Az uniós projektek tömeges bedőlésétől tarthat a kormány, mert az emelkedő bérköltségek miatt a pályázati nyertesek nem tudják a fix támogatási összegből kigazdálkodni a fejlesztéseket – írja elemzésében a Portfolio. A portál szerint ezt jelzi az is, hogy az Integrált Közlekedési Operatív Programban (IKOP) már a rendelkezésre álló források 138 százalékát kiosztották, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás fejlesztési Operatív Programban (KÖFOP) pedig 148 százalékos ez a ráta. Ezek a túlfutások utalnak arra, hogy a már korábban eldöntött és leszerződött projekteknél durva, 40-50 százalékos ár- és bérjellegű költség elszállás következett be, de ezeket a kiemelt, közszférabeli projekteket ezzel együtt is engedik megvalósítani a döntéshozók, illetve képesek megvalósítani a projektgazdák.

A gazdaság más területein is hasonló költségnövekedéssel lehet számolni, ám ilyen engedékenységgel aligha: a Portfolio szerint ezért várható az, hogy sok projektgazda visszaad egy-egy gazdaságfejlesztési (GINOP vagy VP) támogatást.

Nem csak ezeknél az operatív programoknál lehet gond. A hvg.hu korábban a településfejlesztési (TOP) források kapcsán írt a problémáról, amely a szegény önkormányzatok számára azért égető, mivel 100 százalékos támogatási arányú projektekre nyertek el támogatást. És nem tudják saját forrásból vagy hitelből kigazdálkodni a többletet.

A Portfolio most idézi a Világgazdaság nemrég megjelent cikkét, amelyből az derült ki, a GINOP-ban még a legoptimistább becslések szerint is 10 százalék lehet a visszahulló pénzek aránya, de ez elérheti akár a 20-30 százalékot is. Ezekre a pénzekre már nyáron új pályázatot írhatnak ki.

A Portfolio ennél alacsonyabb arányokat feltételezve is azt írja, hogy – a még nem kiosztott pénzekkel együtt – mintegy 650 milliárd forint EU-pénz várhat kiosztásra.

(Portfolio)