillagok közé. ","shortLead":"A Hubble felvételén két sárga fényű égitest látható egy fényív felett, a formáció mosolygó arcot rajzolt a csillagok...","id":"20181105_Talalt_egy_mosolygo_galaxisformaciot_a_Hubble_az_urben__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1917f6-f7a6-4642-becb-d830ce5361f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_Talalt_egy_mosolygo_galaxisformaciot_a_Hubble_az_urben__foto","timestamp":"2018. november. 05. 12:28","title":"Talált egy mosolygó galaxisformációt a Hubble az űrben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni. Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyermeknek joga van anyához és apához, kétharmadhoz köthetik a családoknak járó támogatásokat. A fiatal házasok pedig akár 10 milliós kamatmentes kölcsönt is kaphatnak.","shortLead":"December 21-ig lehet majd kitölteni és visszaküldeni. A kormány a családvédelem témakörben is képes migránsozni...","id":"20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a9bd7-b6de-4ebe-bb23-daa7e82748f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27be6aa0-01c0-4e8f-8951-14e385b12e79","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Itt_vannak_a_csaladvedelmi_nemzeti_konzultacio_kerdesei","timestamp":"2018. november. 05. 10:32","title":"Itt vannak a családvédelmi nemzeti konzultáció kérdései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd felügyelőbizottsága szerint viszont semmilyen téves és jogtalan döntés nem történt.","shortLead":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd...","id":"20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d88ca1-69a5-41bf-8a28-c451258a3d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","timestamp":"2018. november. 05. 15:02","title":"Szemétbotrány: a Zöld Híd felügyelőbizottsága nem talált hibát, a cég mégis kegyvesztett lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Verrasztó Dávid is szerzett egy aranyérmet vasárnap az úszó világkupa-sorozat rövidpályás pekingi állomásának zárónapján.\r

","shortLead":"Hosszú Katinka és Verrasztó Dávid is szerzett egy aranyérmet vasárnap az úszó világkupa-sorozat rövidpályás pekingi...","id":"20181104_Hosszu_a_zaronapon_is_behuzott_egy_aranyat_Pekingben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4170ff4-463e-41c8-bfb3-fd5099740123","keywords":null,"link":"/sport/20181104_Hosszu_a_zaronapon_is_behuzott_egy_aranyat_Pekingben","timestamp":"2018. november. 04. 17:48","title":"Hosszú a zárónapon is behúzott egy aranyat Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három év alatt megtriplázódtak a lakbérek, a közepes jövedelműek a fizetésük harmadát is elkölthetik a lakhatásra, a szegények pedig vagy eladósodnak, vagy botrányos állapotú lakásokba kényszerülnek. A csok sem segít sokat: a lakásárak jobban emelkednek, mint amekkora támogatást a legtöbben kérnek.","shortLead":"Három év alatt megtriplázódtak a lakbérek, a közepes jövedelműek a fizetésük harmadát is elkölthetik a lakhatásra...","id":"20181106_A_gazdagokon_kivul_mindenki_csak_bukik_azon_ami_a_lakaspiacon_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e964ef-5084-4111-a5d4-edc6d0fac37e","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_A_gazdagokon_kivul_mindenki_csak_bukik_azon_ami_a_lakaspiacon_tortenik","timestamp":"2018. november. 06. 06:15","title":"A gazdagokon kívül mindenki csak bukik azon, ami a lakáspiacon történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","shortLead":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","id":"20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b1ee83-0dd2-409e-9472-1ccff6f38c91","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","timestamp":"2018. november. 05. 11:34","title":"Néhány órával az esküvő után halt meg a friss házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]