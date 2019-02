Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De az egyik autótól megvált, ami fél éve még a nevén volt.","shortLead":"De az egyik autótól megvált, ami fél éve még a nevén volt.","id":"20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Sneider_Tamas_Jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b81e66-0110-41fb-85bd-83b17715626d","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Sneider_Tamas_Jobbik","timestamp":"2019. február. 01. 00:38","title":"A Jobbik elnöke megtartotta traktorját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesés Budapesten.","shortLead":"Véletlen egybeesés Budapesten.","id":"20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c820506-4acc-4f16-bee8-fdc77948f251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb707666-cea0-4996-afcd-acd9fe91da42","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ujpesten_tuntet_az_ellenzek_a_fideszes_onkormanyzat_zenes_korcsolyazast_szervezett","timestamp":"2019. január. 31. 09:23","title":"Újpesten tüntet az ellenzék, a fideszes önkormányzat zenés korcsolyázást szervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481bd57c-8b43-4c0c-b949-20bb6b2687e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ferihegyi gyorsforgalmi úton haladó Fiat Puntóba hátulról belement egy másik autó, amelynek vezetője eszméletét vesztette, de a másik sofőr segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.","shortLead":"A ferihegyi gyorsforgalmi úton haladó Fiat Puntóba hátulról belement egy másik autó, amelynek vezetője eszméletét...","id":"20190130_Segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni_a_segitseg_nelkul_tovabbhajto_autost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481bd57c-8b43-4c0c-b949-20bb6b2687e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54548c91-6ea5-4c9f-a139-98f5057782b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni_a_segitseg_nelkul_tovabbhajto_autost","timestamp":"2019. január. 30. 17:06","title":"Segítsen a rendőrségnek megtalálni a baleset után továbbhajtó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded4674d-3393-4db5-8c09-7f95b4199a16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Berénybenei úton kapták le autósok a szabályosan haladó kétpúpú tevét.","shortLead":"A Berénybenei úton kapták le autósok a szabályosan haladó kétpúpú tevét.","id":"20190201_Maganyosan_bandukolo_tevet_fotoztak_le_Lajosmizsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded4674d-3393-4db5-8c09-7f95b4199a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef53365-3817-4ccb-b121-7aab433ba67f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Maganyosan_bandukolo_tevet_fotoztak_le_Lajosmizsen","timestamp":"2019. február. 01. 11:01","title":"Magányosan bandukoló tevét fotóztak le Lajosmizsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer pedig kapott is az alkalmon.","shortLead":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer...","id":"20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6411a96a-3638-427a-8833-6e35ed88338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","timestamp":"2019. január. 31. 10:03","title":"Valentin-napra laptopot, billentyűzetet, egeret is rózsaszínben adott ki a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c","c_author":"T. R.","category":"kkv","description":"Megszületett a bérmegállapodás, közölte a szakszervezet.","shortLead":"Megszületett a bérmegállapodás, közölte a szakszervezet.","id":"20190130_Vege_a_sztrajknak_megallapodott_az_Audi_es_a_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476759d8-3f44-49b4-bc16-dec5e115ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e217e76-d2a3-44e9-8915-e669a99f5d36","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Vege_a_sztrajknak_megallapodott_az_Audi_es_a_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 30. 17:35","title":"Vége a sztrájknak: megállapodott az Audi és a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint egy koncepció felvázolása a kínai Meizu gombok és nyílások (portok) nélküli telefonja. Akár már áprilisban kézbe vehető, de igyekezni kell a megrendelésnél, mivel összesen 100 darab van belőle.","shortLead":"Több, mint egy koncepció felvázolása a kínai Meizu gombok és nyílások (portok) nélküli telefonja. Akár már áprilisban...","id":"20190201_indiegogo_meizu_zero_szaz_darab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb82aac9-5477-4076-a5c4-ed4c29a9d5ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_indiegogo_meizu_zero_szaz_darab","timestamp":"2019. február. 01. 11:03","title":"Több, mint koncepció, és drágább, mint egy iPhone: előrendelhető a Meizu gombok nélküli telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]