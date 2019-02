A kilátás stabil, így várhatóan marad is a befektetésre ajánlott szint alsó határa feletti minősítés.

Egy fokozattal, BBB-re minősítette fel a magyar adósosztályzatot a Standard & Poor's, a hitelminősítőnél ez két fokozattal van a befektetésre ajánlott szint alsó határától. Az eddig pozitív - a felminősítésre utaló - kilátást stabilra változtatta a hitelminősítő.

Az S&P indoklásában kiemeli: a magyar gazdaság - köszönhetően jórészt az exporttermékek iránti keresletnek - 2018-ban hatodik éve folyamatosan növekedett, miközben az államadósság és a külső adósság GDP-hez mért aránya csökkenést mutat. Ez is jelzi, hogy a korábbi növekedésektől eltérően, a gazdaság most stabil lábakon áll, a külső sérülékenységet pedig nagyban csökkenti, hogy a magánszektor és az állam számára is forintban történik a hitelezés.

Magyarországot az S&P utoljára 2016 szeptemberében minősítette fel, ekkor került ki a magyar adósosztályzat a hitelminősítőnél a bóvli (befektetésre nem ajánlott) kategóriából. Várhatóan a további felminősítésre is sokat kell majd várni, a mostani értékelésben ugyanis arról írnak: a következő 24 hónapban akkor sorolnak feljebb, ha a gazdaság belső feltételei érdemben javulnak. Azt is hozzáteszik, hogy a növekedés lassulását várják, 2021-re már csak 2 százalék körüli GDP-bővülést prognosztizálnak - részben amiatt, mert Magyarország és az EU közötti "bonyolult" viszonyból eredően a GDP 1-2 százalékát kitevő forráscsökkenést várnak az EU-források esetében a 2020 utáni tervezési időszakban. A leminősítéstől sem kell most tartani, arról azt írják: a következő 24 hónapban ezzel akkor kell számolni, ha a külső körülmények nagy mértékben romlanak, ami ronthatja a nyitott magyar gazdaság kilátásait.