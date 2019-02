Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok megkezdte a kivonulást a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris rakéták betiltásáról szóló INF-szerződésből. A még a Szovjetunióval kötött megállapodás felmondásának első lépését azért teszik meg, mert Washington szerint Oroszország többször megsértette a szerződést. Az USA szövetségesei támogatásukról biztosították az Egyesült Államokat. ","shortLead":"Az Egyesült Államok megkezdte a kivonulást a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris rakéták betiltásáról szóló...","id":"20190201_Az_USA_kivonul_az_egyik_legfontosabb_nuklearis_leszerelesi_egyezmenybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066c219e-021b-4f1d-bd0b-f77834cb1202","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Az_USA_kivonul_az_egyik_legfontosabb_nuklearis_leszerelesi_egyezmenybol","timestamp":"2019. február. 01. 15:10","title":"Az USA kivonul az egyik legfontosabb nukleáris leszerelési egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség szerint a kiküldéskor összekeverték az ingyen- és a fizetős jegyeket, amiért elnézést kérnek.","shortLead":"A szövetség szerint a kiküldéskor összekeverték az ingyen- és a fizetős jegyeket, amiért elnézést kérnek.","id":"20190131_132_ezret_fizetett_negy_ingyenjegyert_a_teniszszovetseg_megmagyarazza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98307b4-d74b-4696-9820-3379016992bf","keywords":null,"link":"/sport/20190131_132_ezret_fizetett_negy_ingyenjegyert_a_teniszszovetseg_megmagyarazza","timestamp":"2019. január. 31. 11:16","title":"132 ezret fizetett négy ingyenjegyért, a teniszszövetség megmagyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves Varga Flórát keresi a rendőrség, segítsen megtalálni.","shortLead":"A 22 éves Varga Flórát keresi a rendőrség, segítsen megtalálni.","id":"20190201_Marciusban_tunt_el_ez_a_lenti_lany_meg_mindig_keresi_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9e8a5c-08cb-49fa-8d45-cb368c77d063","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Marciusban_tunt_el_ez_a_lenti_lany_meg_mindig_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 01. 15:26","title":"Márciusban tűnt el ez a lenti lány, még mindig keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ded5e-5227-44fb-884c-2c972e19c659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A holland múzeumok kiakadtak, mert a hercegnő nem ajánlotta fel a rajzot nekik megvételre. A miniszterelnök szerint ez az egész magánügy.\r

\r

","shortLead":"A holland múzeumok kiakadtak, mert a hercegnő nem ajánlotta fel a rajzot nekik megvételre. A miniszterelnök szerint...","id":"20190130_Krisztina_holland_hercegno_vitat_kavaro_dontese_23_milliardert_adta_el_Rubensrajzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42ded5e-5227-44fb-884c-2c972e19c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0719b00-9413-4516-9458-bc3b18158078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Krisztina_holland_hercegno_vitat_kavaro_dontese_23_milliardert_adta_el_Rubensrajzat","timestamp":"2019. január. 30. 20:39","title":"Krisztina holland hercegnő vitát kavaró döntése: 2,3 milliárdért adta el Rubens-rajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b6ee1b-8803-4639-97b4-e33bb6ac01f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Remélem legközelebb sikerül meghalnod, a Rossz versek, a Napszállta, és az Aranyélet is kapott díjat.","shortLead":"A Remélem legközelebb sikerül meghalnod, a Rossz versek, a Napszállta, és az Aranyélet is kapott díjat.","id":"20190201_Ezek_a_tavalyi_filmek_kaptak_a_Magyar_Filmkritikusok_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b6ee1b-8803-4639-97b4-e33bb6ac01f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c862ad-6d61-49bf-8361-84e9d0b4f95a","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Ezek_a_tavalyi_filmek_kaptak_a_Magyar_Filmkritikusok_dijat","timestamp":"2019. február. 01. 17:20","title":"Ezek a tavalyi filmek kapták a Magyar Filmkritikusok díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA nem adja le az Európai Ügyészséges hirdetést, Hadházy és Szél visszatért az MTVA-székházba. Ez csak villámlátogatás a legutóbbi akcióhoz képest, mikor majdnem egy teljes hetet bent töltöttek a székházban.","shortLead":"Az MTVA nem adja le az Európai Ügyészséges hirdetést, Hadházy és Szél visszatért az MTVA-székházba. Ez csak...","id":"20190131_Hadhazy_visszatert_az_MTVAba_rogton_leracsoztak_az_egyik_folyosot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c80784-7bf5-4bab-be44-83ed9cf1ffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ff0cc1-4f6b-423d-984d-474db41c1b99","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Hadhazy_visszatert_az_MTVAba_rogton_leracsoztak_az_egyik_folyosot","timestamp":"2019. január. 31. 11:31","title":"Hadházy visszatért az MTVA-ba, rögtön lerácsozták az egyik folyosót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti, tisztában van-e a 2019. január 1-jétől hatályos újdonságokkal.","shortLead":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti...","id":"20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb2ddf-9762-4596-826b-925056c1c0c7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","timestamp":"2019. január. 31. 07:19","title":"Kata-teszt: biztos, hogy mindent tud a 2019-től érvényes változásokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89abb7-7de4-43e5-8865-a51fd568c410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok ezekben a napokban nem csak a lehetőségek, de a sarkvidéki időjárás hazája is: a levegő hőmérséklete helyenként a -40 Celcius-fokot közelíti. ","shortLead":"Az Egyesült Államok ezekben a napokban nem csak a lehetőségek, de a sarkvidéki időjárás hazája is: a levegő...","id":"20190131_egyesult_allamok_chicago_sarkvideki_hideg_polar_vortex_sziberia_antarktisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb89abb7-7de4-43e5-8865-a51fd568c410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11700dcb-a56e-473e-9a41-7516c18f4b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_egyesult_allamok_chicago_sarkvideki_hideg_polar_vortex_sziberia_antarktisz","timestamp":"2019. január. 31. 17:03","title":"Amerikában most hidegebb van, mint az Antarktiszon vagy Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]